Разделение открытых позиций на группы - страница 2
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Подобный код слишком индивидуален, чтобы он существовал в готовом виде. Пишется Структура с готовыми комментариями для всех вариантов необходимых признаков для позиций и ордеров и эксперт, делающий анализ позиций и ордеров и меняющий эти комментарии. Такие вещи или пишутся самостоятельно, или заказываются во фрилансе.
Конечно соглашусь с вами, но ведь я не ищу "в готовом виде...", не попрошайничаю и не делаю заказ. Я предлагаю поделиться знаниями, которые можно применить (сам и буду применять) для воплощения интересной, на мой взгляд, идеи. Исполненное буду выкладывать здесь-же, любое участие приветствуется.
Конечно соглашусь с вами, но ведь я не ищу "в готовом виде...", не попрошайничаю и не делаю заказ. Я предлагаю поделиться знаниями, которые можно применить (сам и буду применять) для воплощения интересной, на мой взгляд, идеи. Исполненное буду выкладывать здесь-же, любое участие приветствуется.
Поищите в моих статьях. Там уже сделано. В какой - не помню. Но можно во выступлениях почитать. Сделано двумя способами. Второй оставил как рабочую версию - хранение пользовательских идентификаторов в магике.
Спасибо, очень много рассматриваю Вашего кода, часто им пользуюсь, спасибо за ваш труд, но у Вас так много работ, что пока по этой теме не нашел. Щас попробую поискать с хэштегом "пользовательские идентификаторы", спасибо за наводку.
Спасибо, очень много рассматриваю Вашего кода, часто им пользуюсь, спасибо за ваш труд, но у Вас так много работ, что пока по этой теме не нашел. Щас попробую поискать с хэштегом "пользовательские идентификаторы", спасибо за наводку.
https://www.mql5.com/ru/articles/7394
СпААААсибо, с головой ушел в текст :-()
А использование поля комментария не советовал бы. Это конечно самый простой способ, но в то же время самый ненадежный, т.к. это поле может быть изменено ДЦ в любой момент.
Не понял сути Вашего вопроса
Я про это https://www.mql5.com/ru/forum/48768
Добрый вечер.
Перелопатил бегло по рекомендованным ссылкам и пришел к выводу что пока сильно усложнять не стоит.
Попробую пока обойтись двухмерным массивом. Создал его, записал в него данные. Решил проверить правильно ли он работает, оказалось - не правильно!!!
Для проверки временно создал переменные и вывел их в Comment, считает НЕверно !!!
Может ли ктонибудь подсказать - гдя я накосячил ,,,???
Если запустить на тестере, то получается что все позиции (открытые) профитные и все они покупки
комент в левом верхнем углуне знаю как вставить что-бы было крупно видно, пардон.