Разделение открытых позиций на группы
Добрый день, если не трудно подскажите плиз, скрипт, советник, статью., тему на форуме. Не могу самостоятельно разобраться.
Поле комментария для этого не подходит?
Не понял сути Вашего вопроса.
Вы против создания новой ветки и считаете что стоит позабрасывать вопрос в другие ветки в виде новых коментариев?
Возможно вы правы, но с другой стороны, веток с такой направленностью я не нашел.
Под направленностью я подразумеваю потребность разделять (на хэджевом счете) действующие (открытые) позиции на группы, в зависимости от некоторых условий (срок жизни, сигналы по которым были открыты, сигналы об изменении рыночных условий и прочее). Видится использование двумерных массивов (тикет, номер группы). Деление позиций на группы нужно для применения к разным группам различных стратегий/тактик.
- www.mql5.com
Я бы создал массив структур. Число элементов массива равно числу открытых позиций. Одно из полей структуры будет характеризовать принадлежность члена структуры к определенной группе. В общем случае это более гибкий вариант в сравнении с двумерным массивом.
Добрый день, ну вот нас уже двое, кому это интересно, спасибо за проявленный интерес.
Мои познания в кодировании еще довольно скромны, но я пытаюсь расти.
Прикрепил файл, это заготовка советника которую хочу постепенно вырастить до приемлемого уровня.
Сейчас он умеет каждую свечу открывать две встречные позиции с минимальным лотом.
Я это назвал - Сеятель. То-есть он разбрасывает камни, потом мы будем их собирать - в дальнейшем эти позиции поступят в работу. Есть несколько стратегий.
Первый простейший уровень (ясли) - для всех младших позиций устанавливается ТэйкПрофит, где-нибудь около средней волатильности. Часть позиций будет закрыто по профиту, выжившие нужно перевести в другую группу (касту, ранг, ....), постарше, которая будет обслуживаться по более сложным и длительным алгоритмам.
Считаю что с этого процесса - создания таких групп и распределение позиций по этим группам, и нужно начинать.
Конечно рыба (заготовка) тоже вызовет много нареканий и потребует доработки, так-что любые предложения приветствуются.
Спасибо.
Не понял сути Вашего вопроса.
Вы против создания новой ветки и считаете что стоит позабрасывать вопрос в другие ветки в виде новых коментариев?
Возможно вы правы, но с другой стороны, веток с такой направленностью я не нашел.
Под направленностью я подразумеваю потребность разделять (на хэджевом счете) действующие (открытые) позиции на группы, в зависимости от некоторых условий (срок жизни, сигналы по которым были открыты, сигналы об изменении рыночных условий и прочее). Видится использование двумерных массивов (тикет, номер группы). Деление позиций на группы нужно для применения к разным группам различных стратегий/тактик.
Как-то так!
Как-то так!
Добрый день.
Я правильно понимаю? Вы предлагаете в качестве признака, по которому в дальнейшем будет определяться принадлежность позиции к группе или нескольким группам, использовать КОММЕНТАРИЙ ???
Есть ли у вас варианты кода, выполняющего такую или подобную работу? Если есть - подкиньте плиз, в любой удобной для вас форме.
Зараннее признателен.
Есть ли у вас варианты кода, выполняющего такую или подобную работу? Если есть - подкиньте плиз, в любой удобной для вас форме.
достаточно просто ссылки на советник или скрипт, с похожим решением.
Добрый день, ну вот нас уже двое, кому это интересно,
Ошибаешься, интереса у меня тут никакого, просто пытаюсь помочь.
А использование поля комментария не советовал бы. Это конечно самый простой способ, но в то же время самый ненадежный, т.к. это поле может быть изменено ДЦ в любой момент.
Добрый день.
Я правильно понимаю? Вы предлагаете в качестве признака, по которому в дальнейшем будет определяться принадлежность позиции к группе или нескольким группам. ???
Есть ли у вас варианты кода, выполняющего такую или подобную работу? Если есть - подкиньте плиз, в любой удобной для вас форме.
Зараннее признателен.
Подобный код слишком индивидуален, чтобы он существовал в готовом виде. Пишется Структура с готовыми комментариями для всех вариантов необходимых признаков для позиций и ордеров и эксперт, делающий анализ позиций и ордеров и меняющий эти комментарии. Такие вещи или пишутся самостоятельно, или заказываются во фрилансе.
Ошибаешься, интереса у меня тут никакого, просто пытаюсь помочь.
А использование поля комментария не советовал бы. Это конечно самый простой способ, но в то же время самый ненадежный, т.к. это поле может быть изменено ДЦ в любой момент.
Спасибо. Желание помочь - много стоит. Про использование комментария - услышал, хотя его простота, наглядность подкупают, к тому-же это пока единственное на что у меня хватит навыков, возможно поэтому я его пока и не делаю, оставлю на момент когда опустятся руки :(
Вы выше писали: "Я бы создал массив структур..." и "т.к. полей для каждого элемента может быть несколько и они могут иметь различные типы данных...". С этим я уже столкнулся. Есть ли кусок, фрагмент, прииер, ссылка ? Чтонить не очень сложное, что-бы на примере разобраться и попробовать прикрутить в "Сеятель" ,,,???
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Есть потребность разделять (на хэджевом счете) действующие (открытые) позиции на группы, в зависимости от некоторых условий (срок жизни, сигналы по которым были открыты, сигналы об изменении рыночных условий и прочее). Видится использование двумерных массивов (тикет, номер группы). Деление позиций на группы нужно для применения к разным группам различных стратегий/тактик.
Буду благодарен за любой ответ, спасибо.