Разделение открытых позиций на группы - страница 11
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предварительно поставив точки останова и проверьте где какие значения имеются и какие ожидались. Так, вроде ошибок не вижу, поэтому надо проверять, следовательно писать открытие позиций, подгонять стопы так чтобы не долго ждать закрытия...
Во блин, для меня это вообще пока новая тема, а по какому принципу расставляются точки ? Впрочем не суть, ... спасибо, буду изучать.
А есть ли способ обратиться к какому либо помагеру от разработчика? Есть тут такая служба? Ну ведь непонятка на лицо, заходят транзакции, часть из них отбирается по условию, а остальные по !условию куда-то проваливаются. Ну тут ведь даже больших знаний не нужно.!
Во блин, для меня это вообще пока новая тема, а по какому принципу расставляются точки ? Впрочем не суть, ... спасибо, буду изучать.
А есть ли способ обратиться к какому либо помагеру от разработчика? Есть тут такая служба? Ну ведь непонятка на лицо, заходят транзакции, часть из них отбирается по условию, а остальные по !условию куда-то проваливаются. Ну тут ведь даже больших знаний не нужно.!
Никого из разработчиков конечно не спросишь. Вкратце так:
Ставите курсор на строку на которой надо остановиться, нажимаете F9 и появляется такая синяя точка на номере строки
это и есть точка останова. Ещё её можно установить двойным тычком по номеру строки. Так-же можно снять, можно поставить несколько. Все остальные тонкости отладки в справочнике.
Я вообще ничего не понимаю. Вот кусок кода из моего работающего советника
и ведь ни разу не остановился на DebugBreak(); значит всё отрабатывает без проблем.
Видимо у вас отрабатывает добавление ордера в историю, а вы ждёте тикет сделки.
Четко написано - добавил СДЕЛКУ, даже пропустил по этому условию в PRINT. А вот "тикет сделки" в этот принт не предоставляет, или не должен???
Четко написано - добавил СДЕЛКУ, даже пропустил по этому условию в PRINT. А вот "тикет сделки" в этот принт не предоставляет, или не должен???
Здесь у вас TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD и мой ответ был именно с учётом этого.
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Разделение открытых позиций на группы
Sergey Voytsekhovsky, 2020.04.12 13:20
Попробую с самого начала, ато в голове уже каша. Как говорил классик кино - "Ну кто так строит.....????".
Торговая транзакция уже есть, а тикета сделки еще нету. Я правильно понимаю ???
Я вообще ничего не понимаю. Вот кусок кода из моего работающего советника
и ведь ни разу не остановился на DebugBreak(); значит всё отрабатывает без проблем.
Видимо у вас отрабатывает добавление ордера в историю, а вы ждёте тикет сделки.
Кажется у Вас там ошибка, может потому и "не ставился"?
Я вообще ничего не понимаю. Вот кусок кода из моего работающего советника
Взял за основу кусок Вашего кода, чуть изменил и появился первый результат. Если конечно можно назвать результатом нестабильное появление нужного принта. Теперь он отрабатывает некоторые, далеко не все, меньше половины, срабатывания ТэйкПрофита, не могу уловить закономерность.
Кажется у Вас там ошибка, может потому и "не ставился"?
На самом деле в моём коде, для проверки и отладки, это было так
И перед тем как сюда скопировать я раскомментировал хвост и когда компиляция не получилась не ту лишнюю скобку удалил. Потом скомпилировал и не проверял.
Спасибо за подсказку. Мне пришлось-бы завтра прогнать несколько раз этот код чтобы выявить эту ошибку.
На самом деле в моём коде, для проверки и отладки, это было так
И перед тем как сюда скопировать я раскомментировал хвост и когда компиляция не получилась не ту лишнюю скобку удалил. Потом скомпилировал и не проверял.
Спасибо за подсказку. Мне пришлось-бы завтра прогнать несколько раз этот код чтобы выявить эту ошибку.
Рад что смог быть полезен.
Взял за основу кусок Вашего кода, чуть изменил и появился первый результат. Если конечно можно назвать результатом нестабильное появление нужного принта. Теперь он отрабатывает некоторые, далеко не все, меньше половины, срабатывания ТэйкПрофита, не могу уловить закономерность.
У меня тейки и стопы не предусмотрены. Но всё-же это настораживает. Никогда проблем не было. И сейчас при закрытии одной из позиций из массива удаляется одна запись именно в том месте где у вас Print(). Если-бы закрытие не обработалось и не была-бы удалена запись, то появилась-бы в логе запись об ошибке.
Конечно непонятно почему, но различие сделок по способу изменения позиций - НЕ РАБОТАЕТ. Они ВСЕ
DEAL_ENTRY_IN