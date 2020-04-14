Разделение открытых позиций на группы - страница 11

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Alexey Viktorov:

Попробуйте пройти в отладчике нажав на синюю кнопку.


предварительно поставив точки останова и проверьте где какие значения имеются и какие ожидались. Так, вроде ошибок не вижу, поэтому надо проверять, следовательно писать открытие позиций, подгонять стопы так чтобы не долго ждать закрытия...

Во блин, для меня это вообще пока новая тема, а по какому принципу расставляются точки ? Впрочем не суть, ... спасибо, буду изучать.

А есть ли способ обратиться к какому либо помагеру от разработчика? Есть тут такая служба? Ну ведь непонятка на лицо, заходят транзакции, часть из них отбирается по условию, а остальные по !условию куда-то проваливаются. Ну тут ведь даже больших знаний не нужно.!

 
Sergey Voytsekhovsky:

Во блин, для меня это вообще пока новая тема, а по какому принципу расставляются точки ? Впрочем не суть, ... спасибо, буду изучать.

А есть ли способ обратиться к какому либо помагеру от разработчика? Есть тут такая служба? Ну ведь непонятка на лицо, заходят транзакции, часть из них отбирается по условию, а остальные по !условию куда-то проваливаются. Ну тут ведь даже больших знаний не нужно.!

Никого из разработчиков конечно не спросишь. Вкратце так:

Ставите курсор на строку на которой надо остановиться, нажимаете F9 и появляется такая синяя точка на номере строки


это и есть точка останова. Ещё её можно установить двойным тычком по номеру строки. Так-же можно снять, можно поставить несколько. Все остальные тонкости отладки в справочнике.

 
Alexey Viktorov:

Я вообще ничего не понимаю. Вот кусок кода из моего работающего советника

и ведь ни разу не остановился на DebugBreak(); значит всё отрабатывает без проблем.

Видимо у вас отрабатывает добавление ордера в историю, а вы ждёте тикет сделки.

Информация о типе транзакции содержится в поле type переменной trans. Типы торговых транзакций описываются в перечислении ENUM_TRADE_TRANSACTION_TYPE:
•TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD – добавление нового действующего ордера 
•TRADE_TRANSACTION_ORDER_UPDATE – изменение действующего ордера
•TRADE_TRANSACTION_ORDER_DELETE – удаление ордера из списка действующих
•TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADDдобавление сделки в историюTRADE_TRANSACTION_DEAL_UPDATE – изменение сделки в истории
•TRADE_TRANSACTION_DEAL_DELETE – удаление сделки из истории
•TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD – добавление ордера в историю в результате исполнения или отмены
•TRADE_TRANSACTION_HISTORY_UPDATE – изменение ордера, находящегося в истории ордеров
•TRADE_TRANSACTION_HISTORY_DELETE – удаление ордера из истории ордеров
•TRADE_TRANSACTION_POSITION – изменение позиции, не связанное с исполнением сделки
•TRADE_TRANSACTION_REQUEST – уведомление о том, что торговый запрос обработан сервером и результат его обработки получен.

Четко написано - добавил СДЕЛКУ, даже пропустил по этому условию в PRINT. А вот "тикет сделки" в этот принт не предоставляет, или не должен???

 
Sergey Voytsekhovsky:

Четко написано - добавил СДЕЛКУ, даже пропустил по этому условию в PRINT. А вот "тикет сделки" в этот принт не предоставляет, или не должен???

Здесь у вас TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD и мой ответ был именно с учётом этого.

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Разделение открытых позиций на группы

Sergey Voytsekhovsky, 2020.04.12 13:20

Попробую с самого начала, ато в голове уже каша. Как говорил классик кино - "Ну кто так строит.....????".

void OnTradeTransaction(const MqlTradeTransaction& trans,
                        const MqlTradeRequest& request,
                        const MqlTradeResult& result)
  {

   if(trans.type == TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD)
      {
         Print("Торговая транзакция = Добавление сделки в историю ######### Тикет сделки # ",trans.deal," ###########");
  
      }
  }

Торговая транзакция уже есть, а тикета сделки еще нету. Я правильно понимаю ???

2020.04.12 14:14:19.287 Core 1  2018.01.02 13:15:00   deal performed [#405 buy 0.01 EURUSD at 1.20646]
2020.04.12 14:14:19.287 Core 1  2018.01.02 13:15:00   order performed buy 0.01 at 1.20646 [#405 buy 0.01 EURUSD at 1.20646]
2020.04.12 14:14:19.287 Core 1  2018.01.02 13:15:00   CTrade::OrderSend: market buy 0.01 EURUSD tp: 1.20694 [done at 1.20646]
2020.04.12 14:14:19.287 Core 1  2018.01.02 13:15:00   Торговая транзакция = Добавление сделки в историю ######### Тикет сделки # 0 ###########
2020.04.12 14:14:19.287 Core 1  2018.01.02 13:15:00   Торговая транзакция = Добавление сделки в историю ######### Тикет сделки # 0 ###########
2020.04.12 14:14:19.287 Core 1  2018.01.02 13:16:02   take profit triggered #394 sell 0.01 EURUSD 1.20675 tp: 1.20627 [#406 buy 0.01 EURUSD at 1.20627]
2020.04.12 14:14:19.287 Core 1  2018.01.02 13:16:02   deal #406 buy 0.01 EURUSD at 1.20627 done (based on order #406)
2020.04.12 14:14:19.287 Core 1  2018.01.02 13:16:02   deal performed [#406 buy 0.01 EURUSD at 1.20627]

 
Alexey Viktorov:

Я вообще ничего не понимаю. Вот кусок кода из моего работающего советника

и ведь ни разу не остановился на DebugBreak(); значит всё отрабатывает без проблем.

Видимо у вас отрабатывает добавление ордера в историю, а вы ждёте тикет сделки.

Кажется у Вас там ошибка, может потому и "не ставился"?

/*********************TradeTransaction function**********************/
void OnTradeTransaction(const MqlTradeTransaction& trans,
                        const MqlTradeRequest& request,
                        const MqlTradeResult& result)
 {
  if(trans.type == TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD)
   {
    if(HistoryDealGetInteger(trans.deal, DEAL_ENTRY) == DEAL_ENTRY_IN)
     {
      if(PositionSelectByTicket(trans.position && PositionGetString(POSITION_SYMBOL) == _Symbol) && PositionGetInteger(POSITION_MAGIC) == magick)
       {
        if(HistorySelectByPosition(PositionGetInteger(POSITION_IDENTIFIER)))
         {
          double priceGrid = HistoryOrderGetDouble(HistoryOrderGetTicket(0), ORDER_PRICE_OPEN);
          if(priceGrid == 0)
            DebugBreak();
 
Alexey Viktorov:

Я вообще ничего не понимаю. Вот кусок кода из моего работающего советника

Взял за основу кусок Вашего кода, чуть изменил и появился первый результат. Если конечно можно назвать результатом нестабильное появление нужного принта. Теперь он отрабатывает некоторые, далеко не все, меньше половины, срабатывания ТэйкПрофита, не могу уловить закономерность.

void OnTradeTransaction(const MqlTradeTransaction& trans,
                        const MqlTradeRequest& request,
                        const MqlTradeResult& result)
{
//---
   if(trans.type == TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD)
      {
         if(HistoryDealGetInteger(trans.deal, DEAL_ENTRY) == DEAL_ENTRY_IN)
            {
               if(PositionSelectByTicket(trans.position) && PositionGetString(POSITION_SYMBOL) == _Symbol && PositionGetInteger(POSITION_MAGIC) == Magic)
                  {
                     if(HistorySelectByPosition(PositionGetInteger(POSITION_IDENTIFIER)))
                        {
                           double priceGrid = HistoryOrderGetDouble(HistoryOrderGetTicket(0), ORDER_PRICE_OPEN);
                           if(priceGrid == 0)
                              DebugBreak();
                        }
                  }
            }
         if(HistoryDealGetInteger(trans.deal, DEAL_ENTRY) == DEAL_ENTRY_OUT)
            {
               Print("Закрыта позиция ---Тикет сделки--- ",trans.deal," --- записана в структуру ArrayDealOut ------------");
            }
      }                  
            
//---
}

DF      0       16:03:13.543    Core 1  2018.08.02 23:00:06   deal performed [#8571 sell 0.01 EURUSD at 1.15887]
PL      0       16:03:13.543    Core 1  2018.08.02 23:00:06   order performed sell 0.01 at 1.15887 [#8571 sell 0.01 EURUSD at 1.15887]
OR      0       16:03:13.543    Core 1  2018.08.02 23:00:06   CTrade::OrderSend: market sell 0.01 EURUSD tp: 1.15841 [done at 1.15887]
JM      0       16:03:13.543    Core 1  2018.08.02 23:20:40   take profit triggered #8571 sell 0.01 EURUSD 1.15887 tp: 1.15841 [#8572 buy 0.01 EURUSD at 1.15841]
CR      0       16:03:13.543    Core 1  2018.08.02 23:20:40   deal #8572 buy 0.01 EURUSD at 1.15841 done (based on order #8572)
QM      0       16:03:13.543    Core 1  2018.08.02 23:20:40   deal performed [#8572 buy 0.01 EURUSD at 1.15841]
MS      0       16:03:13.543    Core 1  2018.08.02 23:20:40   order performed buy 0.01 at 1.15841 [#8572 buy 0.01 EURUSD at 1.15841]
FQ      0       16:03:13.543    Core 1  2018.08.02 23:41:40   take profit triggered #8570 sell 0.01 EURUSD 1.15868 tp: 1.15822 [#8573 buy 0.01 EURUSD at 1.15822]
CN      0       16:03:13.543    Core 1  2018.08.02 23:41:40   deal #8573 buy 0.01 EURUSD at 1.15822 done (based on order #8573)
RQ      0       16:03:13.543    Core 1  2018.08.02 23:41:40   deal performed [#8573 buy 0.01 EURUSD at 1.15822]
QG      0       16:03:13.543    Core 1  2018.08.02 23:41:40   order performed buy 0.01 at 1.15822 [#8573 buy 0.01 EURUSD at 1.15822]
IF      0       16:03:13.543    Core 1  2018.08.02 23:41:40   Закрыта позиция ---Тикет сделки--- 8573 --- записана в структуру ArrayDealOut ------------
ED      0       16:03:13.543    Core 1  2018.08.02 23:59:59   position closed due end of test at 1.15858 [#8079 sell 0.01 EURUSD 1.15860 tp: 1.15814]
KJ      0       16:03:13.543    Core 1  2018.08.02 23:59:59   deal #8574 buy 0.01 EURUSD at 1.15858 done (based on order #8574)
KD      0       16:03:13.543    Core 1  2018.08.02 23:59:59   deal performed [#8574 buy 0.01 EURUSD at 1.15858]
OK      0       16:03:13.543    Core 1  2018.08.02 23:59:59   order performed buy 0.01 at 1.15858 [#8574 buy 0.01 EURUSD at 1.15858]
EN      0       16:03:13.543    Core 1  2018.08.02 23:59:59   position closed due end of test at 1.15858 [#7386 sell 0.01 EURUSD 1.15674 tp: 1.15628]
QD      0       16:03:13.543    Core 1  2018.08.02 23:59:59   deal #8575 buy 0.01 EURUSD at 1.15858 done (based on order #8575)
JO      0       16:03:13.543    Core 1  2018.08.02 23:59:59   deal performed [#8575 buy 0.01 EURUSD at 1.15858]
NQ      0       16:03:13.543    Core 1  2018.08.02 23:59:59   order performed buy 0.01 at 1.15858 [#8575 buy 0.01 EURUSD at 1.15858]
NS      0       16:03:13.543    Core 1  2018.08.02 23:59:59   position closed due end of test at 1.15858 [#7385 sell 0.01 EURUSD 1.15691 tp: 1.15645]
 
Sergey Voytsekhovsky:

Кажется у Вас там ошибка, может потому и "не ставился"?

На самом деле в моём коде, для проверки и отладки, это было так

      if(PositionSelectByTicket(trans.position) && PositionGetString(POSITION_SYMBOL) == _Symbol)// && PositionGetInteger(POSITION_MAGIC) == magick)

И перед тем как сюда скопировать я раскомментировал хвост и когда компиляция не получилась не ту лишнюю скобку удалил. Потом скомпилировал и не проверял.

Спасибо за подсказку. Мне пришлось-бы завтра прогнать несколько раз этот код чтобы выявить эту ошибку.

 
Alexey Viktorov:

На самом деле в моём коде, для проверки и отладки, это было так

И перед тем как сюда скопировать я раскомментировал хвост и когда компиляция не получилась не ту лишнюю скобку удалил. Потом скомпилировал и не проверял.

Спасибо за подсказку. Мне пришлось-бы завтра прогнать несколько раз этот код чтобы выявить эту ошибку.

Рад что смог быть полезен.

 
Sergey Voytsekhovsky:

Взял за основу кусок Вашего кода, чуть изменил и появился первый результат. Если конечно можно назвать результатом нестабильное появление нужного принта. Теперь он отрабатывает некоторые, далеко не все, меньше половины, срабатывания ТэйкПрофита, не могу уловить закономерность.

У меня тейки и стопы не предусмотрены. Но всё-же это настораживает. Никогда проблем не было. И сейчас при закрытии одной из позиций из массива удаляется одна запись именно в том месте где у вас Print(). Если-бы закрытие не обработалось и не была-бы удалена запись, то появилась-бы в логе запись об ошибке.

 
Кажется получилось, на каждый ТэйкПрофит есть принт с минусами и на каждый вход в рынок - принт с плюсами. Извините за колхозный слэнг, но я абсолютный самоучка, общаться на эту тему нескем, словей не знаю. 
void OnTradeTransaction(const MqlTradeTransaction& trans,
                        const MqlTradeRequest& request,
                        const MqlTradeResult& result)
{
//---
   if(trans.type == TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD)
      {
         if(HistoryDealGetInteger(trans.deal, DEAL_ENTRY) == DEAL_ENTRY_IN )
            {
               if(PositionSelectByTicket(trans.position))
                  {
                     Print("Открыта позиция +++ ",trans.position," +++ Будет записана в структуру ArrayPosition ++++++++++++++");
                  }
               else
                  {
                     Print("Закрыта позиция ---Тикет сделки--- ",trans.deal," ---Позицию в структуре ArrayDealOut пометить на удаление ------------");
                  }   
            }
      }                  
//---
}

Конечно непонятно почему, но различие сделок по способу изменения позиций - НЕ РАБОТАЕТ. Они ВСЕ 

DEAL_ENTRY_IN
 Вот поэтому получается что можно их разделить только на имеющие собственную открытую позицию и на не имеющую таковой. На мой дилетантский взгляд - чистое упущение. Если знаете и умеете сообщить разработчикам и посчитаете нужным, сделайте плиз. 
На символе EURUSD открылся новый бар в 2018.08.02 14:00
HS      0       18:15:09.620    Core 1  2018.08.02 14:00:08   market sell 0.01 EURUSD tp: 1.16177 (1.16223 / 1.16227 / 1.16223)
DR      0       18:15:09.620    Core 1  2018.08.02 14:00:08   deal #8162 sell 0.01 EURUSD at 1.16223 done (based on order #8162)
KH      0       18:15:09.620    Core 1  2018.08.02 14:00:08   deal performed [#8162 sell 0.01 EURUSD at 1.16223]
JF      0       18:15:09.620    Core 1  2018.08.02 14:00:08   order performed sell 0.01 at 1.16223 [#8162 sell 0.01 EURUSD at 1.16223]
OD      0       18:15:09.620    Core 1  2018.08.02 14:00:08   CTrade::OrderSend: market sell 0.01 EURUSD tp: 1.16177 [done at 1.16223]
RK      0       18:15:09.620    Core 1  2018.08.02 14:00:08   Открыта позиция +++ 8162 +++ Будет записана в структуру ArrayPosition ++++++++++++++
MK      0       18:15:09.620    Core 1  2018.08.02 14:02:40   take profit triggered #8162 sell 0.01 EURUSD 1.16223 tp: 1.16177 [#8163 buy 0.01 EURUSD at 1.16177]
JI      0       18:15:09.620    Core 1  2018.08.02 14:02:40   deal #8163 buy 0.01 EURUSD at 1.16177 done (based on order #8163)
PK      0       18:15:09.620    Core 1  2018.08.02 14:02:40   deal performed [#8163 buy 0.01 EURUSD at 1.16177]
IM      0       18:15:09.620    Core 1  2018.08.02 14:02:40   order performed buy 0.01 at 1.16177 [#8163 buy 0.01 EURUSD at 1.16177]
IM      0       18:15:09.620    Core 1  2018.08.02 14:02:40   Закрыта позиция ---Тикет сделки--- 8163 ---Позицию в структуре ArrayDealOut пометить на удаление ------------
CK      0       18:15:09.620    Core 1  2018.08.02 14:47:40   take profit triggered #8161 sell 0.01 EURUSD 1.16138 tp: 1.16092 [#8164 buy 0.01 EURUSD at 1.16092]
MI      0       18:15:09.620    Core 1  2018.08.02 14:47:40   deal #8164 buy 0.01 EURUSD at 1.16092 done (based on order #8164)
RK      0       18:15:09.620    Core 1  2018.08.02 14:47:40   deal performed [#8164 buy 0.01 EURUSD at 1.16092]
IM      0       18:15:09.620    Core 1  2018.08.02 14:47:40   order performed buy 0.01 at 1.16092 [#8164 buy 0.01 EURUSD at 1.16092]
MM      0       18:15:09.620    Core 1  2018.08.02 14:47:40   Закрыта позиция ---Тикет сделки--- 8164 ---Позицию в структуре ArrayDealOut пометить на удаление ------------
DK      0       18:15:09.620    Core 1  2018.08.02 14:51:40   take profit triggered #7696 sell 0.01 EURUSD 1.16070 tp: 1.16024 [#8165 buy 0.01 EURUSD at 1.16024]
MH      0       18:15:09.620    Core 1  2018.08.02 14:51:40   deal #8165 buy 0.01 EURUSD at 1.16024 done (based on order #8165)
QJ      0       18:15:09.620    Core 1  2018.08.02 14:51:40   deal performed [#8165 buy 0.01 EURUSD at 1.16024]
MM      0       18:15:09.620    Core 1  2018.08.02 14:51:40   order performed buy 0.01 at 1.16024 [#8165 buy 0.01 EURUSD at 1.16024]
MM      0       18:15:09.620    Core 1  2018.08.02 14:51:40   Закрыта позиция ---Тикет сделки--- 8165 ---Позицию в структуре ArrayDealOut пометить на удаление ------------
LK      0       18:15:09.620    Core 1  2018.08.02 15:00:00   На символе EURUSD открылся новый бар в 2018.08.02 15:00
GN      0       18:15:09.620    Core 1  2018.08.02 15:00:07   market sell 0.01 EURUSD tp: 1.16125 (1.16171 / 1.16175 / 1.16171)
RN      0       18:15:09.620    Core 1  2018.08.02 15:00:07   deal #8166 sell 0.01 EURUSD at 1.16171 done (based on order #8166)
ML      0       18:15:09.620    Core 1  2018.08.02 15:00:07   deal performed [#8166 sell 0.01 EURUSD at 1.16171]
DE      0       18:15:09.620    Core 1  2018.08.02 15:00:07   order performed sell 0.01 at 1.16171 [#8166 sell 0.01 EURUSD at 1.16171]
PI      0       18:15:09.620    Core 1  2018.08.02 15:00:07   CTrade::OrderSend: market sell 0.01 EURUSD tp: 1.16125 [done at 1.16171]
DG      0       18:15:09.620    Core 1  2018.08.02 15:00:07   Открыта позиция +++ 8166 +++ Будет записана в структуру ArrayPosition ++++++++++++++
NG      0       18:15:09.620    Core 1  2018.08.02 15:02:40   take profit triggered #8166 sell 0.01 EURUSD 1.16171 tp: 1.16125 [#8167 buy 0.01 EURUSD at 1.16125]
HM      0       18:15:09.620    Core 1  2018.08.02 15:02:40   deal #8167 buy 0.01 EURUSD at 1.16125 done (based on order #8167)
FG      0       18:15:09.620    Core 1  2018.08.02 15:02:40   deal performed [#8167 buy 0.01 EURUSD at 1.16125]
JI      0       18:15:09.620    Core 1  2018.08.02 15:02:40   order performed buy 0.01 at 1.16125 [#8167 buy 0.01 EURUSD at 1.16125]
JI      0       18:15:09.620    Core 1  2018.08.02 15:02:40   Закрыта позиция ---Тикет сделки--- 8167 ---Позицию в структуре ArrayDealOut пометить на удаление ------------
DD      0       18:15:09.620    Core 1  2018.08.02 16:00:00   На символе EURUSD открылся новый бар в 2018.08.02 16:00
MK      0       18:15:09.620    Core 1  2018.08.02 16:00:00   market sell 0.01 EURUSD tp: 1.16212 (1.16258 / 1.16262 / 1.16258)
NJ      0       18:15:09.620    Core 1  2018.08.02 16:00:00   deal #8168 sell 0.01 EURUSD at 1.16258 done (based on order #8168)
CP      0       18:15:09.620    Core 1  2018.08.02 16:00:00   deal performed [#8168 sell 0.01 EURUSD at 1.16258]
FN      0       18:15:09.620    Core 1  2018.08.02 16:00:00   order performed sell 0.01 at 1.16258 [#8168 sell 0.01 EURUSD at 1.16258]
QL      0       18:15:09.620    Core 1  2018.08.02 16:00:00   CTrade::OrderSend: market sell 0.01 EURUSD tp: 1.16212 [done at 1.16258]
FS      0       18:15:09.620    Core 1  2018.08.02 16:00:00   Открыта позиция +++ 8168 +++ Будет записана в структуру ArrayPosition ++++++++++++++
JQ      0       18:15:09.620    Core 1  2018.08.02 17:00:00   На символе EURUSD открылся новый бар в 2018.08.02 17:00
OP      0       18:15:09.620    Core 1  2018.08.02 17:00:12   market sell 0.01 EURUSD tp: 1.16201 (1.16247 / 1.16251 / 1.16247)
LE      0       18:15:09.620    Core 1  2018.08.02 17:00:12   deal #8169 sell 0.01 EURUSD at 1.16247 done (based on order #8169)
RK      0       18:15:09.620    Core 1  2018.08.02 17:00:12   deal performed [#8169 sell 0.01 EURUSD at 1.16247]
IK      0       18:15:09.620    Core 1  2018.08.02 17:00:12   order performed sell 0.01 at 1.16247 [#8169 sell 0.01 EURUSD at 1.16247]
EG      0       18:15:09.620    Core 1  2018.08.02 17:00:12   CTrade::OrderSend: market sell 0.01 EURUSD tp: 1.16201 [done at 1.16247]
QN      0       18:15:09.620    Core 1  2018.08.02 17:00:12   Открыта позиция +++ 8169 +++ Будет записана в структуру ArrayPosition ++++++++++++++
FI      0       18:15:09.620    Core 1  2018.08.02 17:02:40   take profit triggered #8168 sell 0.01 EURUSD 1.16258 tp: 1.16212 [#8170 buy 0.01 EURUSD at 1.16212]
MF      0       18:15:09.620    Core 1  2018.08.02 17:02:40   deal #8170 buy 0.01 EURUSD at 1.16212 done (based on order #8170)
MH      0       18:15:09.620    Core 1  2018.08.02 17:02:40   deal performed [#8170 buy 0.01 EURUSD at 1.16212]
LO      0       18:15:09.620    Core 1  2018.08.02 17:02:40   order performed buy 0.01 at 1.16212 [#8170 buy 0.01 EURUSD at 1.16212]
HP      0       18:15:09.620    Core 1  2018.08.02 17:02:40   Закрыта позиция ---Тикет сделки--- 8170 ---Позицию в структуре ArrayDealOut пометить на удаление ------------
GN      0       18:15:09.620    Core 1  2018.08.02 17:07:20   take profit triggered #8169 sell 0.01 EURUSD 1.16247 tp: 1.16201 [#8171 buy 0.01 EURUSD at 1.16201]
DF      0       18:15:09.620    Core 1  2018.08.02 17:07:20   deal #8171 buy 0.01 EURUSD at 1.16201 done (based on order #8171)
CH      0       18:15:09.620    Core 1  2018.08.02 17:07:20   deal performed [#8171 buy 0.01 EURUSD at 1.16201]
DN      0       18:15:09.620    Core 1  2018.08.02 17:07:20   order performed buy 0.01 at 1.16201 [#8171 buy 0.01 EURUSD at 1.16201]
DP      0       18:15:09.620    Core 1  2018.08.02 17:07:20   Закрыта позиция ---Тикет сделки--- 8171 ---Позицию в структуре ArrayDealOut пометить на удаление ------------
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