Разделение открытых позиций на группы - страница 13

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Alexey Viktorov:

Да ничего не было. Это я только-что написал для проверки и прогнал в дебагере на исторических данных. Научитесь пользоваться отладчиком. Это очень полезное умение.

Я начал программирование на васике в Excell так называемый VBA (визуальный васик для приложений) Там и познакомился с отладкой. Как-же мне после этого было сложно привыкнуть к принтам для контроля полученных значений... А когда ввели отладку в mql5 я радовался как ребёнок, что мои мучения закончены.

Теперь я точно знаю свои планы на ближайшее время. Дай бог Вам здоровья - хороший Человек!!!

 
Sergey Voytsekhovsky:

Теперь я точно знаю свои планы на ближайшее время. Дай бог Вам здоровья - хороший Человек!!!

Доброе утро. А мимо Вас не пробегал случайно какой-либо приличный самоучитель или статья или еще какой материалец про отладчик из MQL5 ??? И что такое дебагер ???

 
Sergey Voytsekhovsky:

Доброе утро. А мимо Вас не пробегал случайно какой-либо приличный самоучитель или статья или еще какой материалец про отладчик из MQL5 ??? И что такое дебагер ???

У нас как в Греции, всё есть...))) В МЕ меню «Справка -> «Вызов справки» но там есть ошибочка. Написано, что вызывается по F1 а на самом деле по F1 вызывается справочник по языку.


 
Alexey Viktorov:

У нас как в Греции, всё есть...))) В МЕ меню «Справка -> «Вызов справки» но там есть ошибочка. Написано, что вызывается по F1 а на самом деле по F1 вызывается справочник по языку.


ОК, спасибо, я ж говорю - вообще слэнгом не владею, не практиковал общения на эту тему. Вот приходится задавать ламерские вопросы. 

 
Alexey Viktorov:

У нас как в Греции, всё есть...))) В МЕ меню «Справка -> «Вызов справки» но там есть ошибочка. Написано, что вызывается по F1 а на самом деле по F1 вызывается справочник по языку.


Действительно, я здесь никогда и не был, это великолепно, снова спасибо.

 

Осознавая что меня слишком много, пойму если не отзоветесь или отзоветесь не охотно, но снова ламерский вопрос - Справочник по языку перестал предлагать 

PositionGetDouble(POSITION_COMMISSION)

точнее - сама функция есть, а элимента перечисления такого больше нету, в предустановленном классе 

 m_position.Commission; 

если забраться поглубже, такое прописано, но не подсвечивается.

Что это может значить ? Оно не работает, работает но не всегда, работает но не верно ??? Стоит ли тогда этим пользоваться и если НЕ стоит, то чем заменить ???

 
Sergey Voytsekhovsky:

Осознавая что меня слишком много, пойму если не отзоветесь или отзоветесь не охотно, но снова ламерский вопрос - Справочник по языку перестал предлагать 

точнее - сама функция есть, а элимента перечисления такого больше нету, в предустановленном классе 

если забраться поглубже, такое прописано, но не подсвечивается.

Что это может значить ? Оно не работает, работает но не всегда, работает но не верно ??? Стоит ли тогда этим пользоваться и если не стоит, то чем заменить ???

отладчик показывает значение 1.5670314467973565E-311 я правильно понимаю что это ничтожно мало ??? и такой комиссии быть не может ?

 
Sergey Voytsekhovsky:

Осознавая что меня слишком много, пойму если не отзоветесь или отзоветесь не охотно, но снова ламерский вопрос - Справочник по языку перестал предлагать 

точнее - сама функция есть, а элимента перечисления такого больше нету, в предустановленном классе 

если забраться поглубже, такое прописано, но не подсвечивается.

Что это может значить ? Оно не работает, работает но не всегда, работает но не верно ??? Стоит ли тогда этим пользоваться и если НЕ стоит, то чем заменить ???

Я, если правильно помню уже в этой теме говорил, что стараюсь не пользоваться СБ, а это оттуда. Мне проще вытащить сделки по ID позиции и перебрав их сложить все комиссии.

Sergey Voytsekhovsky:

отладчик показывает значение 1.5670314467973565E-311 я правильно понимаю что это ничтожно мало ??? и такой комиссии быть не может ?

DBL_MIN это 2.2250738585072014e-308, а это скорее всего мусор в ячейке где должно храниться значение переменной.
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