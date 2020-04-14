Разделение открытых позиций на группы - страница 13
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Да ничего не было. Это я только-что написал для проверки и прогнал в дебагере на исторических данных. Научитесь пользоваться отладчиком. Это очень полезное умение.
Я начал программирование на васике в Excell так называемый VBA (визуальный васик для приложений) Там и познакомился с отладкой. Как-же мне после этого было сложно привыкнуть к принтам для контроля полученных значений... А когда ввели отладку в mql5 я радовался как ребёнок, что мои мучения закончены.
Теперь я точно знаю свои планы на ближайшее время. Дай бог Вам здоровья - хороший Человек!!!
Теперь я точно знаю свои планы на ближайшее время. Дай бог Вам здоровья - хороший Человек!!!
Доброе утро. А мимо Вас не пробегал случайно какой-либо приличный самоучитель или статья или еще какой материалец про отладчик из MQL5 ??? И что такое дебагер ???
Доброе утро. А мимо Вас не пробегал случайно какой-либо приличный самоучитель или статья или еще какой материалец про отладчик из MQL5 ??? И что такое дебагер ???
У нас как в Греции, всё есть...))) В МЕ меню «Справка -> «Вызов справки» но там есть ошибочка. Написано, что вызывается по F1 а на самом деле по F1 вызывается справочник по языку.
У нас как в Греции, всё есть...))) В МЕ меню «Справка -> «Вызов справки» но там есть ошибочка. Написано, что вызывается по F1 а на самом деле по F1 вызывается справочник по языку.
ОК, спасибо, я ж говорю - вообще слэнгом не владею, не практиковал общения на эту тему. Вот приходится задавать ламерские вопросы.
У нас как в Греции, всё есть...))) В МЕ меню «Справка -> «Вызов справки» но там есть ошибочка. Написано, что вызывается по F1 а на самом деле по F1 вызывается справочник по языку.
Действительно, я здесь никогда и не был, это великолепно, снова спасибо.
Осознавая что меня слишком много, пойму если не отзоветесь или отзоветесь не охотно, но снова ламерский вопрос - Справочник по языку перестал предлагать
точнее - сама функция есть, а элимента перечисления такого больше нету, в предустановленном классе
если забраться поглубже, такое прописано, но не подсвечивается.
Что это может значить ? Оно не работает, работает но не всегда, работает но не верно ??? Стоит ли тогда этим пользоваться и если НЕ стоит, то чем заменить ???
Осознавая что меня слишком много, пойму если не отзоветесь или отзоветесь не охотно, но снова ламерский вопрос - Справочник по языку перестал предлагать
точнее - сама функция есть, а элимента перечисления такого больше нету, в предустановленном классе
если забраться поглубже, такое прописано, но не подсвечивается.
Что это может значить ? Оно не работает, работает но не всегда, работает но не верно ??? Стоит ли тогда этим пользоваться и если не стоит, то чем заменить ???
отладчик показывает значение 1.5670314467973565E-311 я правильно понимаю что это ничтожно мало ??? и такой комиссии быть не может ?
Осознавая что меня слишком много, пойму если не отзоветесь или отзоветесь не охотно, но снова ламерский вопрос - Справочник по языку перестал предлагать
точнее - сама функция есть, а элимента перечисления такого больше нету, в предустановленном классе
если забраться поглубже, такое прописано, но не подсвечивается.
Что это может значить ? Оно не работает, работает но не всегда, работает но не верно ??? Стоит ли тогда этим пользоваться и если НЕ стоит, то чем заменить ???
Я, если правильно помню уже в этой теме говорил, что стараюсь не пользоваться СБ, а это оттуда. Мне проще вытащить сделки по ID позиции и перебрав их сложить все комиссии.
отладчик показывает значение 1.5670314467973565E-311 я правильно понимаю что это ничтожно мало ??? и такой комиссии быть не может ?