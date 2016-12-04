Отладчик в советнике
Что-то странное - останов должен нормально происходить...
Выложили бы исходный код не в виде картинки, а в виде MQ5 файла, а то проверить невозможно.
//| Debug.mq4 |
//| Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property strict
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//---
int array[10];
ArrayInitialize(array,0);
for (int i=0;i<10;i++){
array[i]=i;
Comment("");
}
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
//---
int array[10];
ArrayInitialize(array,0);
for (int i=0;i<10;i++)
array[i]=i;
Comment("");
}
//+------------------------------------------------------------------+
Суббота - тики отсутствуют. Написал скрипт -работает... i - меняется, массив присваивается, Comment и Alert выводят данные. Что еще надо?
Опытные регулировщики радиоэлектронной аппаратуры при возникновении отклонения в работе вместо вопроса "Где ошибка" ставят более продуктивный вопрос "Что надо сделать, чтобы получить этот эффект". Опытные программисты при отладке программ используют этот же метод. Применительно к данному случаю: чтобы точка останова в ФУНКЦИИ OnTick() перестала работать, надо запретить выполнение этой функции. Ага!!! Ставим Alert() в функцию OnInit() - выполняется. Ставим Alert() в функцию OnTick() - глухо.Ага! Так и есть!!! далее... Как запретить выполнение OnTick() ? Надо прекратить поток тиков. Тики откуда идут? Через интрнет с сервера. Как их прекратить? Ну, например, отключить интернет. Остановить сервер. ... Понял, сегодня суббота!!!
Здравствуйте! Не знаю в чем проблема, может так и должно быть - но тогда не понимаю как отлаживать советника в режиме отладки! Проблема следующая - если ставить точку остановки в событии OnInit() то отладчик работает как надо, а если поставить точку остановки в событие OnTick() то точка остановки не работает. Если так и должно быть - то как отслеживать событие OnTick() в режиме отладки? На форуме люди писали об этом но так ответа никто не дал...