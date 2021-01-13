По вашему мнению, коронавирус - это (возможен выбор нескольких вариантов ответа): - страница 7

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Vitaly Muzichenko:

Она уже лет через 7-10 вообще никому не нужна будет, а возможно даже и раньше.

Если и делать ставку на энергоресурсы, то это газ.

Да, будет здорово! Там рядом есть пункт что-то типа "сколько энергии Солнца  падает на Землю за день" - цифры огромные там...

А газ через лет 150 закончится (правда, если сейчас все на него перейдут, то раньше)

 
Vitaly Muzichenko:

Она (нефть) уже лет через 7-10 вообще никому не нужна будет, а возможно даже и раньше.

А пластик из воздуха делать будут?

 
Grigori.S.B:

А пластик из воздуха делать будут?

Из кукурузы делают вроде бы... PLA пластик. В 3д печати используется

 
Yevhenii Levchenko:

Из кукурузы делают вроде бы... PLA пластик. В 3д печати используется

Вот сейчас Хрущёв перевернулся...
 
Artyom Trishkin:
Вот сейчас Хрущёв перевернулся...
Он еще и разлагается... экологически чистый... Хотя есть способы его сохранить...
 

Продукты из нефти: https://dprom.online/oilngas/chto-delayut-iz-nefti-produkty-o-kotoryh-vy-ne-znali/

Да... Топливо - это начало списка.

Что делают из нефти? Продукты, о которых вы не знали | Добывающая промышленность
Что делают из нефти? Продукты, о которых вы не знали | Добывающая промышленность
  • 2019.09.27
  • dprom.online
Многие привыкли к тому, что нефть – это сырьё, из которого производят исключительно топливо – солярка, бензин, керосин и прочее. На самом деле свыше 16% добываемых углеводородов ежегодно направляется совсем в другие сферы промышленности. Компоненты, получаемые в результате нефтепереработки, идут на изготовление целой массы предметов, которые мы...
 
Grigori.S.B:

А пластик из воздуха делать будут?

Из вторсырья, уже давно есть технологии и они совершенствуются. Так-же есть рапс, соя, кокос, водоросли и тд., это вполне достойная альтернатива нефти и продуктам её переработки 

 



судя по цифрам в Италии смертность среди зараженных выше за Китай

 
Кто умер в Италии от коронавирусной инфекции. Статистика
Кто умер в Италии от коронавирусной инфекции. Статистика
Кто умер в Италии от коронавирусной инфекции. Статистика
  • 2020.03.17
  • avmalgin
  • avmalgin.livejournal.com
У меня часто спрашивают, каков возраст умерших во время эпидемии коронавируса в Италии. Сегодня утром Высший институт здоровья Италии опубликовал статистику, представленную вот на этом графике (умершие в последние три дня в статистику пока не попали). Средний возраст умерших составляет 79,4 года, что примерно на 15 лет выше, чем в целом у...
 
Iurii Tokman:



судя по цифрам в Италии смертность среди зараженных выше за Китай

Что такое смертность? Отношение количества смертей к числу заболевших, как ее оценивает ВОЗ? 

От меня здесь наибольшее количество постов против использования статистики для принятия решений, но здесь - другой случай. 

Статистически правильно оценивать результат по соотношению исходов. 

На сегодня: Заболело 190694, выздоровели 80648, умерли 7519. 

Смертность: 7519/(80648+7519)=8.53% 

Остальные 190694-(80648+7519) продолжают болтаться между жизнью и смертью. 

ЗЫ Пару дней назад этот показатель был 6.9% 

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