По вашему мнению, коронавирус - это (возможен выбор нескольких вариантов ответа): - страница 7
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Она уже лет через 7-10 вообще никому не нужна будет, а возможно даже и раньше.
Если и делать ставку на энергоресурсы, то это газ.
Да, будет здорово! Там рядом есть пункт что-то типа "сколько энергии Солнца падает на Землю за день" - цифры огромные там...
А газ через лет 150 закончится (правда, если сейчас все на него перейдут, то раньше)
Она (нефть) уже лет через 7-10 вообще никому не нужна будет, а возможно даже и раньше.
А пластик из воздуха делать будут?
А пластик из воздуха делать будут?
Из кукурузы делают вроде бы... PLA пластик. В 3д печати используется
Из кукурузы делают вроде бы... PLA пластик. В 3д печати используется
Вот сейчас Хрущёв перевернулся...
Продукты из нефти: https://dprom.online/oilngas/chto-delayut-iz-nefti-produkty-o-kotoryh-vy-ne-znali/
Да... Топливо - это начало списка.
А пластик из воздуха делать будут?
Из вторсырья, уже давно есть технологии и они совершенствуются. Так-же есть рапс, соя, кокос, водоросли и тд., это вполне достойная альтернатива нефти и продуктам её переработки
судя по цифрам в Италии смертность среди зараженных выше за Китай
судя по цифрам в Италии смертность среди зараженных выше за Китай
Что такое смертность? Отношение количества смертей к числу заболевших, как ее оценивает ВОЗ?
От меня здесь наибольшее количество постов против использования статистики для принятия решений, но здесь - другой случай.
Статистически правильно оценивать результат по соотношению исходов.
На сегодня: Заболело 190694, выздоровели 80648, умерли 7519.
Смертность: 7519/(80648+7519)=8.53%
Остальные 190694-(80648+7519) продолжают болтаться между жизнью и смертью.
ЗЫ Пару дней назад этот показатель был 6.9%