По вашему мнению, коронавирус - это (возможен выбор нескольких вариантов ответа): - страница 2

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Дмитрий:

Китайский юань не является свободно конвертируемой валютой - его курс жестко привязан к доллару США.

Интересно имеет ли привязка обратный эффект - скорее всего да. Тогда доллар можно называть частично китайским

Посмотрел по нету на скорую, вобще-то жесткой привязки нет. Цену часто меняют по своим усмотрениям.
 
Alexandr Andreev:

Интересно имеет ли привязка обратный эффект - скорее всего да. Тогда доллар можно называть частично китайским

Посмотрел по нету на скорую, вобще-то жесткой привязки нет. Цену часто меняют по своим усмотрениям.

Привязка идет к корзине валют, в которой больше всего зависимость от доллара

 
Информационное прикрытие, пацанам надо было кэш припарковать, для этого нужны хорошие цены.
 
Если китай будет закрыт еще пару месяцев, вся китайская техника встанет колом. Запчастей уже нет, да зависимость от китая сказывается...
 
Martingeil:
Если китай будет закрыт еще пару месяцев, вся китайская техника встанет колом. Запчастей уже нет, да зависимость от китая сказывается...
Говорят , поставки возобновляются потихонечку...
 
Yevhenii Levchenko:
  • Необычная эпидемия;
    11% (9)
  • Обычная эпидемия;
    25% (20)
  • Инструмент внутриполитической борьбы в Китае;
    4% (3)
  • Информационный феномен. Повод, необходимый для обнуления долгов;
    15% (12)
  • Биологическое оружие;
    22% (17)
  • Посмотреть результат.
    23% (18)

Избавляются от старых слабых не выгодных рабов.

 
Orif Yusufjonov:

Избавляются от старых слабых не выгодных рабов.

Ну это уже ближе к конспирологии... Если это так, нужно инвестировать в Индию и Африку :)

Картинка с википедии "Средний возраст" (правда за 2001 год):

 
Вот еще штука одна из Всемирной организации здравохранения (анимация, нажмите на нее):

 

Сегодня заходил к маме, в аптеке она у меня работает. Спросил ради интереса про медицинские маски.

В аптеке масок нет уже две недели.

P.S до этого маски стоили 3 рубля за штуку.

P.S Девушка видела на днях маски в киосках.

У вас в городе есть маски?

 
Evgeny Belyaev:

Сегодня заходил к маме, в аптеке она у меня работает. Спросил ради интереса про медицинские маски.

В аптеке масок нет уже две недели.

P.S до этого маски стоили 3 рубля за штуку.

P.S Девушка видела на днях маски в киосках.

У вас в городе есть маски?

Всегда найдётся решение.


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