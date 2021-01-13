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Китайский юань не является свободно конвертируемой валютой - его курс жестко привязан к доллару США.
Интересно имеет ли привязка обратный эффект - скорее всего да. Тогда доллар можно называть частично китайскимПосмотрел по нету на скорую, вобще-то жесткой привязки нет. Цену часто меняют по своим усмотрениям.
Интересно имеет ли привязка обратный эффект - скорее всего да. Тогда доллар можно называть частично китайскимПосмотрел по нету на скорую, вобще-то жесткой привязки нет. Цену часто меняют по своим усмотрениям.
Привязка идет к корзине валют, в которой больше всего зависимость от доллара
Если китай будет закрыт еще пару месяцев, вся китайская техника встанет колом. Запчастей уже нет, да зависимость от китая сказывается...
Избавляются от старых слабых не выгодных рабов.
Избавляются от старых слабых не выгодных рабов.
Ну это уже ближе к конспирологии... Если это так, нужно инвестировать в Индию и Африку :)
Картинка с википедии "Средний возраст" (правда за 2001 год):
Сегодня заходил к маме, в аптеке она у меня работает. Спросил ради интереса про медицинские маски.
В аптеке масок нет уже две недели.
P.S до этого маски стоили 3 рубля за штуку.
P.S Девушка видела на днях маски в киосках.
У вас в городе есть маски?
Сегодня заходил к маме, в аптеке она у меня работает. Спросил ради интереса про медицинские маски.
В аптеке масок нет уже две недели.
P.S до этого маски стоили 3 рубля за штуку.
P.S Девушка видела на днях маски в киосках.
У вас в городе есть маски?
Всегда найдётся решение.