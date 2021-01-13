По вашему мнению, коронавирус - это (возможен выбор нескольких вариантов ответа): - страница 12

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Коронавирусы - вирусы с рожками, мало их рогатых по форме было?

Как по мне вирус этот просто отмазка для заказчиков почему тянут с тестированием - это основной симптом. Распространяется через интернет

[Удален]  
Наглядно о полезности самоизоляции.
 

Total:		 252,777 7,883 10,405 377 89,060 153,312 7,458 32.4
Russia 199 +52 1 +1 8 190 1
 


Италия пошла на взлет

походу все только начинается, китайцы рано сняли маски

 
Aleksandr Volotko:
Наглядно о полезности самоизоляции.
Тот, кто переболел уже не будет болеть этой штуковиной? Там есть момент, где говорится что-то вроде этого...
 
Yevhenii Levchenko:
Тот, кто переболел уже не будет болеть этой штуковиной? Там есть момент, где говорится что-то вроде этого...

Если произойдёт мутация вируса, то повторное заболевание возможно.

 
khorosh:

Если произойдёт мутация вируса, то повторное заболевание возможно.

Если они так быстро будут мутировать, они раньше людей варп-ускоритель построят...
 
Yevhenii Levchenko:
Тот, кто переболел уже не будет болеть этой штуковиной? Там есть момент, где говорится что-то вроде этого...

Нет не будет, у него антитела есть. Что значит вылечился, лекарства нет от короны, сам организм поборол создав антитела к вирусу. Одна проблема те кто перенес его в тяжелой форме скорее станут инвалидом на всю жизнь. Ему легкие менять надо будет в будущем.

 
Martingeil:

Нет не будет, у него антитела есть. Что значит вылечился, лекарства нет от короны, сам организм поборол создав антитела к вирусу. Одна проблема те кто перенес его в тяжелой форме скорее станут инвалидом на всю жизнь. Ему легкие менять надо будет в будущем.

нужно дышать над картошкой? Ну парами... как в старые времена)

 
Martingeil:

Нет не будет, у него антитела есть. Что значит вылечился, лекарства нет от короны, сам организм поборол создав антитела к вирусу. Одна проблема те кто перенес его в тяжелой форме скорее станут инвалидом на всю жизнь. Ему легкие менять надо будет в будущем.

Иммунитет не вечен. Как гриппом можно через пару месяцев ну полгода заново заболеть, с коронавирусом думаю так же. Может ежегодная эпидемия стать, как грипп.

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