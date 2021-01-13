По вашему мнению, коронавирус - это (возможен выбор нескольких вариантов ответа): - страница 12
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Коронавирусы - вирусы с рожками, мало их рогатых по форме было?
Как по мне вирус этот просто отмазка для заказчиков почему тянут с тестированием - это основной симптом. Распространяется через интернет
Total:
Италия пошла на взлет
походу все только начинается, китайцы рано сняли маски
Наглядно о полезности самоизоляции.
Тот, кто переболел уже не будет болеть этой штуковиной? Там есть момент, где говорится что-то вроде этого...
Если произойдёт мутация вируса, то повторное заболевание возможно.
Если произойдёт мутация вируса, то повторное заболевание возможно.
Тот, кто переболел уже не будет болеть этой штуковиной? Там есть момент, где говорится что-то вроде этого...
Нет не будет, у него антитела есть. Что значит вылечился, лекарства нет от короны, сам организм поборол создав антитела к вирусу. Одна проблема те кто перенес его в тяжелой форме скорее станут инвалидом на всю жизнь. Ему легкие менять надо будет в будущем.
Нет не будет, у него антитела есть. Что значит вылечился, лекарства нет от короны, сам организм поборол создав антитела к вирусу. Одна проблема те кто перенес его в тяжелой форме скорее станут инвалидом на всю жизнь. Ему легкие менять надо будет в будущем.
нужно дышать над картошкой? Ну парами... как в старые времена)
Нет не будет, у него антитела есть. Что значит вылечился, лекарства нет от короны, сам организм поборол создав антитела к вирусу. Одна проблема те кто перенес его в тяжелой форме скорее станут инвалидом на всю жизнь. Ему легкие менять надо будет в будущем.
Иммунитет не вечен. Как гриппом можно через пару месяцев ну полгода заново заболеть, с коронавирусом думаю так же. Может ежегодная эпидемия стать, как грипп.