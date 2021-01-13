По вашему мнению, коронавирус - это (возможен выбор нескольких вариантов ответа): - страница 16

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Iurii Tokman:

у китайцев есть опыт
остальные его приобретают

У них также не было опыта, они ввели санкции непослушным, вплоть до расстрела.

 
Yousufkhodja Sultonov:
У них также не было опыта, они ввели санкции непослушным, вплоть до расстрела.

был, они уже знают как делать, не в первый раз

вы анализируете графики, посмотрите как быстро они справились, в феврале все закончилось


 

а теперь для сравнения украина 

и что скажет ваш анализ ? меняем доллар на юань ?

 
Iurii Tokman:

был, они уже знают как делать, не в первый раз

вы анализируете графики, посмотрите как быстро они справились, в феврале все закончилось


Вот, как описывается ситуация в Китае с помощью модели, описывающей и Россию, скоро приведу сами уравнения:

По результатам 7-и дней мне уже было с высокой точностью, известно, что, процесс скоро закончиться.


 
Совсем нереальный результат. Весной был пик, потом спад, сейчас новый подъем.
[Удален]  
Yousufkhodja Sultonov:
Вот, как описывается ситуация в Китае с помощью модели, описывающей и Россию, скоро приведу сами уравнения:

По результатам 7-и дней мне уже было с высокой точностью, известно, что, процесс скоро закончиться.


Слушай, ты уже Форексу хребет ломал, теперь за вирус взялся?
 
Dmitry Fedoseev:
Совсем нереальный результат. Весной был пик, потом спад, сейчас новый подъем.
Вы говорите о ежедневной статистике, а здесь рассматривается суммарная статистика заболевших, а это разне вещи. Ежедневная статистика пдвержена флуктуации в широких пределах.
 
Yousufkhodja Sultonov:

Мой прогноз


вы давно не авторитет, позорите портрет свой.




мое мнение, вирусом эти переболеют все, не так он страшен он в рф

только если не болезни сердца,

вчера любимого дядю похоронили, все остальные мы легко перенесли болезнь

от капельницы при ковиде лучше отказаться, ну и молиться утром и вечером видимо не стоит.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Мой прогноз


На данный момент времени, заболели Россиив 3 390 000 человек. Поразительная точность прогноза на базе ПНБ!

 
Yousufkhodja Sultonov:

На данный момент времени, заболели Россиив 3 390 000 человек. Поразительная точность прогноза на базе ПНБ!

Юсуф, приветствую!
А что означает нижняя шкала в Вашем прогнозе?
количество дней? 
Если дней, тогда сейчас согласно Вашему прогнозу должна быть цифра ~2 500 000

Вот официальная накопительная статистика.
Красным прямоугольником выделен период от начала Вашего прогноза.
Согласно Вашему прогнозу тенденция должна была быть затухающей, но этого не наблюдалось, а даже наоборот - она была возрастающей большую чать времени. 
Так же согласно важему прогнозу текущей уровень должен был достигнуть только к сентябрю 2021 года.
По-моему - прогноз не удавшийся.



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