По вашему мнению, коронавирус - это (возможен выбор нескольких вариантов ответа): - страница 16
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
у китайцев есть опыт
остальные его приобретают
У них также не было опыта, они ввели санкции непослушным, вплоть до расстрела.
был, они уже знают как делать, не в первый раз
вы анализируете графики, посмотрите как быстро они справились, в феврале все закончилось
а теперь для сравнения украина
и что скажет ваш анализ ? меняем доллар на юань ?
был, они уже знают как делать, не в первый раз
вы анализируете графики, посмотрите как быстро они справились, в феврале все закончилось
По результатам 7-и дней мне уже было с высокой точностью, известно, что, процесс скоро закончиться.
Вот, как описывается ситуация в Китае с помощью модели, описывающей и Россию, скоро приведу сами уравнения:
По результатам 7-и дней мне уже было с высокой точностью, известно, что, процесс скоро закончиться.
Совсем нереальный результат. Весной был пик, потом спад, сейчас новый подъем.
Мой прогноз
вы давно не авторитет, позорите портрет свой.
мое мнение, вирусом эти переболеют все, не так он страшен он в рф
только если не болезни сердца,
вчера любимого дядю похоронили, все остальные мы легко перенесли болезнь
от капельницы при ковиде лучше отказаться, ну и молиться утром и вечером видимо не стоит.
Мой прогноз
На данный момент времени, заболели Россиив 3 390 000 человек. Поразительная точность прогноза на базе ПНБ!
На данный момент времени, заболели Россиив 3 390 000 человек. Поразительная точность прогноза на базе ПНБ!
Юсуф, приветствую!
А что означает нижняя шкала в Вашем прогнозе?
количество дней?
Если дней, тогда сейчас согласно Вашему прогнозу должна быть цифра ~2 500 000
Вот официальная накопительная статистика.
Красным прямоугольником выделен период от начала Вашего прогноза.
Согласно Вашему прогнозу тенденция должна была быть затухающей, но этого не наблюдалось, а даже наоборот - она была возрастающей большую чать времени.
Так же согласно важему прогнозу текущей уровень должен был достигнуть только к сентябрю 2021 года.
По-моему - прогноз не удавшийся.