По вашему мнению, коронавирус - это (возможен выбор нескольких вариантов ответа): - страница 13

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Aleksey Mavrin:

Иммунитет не вечен. Как гриппом можно через пару месяцев ну полгода заново заболеть, с коронавирусом думаю так же. Может ежегодная эпидемия стать, как грипп.

Если не будет иммунитета, то можно умереть от ожога обычного чайника. 

Yevhenii Levchenko:

нужно дышать над картошкой? Ну парами... как в старые времена)

Не знаю, нужно спросить у медиков, что они по этому поводу думают.

 

Коронавирус это:))) Большой выплеск энергии - мир ждал кризиса, уже несколько лет ждали когда вспыхнет война, а тут разрядка и хорошая из-за этого вируса....

Лично для меня это повод вернутся в РФ и переждать тут в России развлекаясь на форексе:))))

[Удален]  
Yevhenii Levchenko:
Тот, кто переболел уже не будет болеть этой штуковиной? Там есть момент, где говорится что-то вроде этого...

Выздоровление ничего не гарантирует. Можно и через неделю повторно заразиться, если вокруг все с вирусом будут. В Китае повторных случаев не мало. Оттого и упор на изоляцию. Сам по себе вирус долго не живёт. Ему нужен носитель.

 
Total: 275,557 30,663 11,380 1,352 90,983 173,194 8,120 35.4


Russia 253 +54 1 12 240 2
 
Martingeil:

Если не будет иммунитета, то можно умереть от ожога обычного чайника. 

Не знаю, нужно спросить у медиков, что они по этому поводу думают.

А от вирусов вообще не умирают. Умирают от осложнений, вызванных ими. Матчасть знаете ли. У медиков, да, спросите, на Ставрополье говорят знатные появились :( Хотя видимо это просто срез нашего вот этого всего.

 
Mikhail Chistyakov:

А от вирусов вообще не умирают. Умирают от осложнений, вызванных ими. Матчасть знаете ли. У медиков, да, спросите, на Ставрополье говорят знатные появились :( Хотя видимо это просто срез нашего вот этого всего.

Ничего не путаете? Осложнения это последствия когда сам вирус организм уже поборол, но тот успел нанести повреждения которые и вызывают осложнения. Но во время действия самого вируса никто не гарантирует что вы не умрете ) много вирусов которые убивают лично, не доверяя осложнениям)
 
Aleksey Mavrin:
Ничего не путаете? Осложнения это последствия когда сам вирус организм уже поборол, но тот успел нанести повреждения которые и вызывают осложнения. Но во время действия самого вируса никто не гарантирует что вы не умрете ) много вирусов которые убивают лично, не доверяя осложнениям)

Верно, это тоже осложнения. Но не надо забывать, что на момент заражения у вас могут уже быть какие-то болезни и вирус очень часто осложняет их течение. Вплоть до... Это имелось в виду.

 

Скорее всего 60-70% населению земли придется переболеть короной, рост заболевших увеличивается, еще не известный факт процентного соотношения не выявленных носителей вируса короны, будем считать 10% от всех заболевших не учтенными, которые ходят среди нас, не подозревая что они являются носителями..

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Martingeil:

Скорее всего 60-70% населению земли придется переболеть короной, рост заболевших увеличивается, еще не известный факт процентного соотношения не выявленных носителей вируса короны, будем считать 10% от всех заболевших не учтенными, которые ходят среди нас, не подозревая что они являются носителями..

Приблизительно среднедневная статистика сравнялась гриппозной вроде...

 

пока дети дома на каникулах


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