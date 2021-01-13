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Хлопцы! Кто из Киева, вопрос - у вас в магазинах можно купить свинину или говядину?
А то на другом ресурсе киевлянка жалуется, что все посметали. А курятину они не едят
Скажи этой дуре, что она может зайти в любой супермаркет Киева, включая Ашан, Новус и АТБ, и купить любое мясо без очереди
Скажи этой дуре, что она может зайти в любой супермаркет Киева, включая Ашан, Новус и АТБ, и купить любое мясо без очереди
Ясно. Ну говорить не буду. Получается женщина просто на своей волне.
Ребенок у нее больной. И она жалуется третий день, что, как не выбежит за мясом, возвращается ни с чем. Бог с ней.
Благодарю
Ясно. Ну говорить не буду. Получается женщина просто на своей волне.
Ребенок у нее больной. И она жалуется третий день, что, как не выбежит за мясом, возвращается ни с чем. Бог с ней.
Благодарю
Купите ей мяса... (это без всяких плохих мыслей говорю...)
Купите ей мяса
Далековато будет. Так бы взял, не убудет.
Устрою сегодня челлендж. День не поем курятины
Далековато будет. Так бы взял, не убудет.
Устрою сегодня челлендж. День не поем курятины
Может, мяса?
Далековато будет. Так бы взял, не убудет.
Устрою сегодня челлендж. День не поем курятины
Я её уже лет 25 не ем, противно выглядит, особенно в неотёсанной шкуре, даже к прилавкам с курятиной не подхожу, начинает тошнить.
Так что один день - мелочи.
Ну и на заметку о так называемом мясе, курица - не мясо
Ща накопали такие штуки добрые люди:
вот - патент накоронавирус от 2003 года и там еще года какие-то... наверное новые версии;
вот - тоже какой-то патент коронавирусный...Что скажете?
Ща накопали такие штуки добрые люди:
вот - патент накоронавирус от 2003 года и там еще года какие-то... наверное новые версии;
вот - тоже какой-то патент коронавирусный...
Это создаётся давно, как бактериологическое оружие, иногда просто выходит из под контроля, а иногда - целенаправленно
Коллеги, не торопитесь приобретать нынешний короновирус. Эта версия уже устарела. В октябре выйдет новая версия Kv_Killer_v2 c гораздо большей производительностью.)
)):
- Доктор я умру?
- Конечно! Все обязательно когда-нибудь умирают.
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