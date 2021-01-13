По вашему мнению, коронавирус - это (возможен выбор нескольких вариантов ответа): - страница 11

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Aleksei Mikhanoshin:

Хлопцы! Кто из Киева, вопрос - у вас в магазинах можно купить свинину или говядину?

А то на другом ресурсе киевлянка жалуется, что все посметали. А курятину они не едят

Скажи этой дуре, что она может зайти в любой супермаркет Киева, включая Ашан, Новус и АТБ, и купить любое мясо без очереди

 
Дмитрий:

Скажи этой дуре, что она может зайти в любой супермаркет Киева, включая Ашан, Новус и АТБ, и купить любое мясо без очереди

Ясно. Ну говорить не буду. Получается женщина просто на своей волне.

Ребенок у нее больной. И она жалуется третий день, что, как не выбежит за мясом, возвращается ни с чем. Бог с ней.

Благодарю

 
Aleksei Mikhanoshin:

Ясно. Ну говорить не буду. Получается женщина просто на своей волне.

Ребенок у нее больной. И она жалуется третий день, что, как не выбежит за мясом, возвращается ни с чем. Бог с ней.

Благодарю

Купите ей мяса...  (это без всяких плохих мыслей говорю...)

 
Yevhenii Levchenko:

Купите ей мяса

Далековато будет. Так бы взял, не убудет.

Устрою сегодня челлендж. День не поем курятины

 
Aleksei Mikhanoshin:

Далековато будет. Так бы взял, не убудет.

Устрою сегодня челлендж. День не поем курятины

Может, мяса? 

 
Aleksei Mikhanoshin:

Далековато будет. Так бы взял, не убудет.

Устрою сегодня челлендж. День не поем курятины

Я её уже лет 25 не ем, противно выглядит, особенно в неотёсанной шкуре, даже к прилавкам с курятиной не подхожу, начинает тошнить.

Так что один день - мелочи.

Ну и на заметку о так называемом мясе, курица - не мясо

В курином мясе обитают самые опасные бактерии: 4 правила безопасности
В курином мясе обитают самые опасные бактерии: 4 правила безопасности
  • 2020.03.18
  • www.obozrevatel.com
Корінь імбиру - перевірений народний засіб. Слід знати про його користь
 

Ща накопали такие штуки добрые люди:

вот - патент накоронавирус от 2003 года и там еще года какие-то... наверное новые версии;

вот - тоже какой-то патент коронавирусный...


Что скажете?
German
German
  • 2003.12.02
  • patents.google.com
The present invention relates to a new strain of coronavirus associated with severe acute respiratory syndrome (SARS), resulting from a sample recorded under No. 031589 and taken in Hanoi (Vietnam), nucleic acid molecules derived from its genome, the proteins and peptides encoded by said nucleic acid molecules and their applications, especially...
 
Yevhenii Levchenko:

Ща накопали такие штуки добрые люди:

вот - патент накоронавирус от 2003 года и там еще года какие-то... наверное новые версии;

вот - тоже какой-то патент коронавирусный...

Это создаётся давно, как бактериологическое оружие, иногда просто выходит из под контроля, а иногда - целенаправленно


 
khorosh:
Коллеги, не торопитесь приобретать нынешний короновирус. Эта версия уже устарела. В октябре выйдет новая версия  Kv_Killer_v2 c гораздо большей производительностью.)

)):

- Доктор я умру?

- Конечно! Все обязательно когда-нибудь умирают.

 

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