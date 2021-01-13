По вашему мнению, коронавирус - это (возможен выбор нескольких вариантов ответа): - страница 4
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Не совсем, да помогают организму бороться. От него выздоравливают, но вакцины пока нет. Все зависит от иммунитета организма. Почему в с возрастом и увеличивается процент смертности.
Вакцина - это профилактика, если вы заболели, вам колоть вакцину никто не будет. Вакцина нужна что бы антитела появились в организме.
У меня жена медик. Говорит, что медицинские маски, продающиеся в аптеках, не защитят. И практикующие врачи это же говорят у них (по словам моей жены, я - не знаю, не компетентен тут). Практикующие врачи естественно, а не глашатаи с ящика. Вроде как первые 20 минут ещё куда ни шло, а потом уже не защитит. А вот если больной будет её носить, то это уменьшит его "токсичность" для окружающих.
Про мази вообще не слышал - не считаю эту панику обоснованной, и сильно не интересуюсь этим.
У меня жена тоже медик :) Работает в детской больнице, мальчик у них лежит в изолированном боксе с китайским вирусом. Жена показывала фотки медсестер, эти медсестры, к нему в палату заходят в костюмах биологической защиты. Похожи на армейские ОЗК только идеально белого цвета и маски на все лицо с двумя дыхательными фильтрами на щеках.
Нужно смотреть реальную статистику и сравнивать ее со статистичскими данным прошлых похожих эпидемий. Может это рукотворно-СМИшно-спецслужбический ход какой-нибудь против Китая и Трампа. Трамп же сказал: "при моем сроке кризиса не будет". Какая-то антиэкономическая эпидемия. Страны закрываются. В том числе и ограничивают доступ экономически.
Нужно смотреть реальную статистику и сравнивать ее со статистичскими данным прошлых похожих эпидемий. Может это рукотворно-СМИшно-спецслужбический ход какой-нибудь против Китая и Трампа. Трамп же сказал: "при моем сроке кризиса не будет". Какая-то антиэкономическая эпидемия. Страны закрываются. В том числе и ограничивают доступ экономически.
Часто в связи с вирусом вспоминаю фильм "Мстители", где главный антигерой распылил кучу народу... Ясное дело что он не первый (с вирусной тематикой), но идеология киноплохишей много в чем похожа. А о "лишних людях" уже давно говорят и в реальном мире...
За пару часов, около 4000 человек заразилось, 258 умерло..
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
У меня жена тоже медик :) Работает в детской больнице, мальчик у них лежит в изолированном боксе с китайским вирусом. Жена показывала фотки медсестер, эти медсестры, к нему в палату заходят в костюмах биологической защиты. Похожи на армейские ОЗК только идеально белого цвета и маски на все лицо с двумя дыхательными фильтрами на щеках.
Все так бояться. Представляете что будет если полезет что-то посерьёзнее типа эболы. Вот это действительно апокалипсис будет. И главное хоть завтра может начаться.
За пару часов, около 4000 человек заразилось, 258 умерло..
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
Хороший сайт. Зайдите на главную страничку и почитайте сколько умирает от гриппа каждый год. С начала года от него почти 100 тысяч померло. Коронавирусу до него как до Киева раком. Про другие болезни вообще молчу. То есть, выглядит как будто бы вся эта шумиха по поводу коронавируса не про эпидемию... Может быть что никакого коронавируса вообще нет.
Вся соль в том, что вирус очень заразный, скажем так (заразнее гриппа), потом переносчик может не болеть, а кто-то может заболеть и у него разовьётся атипичная пневмония. Вот с таким вот течением:
Клиника очень похожа на SARS/MERS. Вначале гриппоподобное состояние, кашель, температура. Затем резкое ухудшение состояния и появление проблем с дыханием на 8-9 сутки с развитием острого респираторного синдрома. Вирус вызывает очень тяжелую пневмонию, разрушая клетки легочных альвеол. Есть риски присоединения бактериальной инфекции.
Тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС) был впервые зарегистрирован в Китае в 2002 году. Возбудителем являлся коронавирус SARS-CoV. Надо сказать, что вирусы могут иметь большие различия в контексте судьбы клетки-хозяина. Часть вирусов при размножении минимально травмирует клетку-хозяина и оставляет ее в живых. Часть — выходит в среду только после разрушения цитоплазмы эукариотической клетки. SARS-CoV относился как раз к разновидности, уничтожающей носитель в процессе размножения, что приводило к разрушению клеток легочных альвеол в течение острого периода болезни.
И не угадаешь у кого будет протекать как простуда, а у кого как тяжёлая пневмония (ну возраст тут играет огромное значение)
Паника в основном, я думаю, связана именно с пневмонией и нехваткой мест в больницах для спасения тяжелобольных. Всем не хватит аппаратов ИВЛ например или ухода.
Наверное самое худшее это последствия перенесённой атипичной пневмонии
а это скорее всего уже инвалидность