Правила в разделе Работа - страница 13
Кстати, купленные в маркете, будут бесплатно обновляться при смене минорной(после точки) версии.
Для правильного понимания ответа на этот вопрос необходимо знать основы частного (гражданского) права. Interesting уже указал ключевые слова. Могу добавить ключевую фразу "исключительные права". К сожалению, в двух словах эти понятия не объяснить.
...А рынок в данном вопросе не может никого помирить, поскольку институт авторских и смежных прав находится за пределами рынка.
Рынок давно уже всех помирил. И тех кто заказывает и тех кто исполняет через севис "Работа" и тех кто общается напрямую.
Да , забыл , есть ещё халявщики на стороне заказчиков и мудрецы мечтающие нагнуть под себя рынок на стороне исполнителей
Из этого совершенно не следует что я хочу что бы исполнители мало зарабатывали . Но ни от моего ни от Вашего взгляда ничего не зависит
и это хорошо.
Рынок давно уже всех помирил.
Каждый вправе заблуждаться. Причина указана ранее.
Каждому Ивану Сусанину право заблуждаться, каждоу саперу право ошибаться, каждому снайперу право промахиваться, каждому летчику или водителю право разбиваться, каждому продавцу право обвешивать покупателя, каждому электрику ошибаться при измерении напряжения, каждому трейдру право на колмаржин. Как-то право на неправильное выглядит абсурдно.
Каждый вправе заблуждаться. Причина указана ранее.
Тоесть так или иначе сложившихся рыночных цен на услуги программирования на mql нет. Никто ничего не заказывает , не оплачивает и не выполняет.
Сотни людей замерли в ступоре пока не решится вопрос о непонятных правах непонятно на что . И только бот генерит виртуальные заказы и их исполнение в сервисе "Работа".
В чем проблема то признать очевидное ?
Да речь тут не о том что есть или нет заказы в сервисе, а о том насколько они технически сложны. Также речь о том насколько защищены авторские права права всех участников.
По поводу проблемы. Да нет проблемы, признаю очевидное - На текущий момент в сервисе работа нет действительно "грандиозных" проектов, по видимому и не скоро буду (по крайней мере при таком ценовом лимите). Ситуацию можно изменить если как минимум заказчик получит возможность продавать свои стратегии (с полной передачей всех прав или с ограниченными правами), а исполнитель получит возможность не предоставлять исходных кодов.
PS
В любом случае я лично уверен в том что ткущее положение дел позволяет реализовывать действительно стоящие проекты только через "МАГАЗИН", а имеющийся сейчас функционал сервиса "Работа" позволит либо выполнять несложные и рутинные работы либо будет использоваться совместно с МАГАЗИНОМ.
Прочитал всю ветку. Чепуха какая-то. Передавать исходник или не передавать? Вот в чём вопрос. А что такого ценного исполнитель можете передать закачику в исходном коде? Свой шаблон? Свою библиотеку? Ну и зачем она нужна заказчику? Для дальнейшего расширения? Так он в 70% случаев обратится снова к этому же исполнителю. Потому что, как всем известно, вносить структурные изменения в чужой код согласится мало какой программист (надёжней и быстрее код переписать заново). Если каждый 30-й заказчик и разберётся как использовать шаблон и библиотеку исполнителя, так это просто великолепно. А кому ещё, кроме заказчика, нужен исходный код исполнителя? Другому программисту? Зачем? Всем известно, что каждый программист использует свои собственные наработки. И если эти наработки надо расширить, то есть форум и codebase как для совета так и для идей.
Я не про магазин. Заказчик Иванов заказал у исполнителя Петрова индикатор по своему тз . Оплатил .
Исполнитель выполнил и передал . Какие права и на что Петров передает Иванову вместе с индикатором. Код открытый.
Иванов считая своё тз гениальным может только расчитывать на порядочность Петрова . Поиметь права на "покупай дешево , продавай дорого "
он никогда не сможет. Петров написал легкий качественный код . Индикатор соответствует сложному тз и не жрет ресурсы .
Но это и была обязанность Петрова. Какие такие авторские он передает Иванову ?
По поводу низкой цены. Никакие профсоюзы или негласные договоренности ничего не изменят. Но если на следующей неделе
количество заказчиков увеличится в 10 раз , цена сама , естественным путем полезет вверх.
Да 10 баксов это мало . Но почему не приходит в голову держа десятку в магазине , заявить что у них завышены цены на эту самую курицу и картошку.
Обоснуйте в магазине что картошка в земле растет сама и на десятку вы имеете право купить как минимум 12 тонн .
Но в магазине все молчат , там типа цены рыночные а тут типа не рыночные . Они всюду рыночные.
И надо либо вписываться в текущие условия , либо самому себе сажать картошку.
Ну можно ещё не пытаться вписываться и не сажать картошку. Можно затеять бодягу про закрытый код и авторские
А по-вашему, можно еще попросить теплицу, в которой выращена эта картошка.))
Одно дело индикатор, который можно написать в одном модуле, а другое пяток-десяток собственных библиотек, которые так или иначе придется задействовать. Например, получение инфы по позам +обслуживание, контроль открытия-закрытия, различные тралы, ММ и тд. Это при том, что зачастую, менять придется только сигнальный.
Все модули отдавать?