Yedelkin:
Да я Вашу позицию понял, - и по поводу абсурдности, и по поводу реальной статистики судейских ошибок. О чём и сообщил выше. Ваше право (милость?) - иметь такую позицию. Даже если это право может оказаться абсурдным в Вашей системе координат. :) 

Интересненько, и какова же моя позиция? Почему вы на конкретные факты и аргументы не обращаете внимания? Расскажите тому парню, которые за так сидел 22 года об этой статистике, или давайте обсудим ваше право прогуляться по минному полю?

Право на ничто. У меня есть право иметь свое мнение, но только от этого мнения ни кому ни тепло не холодно, не абсурдно ли в этом случае говорить о праве? У меня есть право сидеть тихо в уголке и молчать - круто! Крутое право. Это право?

Хотите расшифрую вашу фразу "у каждого есть право иметь собственное мнение"? В переводе на простой язык, это означает "я считаю правильным толко свое мнение и мне плевать на ваше мнение и даже подтвержденное аргументами". Это не так, чтобы вас лично касалось, но вообще, фраза "вы имеете право на свое мнение" очень распространена в интернете и смысл ее таков. Но как буд-то бы милостиво предоставлено на что-то право.

 
Mischek:

Ну это наверно тоже вариант. Перевести разговор на ПРАВО , на проблемы с Сомалийскими пиратами  или на сложности разведения кроликов в заполярье.

Главное не отвечать по существу и раздавать неуды .

 Ни один заказчик не написал в ветке что ему нужна галка , но это не смущает нисколько как и то что большинство пишущих программеров 

сообщили что пишут открытый код и в гробу видали эту галку. 

И главное какие то непонятные проблемы с конкретикой. Как только спросишь - сколько будет дважды два  ,

так сразу или "смотри выше"  хотя выше нихрена тоже нет или неуд по праву . Но только не ответ 

Поверьте на слово, трудно общаться с оппонентом, не отслеживающим развитие темы. При таком подходе у него всегда в запасе фразы типа "Главное не отвечать по существу", "раздавать неуды" и "выше нихрена тоже нет".
 
Integer:

О чём спор-то? :) Вот здесь Вы подвергли сомнению моё высказывание: https://www.mql5.com/ru/forum/3345/page13#comment_51834 . Что ж, Ваше право - Вам никто не запрещает высказывать собственное мнение.

Вот здесь я Вам предложил, ничего не навязывая, поразмышлять: https://www.mql5.com/ru/forum/3345/page16#comment_51901 . Вы были вправе проигнорировать это предложение или последовать совету. Результаты Ваших размышлений показали, что мы несколько расходимся в понимании определённых терминов и понятий. Что ж, Ваше право - Вам никто не запрещает понимать эти термины так, как оно есть на текущий момент.

Вот здесь я подвёл итог и мягко намекнул, что полемика плавно подходит к своему логическому (в общепринятом контексте) завершению: https://www.mql5.com/ru/forum/3345/page17#comment_51984 , поскольку при расхождении в понимании определённых терминов и понятий возникает бессмысленный спор "ни о чём".

Вы меня услышали, не согласились, изложили набор своих аргументов. Теперь спрашиваете, почему я на них "не обращаю внимания". Отвечаю: потому что: 1) не считаю их сколько-нибудь весомыми [по одному слову "зомбирование" можно было бы понять:)]; 2) не считаю нужным плодить несколько новых страниц "ни о чём". И при этом считаю, что  Ваше право - иметь такую позицию, какую изложили. Даже если это право оказалось абсурдным в Вашей системе координат. :)

 
Yedelkin:
joo:
Получилась одна из самых, пожалуй, "неочемных" веток на 5-ом форуме.

Я не согласен. Будет повод, куплю вашего советника, посмотрю как сделан, поучусь! 

Как в анекдоте

Раскольников, зачем бабушку за рупь убил?

Как за чем? Одна бабушка рупь,  десять  бабушек - червончик.

 делов-то червончек на всех. А практики на века. ))

 
Yedelkin:
И тут я  согласен! Если в сабж не вникли, че надо-то? Че лезть.. Однако надо, кому-нить флудануть, как же без этого. Да ладно, не люблю препираться...

 Yedelkin: уточняю, я согласен с Вами.  Спасибо, кстати, за беспристрастный подход к теме.

 

Гы

ГыБез обид )) 

 
pronych:

И тут я  согласен! Если в сабж не вникли, че надо-то? Че лезть.. Однако надо, кому-нить флудануть, как же без этого. Да ладно, не люблю препираться...

 Yedelkin: уточняю, я согласен с Вами. 

Да вы ребята вооще молодцы.С радостью признаю поражение. Блестящая аргументация, глубокое знание сабжа , великолепные логические построения 

не оставляющие оппоненту ни малейшего шанса. Не могла быть не замеченной и многолетняя практическая подготовка. Широчайшая база аргументов

с фактами и примерами  забивают последний гвоздь в гроб ваших наивных оппонентов. Поздравляю с победой. Наверно уже завтра весь состав  

MetaQuotes Software Corp. выйдет на сверхурочные работы с тем , чтобы в воскресенье порадовать нас галкой. Спасибо вам , спасибо от всей

многосотенной армии заказчиков . Ну теперь то дело пойдет .

 
pronych:

Гы

Без обид )) 

Да что Вы , Алексей, какие обиды. Пользуясь случаем хотел поинтересоваться Вашими творческими планами. После этой блестящей победы ,

стоит ли нежиться на  лаврах ? Не пора ли задуматься о следующей галке. Столько галок впереди . 

Я в ПРАВЕ не силен но черт побери , почему бы Вам для начала не предьявить права на слово "Галка" 

А если получится заполучить права на слово "Работа" , которое кстати висит тут наверху ...

Но Вам наверно надо посоветоваться с Вашим товарищем , ведущим специалистом по праву  Yedelkin

