Версия сервера в Открывашке - страница 8
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Сегодня обновлен демо-сервер Открытия
2020.03.19 13:58:43.676 Network '1007932': authorized on Open-Demo through MetaTrader 5 Access Server (ping: 3.96 ms, build 2361)
Пожалуйста, найдите немного времени для теста.И отпишитесь о результатах.
Сегодня обновлен демо-сервер Открытия
Пожалуйста, найдите немного времени для теста.И отпишитесь о результатах.
Судя по реакции, ты один остался, кто торгует МТ5 в открывашке )))
я пока забросил это дело с МТ5,
у открывашки и MQL другие дела,
до трейдеров, с которых получают комиссию, им дела нет.
Поезд ушел, буду ждать следующий.
Судя по реакции, ты один остался, кто торгует МТ5 в открывашке )))
я пока забросил это дело с МТ5,
у открывашки и MQL другие дела,
до трейдеров, с которых получают комиссию, им дела нет.
Поезд ушел, буду ждать следующий.
Печально все это...
Добавлено
Теперь, не с кем будет обсудить торговлю на реале...
Судя по реакции, ты один остался, кто торгует МТ5 в открывашке )))
я пока забросил это дело с МТ5,
у открывашки и MQL другие дела,
до трейдеров, с которых получают комиссию, им дела нет.
Поезд ушел, буду ждать следующий.
Наоборот, сейчас самые горячие денечки. Волатильность высокая.
А насчет демо-сервера - не вижу его ценности с такими левыми котировками.
Наоборот, сейчас самые горячие денечки. Волатильность высокая.
А насчет демо-сервера - не вижу его ценности с такими левыми котировками.
При чем тут левые котировки?
Открывашка обновила его (сервер) до версии 2361 (по моей просьбе),
чтобы до установки 2361 на реале (до конца марта установят) можно было потестить новый серверный билд 2361 !
Добавлено
Вы что, не знаете, что MQ грешат ошибками в новых билдах?
При чем тут левые котировки?
Открывашка обновила его до версии 2361 (по моей просьбе),
чтобы до установки 2361 на реале (до конца марта установят) можно было потестить новый серверный билд 2361!
Добавлено
Вы что, не знаете, что MQ грешат ошибками в новых билдах?
Тогда да есть смысл. Выделенное лишнее))
Не помню где демо-аккаунт берется - в ЛК?
Тогда да есть смысл. Выделенное лишнее))
Не помню где демо-аккаунт берется - в ЛС?
Здесь
https://open-broker.ru/learning/trading-demo-account/
При чем тут левые котировки?
Открывашка обновила его до версии 2361 (по моей просьбе),
чтобы до установки 2361 на реале (до конца марта установят) можно было потестить новый серверный билд 2361!
Добавлено
Вы что, не знаете, что MQ грешат ошибками в новых билдах?
Так это на демо надо протестировать?
На демо висит робот, задержки были до 200 - 300 мs, с учетом моего пинга ~40ms.
Так это на демо надо протестировать?
На демо висит, задержки были до 200 - 300 мs, с учетом моего пинга ~40ms.
Сереж, ты безнадежно отстал от жизни!
Открывашка установила новый сервер МТ5 на реале (железо).
А к концу марта заменит ПО сервера на самый последний билд 2361 (текущий 1755)
У меня, к примеру, в корне изменилась ситуация в торговле на реале (даже на старом билде 1755)!
Добавлено
Возьми 6,20 фьючерсы - все работает (я же тестирую)
Сереж, ты безнадежно отстал от жизни!
Открывашка установила новый сервер МТ5 на реале (железо).
А к концу марта заменит ПО сервера на самый последний билд 2361 (текущий 1755)
У меня, к примеру, в корне изменилась ситуация в торговле на реале (даже на старом билде 1755)!
Добавлено
Возьми 6,20 фьючерсы - все работает (я же тестирую)
Обновил:
2020.03.19 17:49:54.340 Network '1006777': authorized on Open-Demo through MetaTrader 5 Access Server (ping: 29.69 ms, build 2361)