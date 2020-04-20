Версия сервера в Открывашке - страница 2

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Vladimir Karputov:
Звонить в техподдержку "Открыия" бесполезно - говорят пишите письмо. Ну а ответ на письма Вы видели выше. Жутко всё это - каменный век в отделе администрирования "Открытия".

Думаю, что нужно писать коллективную жалобу, но не Брокеру,

а в Банк Открытие, которому принадлежит "Брокер Открытие"

 

Чего только себе люди не придумают под именем «поставили патч».

Отсюда и рождаются еще более нелепые «не совсем старый 1755» и «не совсем 2 года». Потрясающая техническая безграмотность и наплевательское отношение к своей прямой работе.


Был еще более интересный случай, когда один из банков, уповая на мнение своих технарей, не обновлялся 1.5 года. Потом словил ошибку, описанную и исправленную давно, резко забыл и обелил своих технарей, нагнал юристов и начал стращать карами и привлечением своего бога.

Господам надо бы уяснить, что это их бизнес и их прямая обязанность поддерживать свои системы в порядке. У разработчиков терпения повторять одно и тоже по телефону и емайлам в течение двух лет и выслушивать отговорки больше желания нет.

 
Renat Fatkhullin:

Чего только себе люди не придумают под именем «поставили патч».

Отсюда и рождаются еще более нелепые «не совсем старый 1755» и «не совсем 2 года». Потрясающая техническая безграмотность и наплевательское отношение к своей прямой работе.


Был еще более интересный случай, когда один из банков, уповая на мнение своих технарей, не обновлялся 1.5 года. Потом словил ошибку, описанную и исправленную давно, резко забыл и обелил своих технарей, нагнал юристов и начал стращать карами и привлечением своего бога.

Господам надо бы уяснить, что это их бизнес и их прямая обязанность поддерживать свои системы в порядке. У разработчиков терпения повторять одно и тоже по телефону и емайлам в течение двух лет и выслушивать отговорки больше желания нет.

Да у них все через "ирландию"...

Даже обращение к хозяевам Брокера (Банк) сделать невозможно


 
Fast235:
в центробанк и все, там быстро решат вопрос

Это сугубо технический вопрос, и к ЦБ не имеет никакого отношения.

Это все-равно, что фирма должна иметь автомобиль, а в каком он должен быть состоянии нигде не прописано :(

Написал своему персональному менеджеру запрос:

Добрый день, Иван!
 
Так как обращения в Вашу техподдержку ни к чему не приводят, просьба выяснить и дать мне
контактные данные человека, который курирует Открытие брокер в Банке Открытие.
Будем подавать в Банк коллективную жалобу на вашу техподдержку.
 
Михаил

Посмотрим, что ответит

 

неохота гуглить, но банки обычно создают дочерние подразделения для сомнительной деятельности, т.е. напрямую сам банк то и не занимается с "физиками"

ЗЫ: вот нагуглил нехотя: АО «Открытие Брокер», т.е. это не совсем банк Открытие

 

Клиенты Открытие брокер!

Сбросьте мне в личку любые контакты, которые может быть у Вас есть в Отрытие брокер.

И напишите, согласны ли Вы подписать коллективную кляузу.

 

Зашевелились!

Михаил Александрович, добрый день. По существу Вашего обращения от коллег получена следующая информация:

 

в настоящее время ведётся подготовка к переводу МТ5 на новое оборудование, после успешного «переезда» начнём прорабатывать вопрос обновления.

При этом наша версия не совсем 1755, т.к. устанавливались патчи (последнее обновление было 3 месяца назад, а не 2 года).

 

Также, пока точно неизвестно, как будет работать после обновления (быстрее или медленнее).

 

Таким образом, даже после подачи коллективного обращения в банк ФК Открытие результатом будет аналогичный ответ.

 

Коллеги уверяют, что вот-вот работы начнутся. Также по предыдущим вашим обращениям, получена информация о том, что ранее вы все проговорили и решили.

 

Со своей стороны повлиять на коллег не имею возможности.

 

С уважением,

Якубовский Иван Алексеевич

Ведущий менеджер

Управления продаж
Но все-равно, клиенты Открывашки, напишите мне в личку...
 
prostotrader:

Зашевелились!

Но все-равно, клиенты Открывашки, напишите мне в личку...

Такой ответ они нам многие месяцы дают.

Так что даже и не думайте верить.

 
Renat Fatkhullin:

Такой ответ от нам многие месяцы дают.

Так что даже и не думайте.

Ну, если ничего не делать, то и ничего не измениться.

Добрый день, Иван Алексеевич!

Ну если обращение в ФК Открытие не поможет, будем обращаться
в вышестоящую организацию - Центробанк!
Свыше ПЯТИ лет существует проблема, - пора решить её!

Михаил
 
prostotrader:

Клиенты Открытие брокер!

Сбросьте мне в личку любые контакты, которые может быть у Вас есть в Отрытие брокер.

И напишите, согласны ли Вы подписать коллективную кляузу.

Жалобу подписать да, кляузу нет ))

Только после прочтения текста жалобы.

Жаловаться на центробанк центробанку себе в убыток.

Кому хотите писать жалобу?

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