Версия сервера в Открывашке - страница 2
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Звонить в техподдержку "Открыия" бесполезно - говорят пишите письмо. Ну а ответ на письма Вы видели выше. Жутко всё это - каменный век в отделе администрирования "Открытия".
Думаю, что нужно писать коллективную жалобу, но не Брокеру,
а в Банк Открытие, которому принадлежит "Брокер Открытие"
Чего только себе люди не придумают под именем «поставили патч».
Отсюда и рождаются еще более нелепые «не совсем старый 1755» и «не совсем 2 года». Потрясающая техническая безграмотность и наплевательское отношение к своей прямой работе.
Был еще более интересный случай, когда один из банков, уповая на мнение своих технарей, не обновлялся 1.5 года. Потом словил ошибку, описанную и исправленную давно, резко забыл и обелил своих технарей, нагнал юристов и начал стращать карами и привлечением своего бога.
Господам надо бы уяснить, что это их бизнес и их прямая обязанность поддерживать свои системы в порядке. У разработчиков терпения повторять одно и тоже по телефону и емайлам в течение двух лет и выслушивать отговорки больше желания нет.
Чего только себе люди не придумают под именем «поставили патч».
Отсюда и рождаются еще более нелепые «не совсем старый 1755» и «не совсем 2 года». Потрясающая техническая безграмотность и наплевательское отношение к своей прямой работе.
Был еще более интересный случай, когда один из банков, уповая на мнение своих технарей, не обновлялся 1.5 года. Потом словил ошибку, описанную и исправленную давно, резко забыл и обелил своих технарей, нагнал юристов и начал стращать карами и привлечением своего бога.
Господам надо бы уяснить, что это их бизнес и их прямая обязанность поддерживать свои системы в порядке. У разработчиков терпения повторять одно и тоже по телефону и емайлам в течение двух лет и выслушивать отговорки больше желания нет.
Да у них все через "ирландию"...
Даже обращение к хозяевам Брокера (Банк) сделать невозможно
в центробанк и все, там быстро решат вопрос
Это сугубо технический вопрос, и к ЦБ не имеет никакого отношения.
Это все-равно, что фирма должна иметь автомобиль, а в каком он должен быть состоянии нигде не прописано :(
Написал своему персональному менеджеру запрос:
Посмотрим, что ответит
неохота гуглить, но банки обычно создают дочерние подразделения для сомнительной деятельности, т.е. напрямую сам банк то и не занимается с "физиками"
ЗЫ: вот нагуглил нехотя: АО «Открытие Брокер», т.е. это не совсем банк Открытие
Клиенты Открытие брокер!
Сбросьте мне в личку любые контакты, которые может быть у Вас есть в Отрытие брокер.
И напишите, согласны ли Вы подписать коллективную кляузу.
Зашевелились!Но все-равно, клиенты Открывашки, напишите мне в личку...
Зашевелились!Но все-равно, клиенты Открывашки, напишите мне в личку...
Такой ответ они нам многие месяцы дают.
Так что даже и не думайте верить.
Такой ответ от нам многие месяцы дают.
Так что даже и не думайте.
Ну, если ничего не делать, то и ничего не измениться.
Клиенты Открытие брокер!
Сбросьте мне в личку любые контакты, которые может быть у Вас есть в Отрытие брокер.
И напишите, согласны ли Вы подписать коллективную кляузу.
Жалобу подписать да, кляузу нет ))
Только после прочтения текста жалобы.
Жаловаться на центробанк центробанку себе в убыток.
Кому хотите писать жалобу?