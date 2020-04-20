Версия сервера в Открывашке - страница 14

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Sergey Chalyshev:

Попробуйте этот вариант

Нет, других тонкостей нет.

 
prostotrader:

Нет, других тонкостей нет.

Каких тонкостей?

 
prostotrader:

Нет, других тонкостей нет.

Ещё один вопрос остался: Если год 2000 был или до 2009 включительно, то имя фьючерса как было? Типа RTS-3.00, RTS-3.05 или RTS-3.5

 
Alexey Viktorov:

Ещё один вопрос остался: Если год 2000 был или до 2009 включительно, то имя фьючерса как было? Типа RTS-3.00, RTS-3.05 или RTS-3.5

3.05 (00 - 99)

 
Sergey Chalyshev:

Попробуйте этот вариант

Нет Сергей. Извините, но это совсем неприемлемо.

 
prostotrader:

3.05 (00 - 99)

Спасибо, значит для себя буду считать функцию рабочей. и буду ей пользоваться.

Кстати, если поставить вторым параметром отрицательное число, то должен получиться предыдущий фьючерс.

 
Alexey Viktorov:

Спасибо, значит для себя буду считать функцию рабочей. и буду ей пользоваться.

Кстати, если поставить вторым параметром отрицательное число, то должен получиться предыдущий фьючерс.

Ок

 
Sergey Chalyshev:

Каких тонкостей?

Ошибся, думал что отвечаю Алексею... :)

Пора заканчивать пить пиво
 
prostotrader:

Ошибся, думал что отвечаю Алексею... :)

Пора заканчивать пить пиво
Ну раз перешли на обсуждения количества и качества выпитого, то спрошу: Как продвигается строительство?
 
Alexey Viktorov:
Ну раз перешли на обсуждения количества и качества выпитого, то спрошу: Как продвигается строительство?

Да никак. У меня работали рабочие с западной Украины, их не пустили

Так и без крыши дом стоит... Печально.

С окнами, но без крыши.


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