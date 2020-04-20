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Нет, других тонкостей нет.
Нет, других тонкостей нет.
Каких тонкостей?
Нет, других тонкостей нет.
Ещё один вопрос остался: Если год 2000 был или до 2009 включительно, то имя фьючерса как было? Типа RTS-3.00, RTS-3.05 или RTS-3.5
Ещё один вопрос остался: Если год 2000 был или до 2009 включительно, то имя фьючерса как было? Типа RTS-3.00, RTS-3.05 или RTS-3.5
3.05 (00 - 99)
Попробуйте этот вариант
Нет Сергей. Извините, но это совсем неприемлемо.
3.05 (00 - 99)
Спасибо, значит для себя буду считать функцию рабочей. и буду ей пользоваться.
Кстати, если поставить вторым параметром отрицательное число, то должен получиться предыдущий фьючерс.
Спасибо, значит для себя буду считать функцию рабочей. и буду ей пользоваться.
Кстати, если поставить вторым параметром отрицательное число, то должен получиться предыдущий фьючерс.
Ок
Каких тонкостей?
Ошибся, думал что отвечаю Алексею... :)Пора заканчивать пить пиво
Ошибся, думал что отвечаю Алексею... :)Пора заканчивать пить пиво
Ну раз перешли на обсуждения количества и качества выпитого, то спрошу: Как продвигается строительство?
Да никак. У меня работали рабочие с западной Украины, их не пустили
Так и без крыши дом стоит... Печально.
С окнами, но без крыши.