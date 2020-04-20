Версия сервера в Открывашке - страница 5

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prostotrader:

:) дело в том, что средства должны быть именно, как показывает Квик!

Почему так думаешь?

В квике ничего не возможно проверить, остается только верить на слово.

В МТ5 легко же посмотреть всю историю и посчитать прибыль и убытки и баланс и просадку. 

Хочешь дам индикатор МТ5, который показывает прибыль за выбранное время и по выбранным символам?

 
Sergey Chalyshev:


Пробовали проверять? 

Что значит "вроде" , поверили на слово менеджеру?

Копейки не замерял, в так все правильно было, а в мт глюкануло. Я понимаю как обычно отличается немного, но не в 2 раза же. Что то разово впервые такое увидел на одном из счетов
 
Sergey Chalyshev:

Почему так думаешь?

В квике ничего не возможно проверить, остается только верить на слово.

В МТ5 легко же посмотреть всю историю и посчитать прибыль и убытки и баланс и просадку. 

Хочешь дам индикатор МТ5, который показывает прибыль за выбранное время и по выбранным символам?

Дай, пожалуйста, а то вывожу в эксель и там считаю.

 
prostotrader:

Клиенты Открытие брокер!

Сбросьте мне в личку любые контакты, которые может быть у Вас есть в Отрытие брокер.

И напишите, согласны ли Вы подписать коллективную кляузу.

Я тут собирался у них счёт открыть на днях, но что-то мне не понравилось, хоть и самый доступный МТ5 брокер, теперь тем более сомневаюсь)

Поэтому кляузу готов подписать - как потенциальный клиент, которого они потеряли)))

 
prostotrader:

Да у них все через "ирландию"...

Даже обращение к хозяевам Брокера (Банк) сделать невозможно


Суперсекретная информация:

Здравствуйте, Михаил Александрович.

Уточнить данную информацию не предоставляется возможным.
С уважением,
ПАО Банк "ФК Открытие"
 
prostotrader:

Суперсекретная информация:

Это ответ на что?
 
Askr:
Это ответ на что?


На это

 
prostotrader:


На это

ИМХО, это должна быть открытая информация. Теперь, после такого ответа можно и в ЦБ написать.

 
Dmitriy Skub:

ИМХО, это должна быть открытая информация. Теперь, после такого ответа можно и в ЦБ написать.

Буду писать, но нужно, чтобы Брокер ответил.

Добрый день, Иван Алексеевич!

Прошу Вас выяснить точный план действий Вашего техотдела (с датами)
по замене оборудования и обновления ПО серверов. Т.к сейчас я несу финансовые
потери по вине Вашего технического отдела.
 
prostotrader:

Буду писать, но нужно, чтобы Брокер ответил.

Пришел ответ :)

Даты увы не обозначены, но ориентир до конца марта

 

С уважением,

Якубовский Иван Алексеевич
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