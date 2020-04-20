Версия сервера в Открывашке - страница 5
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:) дело в том, что средства должны быть именно, как показывает Квик!
Почему так думаешь?
В квике ничего не возможно проверить, остается только верить на слово.
В МТ5 легко же посмотреть всю историю и посчитать прибыль и убытки и баланс и просадку.
Хочешь дам индикатор МТ5, который показывает прибыль за выбранное время и по выбранным символам?
Пробовали проверять?
Что значит "вроде" , поверили на слово менеджеру?
Почему так думаешь?
В квике ничего не возможно проверить, остается только верить на слово.
В МТ5 легко же посмотреть всю историю и посчитать прибыль и убытки и баланс и просадку.
Хочешь дам индикатор МТ5, который показывает прибыль за выбранное время и по выбранным символам?
Дай, пожалуйста, а то вывожу в эксель и там считаю.
Клиенты Открытие брокер!
Сбросьте мне в личку любые контакты, которые может быть у Вас есть в Отрытие брокер.
И напишите, согласны ли Вы подписать коллективную кляузу.
Я тут собирался у них счёт открыть на днях, но что-то мне не понравилось, хоть и самый доступный МТ5 брокер, теперь тем более сомневаюсь)
Поэтому кляузу готов подписать - как потенциальный клиент, которого они потеряли)))
Да у них все через "ирландию"...
Даже обращение к хозяевам Брокера (Банк) сделать невозможно
Суперсекретная информация:
Здравствуйте, Михаил Александрович. Уточнить данную информацию не предоставляется возможным. С уважением, ПАО Банк "ФК Открытие"
Суперсекретная информация:
Это ответ на что?
На это
На это
ИМХО, это должна быть открытая информация. Теперь, после такого ответа можно и в ЦБ написать.
ИМХО, это должна быть открытая информация. Теперь, после такого ответа можно и в ЦБ написать.
Буду писать, но нужно, чтобы Брокер ответил.
Буду писать, но нужно, чтобы Брокер ответил.
Пришел ответ :)