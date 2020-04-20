Версия сервера в Открывашке - страница 9

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prostotrader:

Печально все это...

Добавлено

Теперь, не с кем будет обсудить торговлю на реале...

Надо самому растить кадры. )))

 
Sergey Chalyshev:

Обновил:

что дальше?

Пробуй устанавливать различные ордера, модифицировать их и совершать сделки (имитируй торговлю)

И смотри все ли правильно работает.

Можешь взять моего тестового робота (в подвале)

Добавлено

Правда задержки будет, потому как на демо у них совсем "отходняк" стоит( железо )

Файлы:
AutoMagic.mqh  7 kb
Delay_test.mq5  42 kb
 
prostotrader:

Пробуй устанавливать различные ордера, модифицировать их и совершать сделки (имитируй торговлю)

И смотри все ли правильно работает.

Можешь взять моего тестового робота (в подвале)

Запустил робота, свой есть, хреначит дай боже.

Что нужно чтобы контролировать задержки? Сделок очень много и за всеми не уследишь.

Может в код чего добавить чтобы сразу видно было?

si

 
Sergey Chalyshev:

Запустил робота, свой есть, хреначит дай боже.

Что нужно чтобы контролировать задержки? Сделок очень много и за всеми не уследишь.

Может в код чего добавить чтобы сразу видно было?

Сереж!

Задача - проверка серверной части МТ5 (билд 2361), чтобы демо-торговля велась корректно,

т.е небыло никаких ошибок!

Задержки не интересуют - на демо железо "отстой".

Добавь, что считаешь нужным.

Добавлено

И по результатам отпишись здесь:

"Ошибок не обнаружено"

или

"Обнаружена такая-то ошибка"

 
prostotrader:

Сереж!

Задача - проверка серверной части МТ5 (билд 2361), чтобы демо - торговля велась корректно.

задержки не интересуют - на демо железо "отстой".

Добавь, что считаешь нужным.

Пока ошибок нет за исключением:

2020.03.19 17:49:53.263 Browser Please upgrade your Internet Explorer to 9.0 or higher

2020.03.19 17:50:04.589 Virtual Hosting failed to connect to server 'www.mql5.com' (www.mql5.com:443 send request failed [12002])

2020.03.19 17:53:00.152 MQL Base failed connect to server

2020.03.19 17:53:02.897 MQL5.community authorization failed

2020.03.19 17:58:03.307 MQL5.community authorization failed

2020.03.19 18:03:03.483 MQL5.community authorization failed

2020.03.19 18:08:02.613 MQL5.community authorization failed

хочешь дам лог, сам смотри
 
Sergey Chalyshev:

Пока ошибок нет за исключением:

хочешь дам лог, сам смотри

Я тебе доверяю :)

Если есть время, потестируй побольше...

 
prostotrader:

Я тебе доверяю :)

Если есть время, потестируй побольше...

пусть работает, мне не мешает ))

Наверно есть нюансы, этот робот не работает на открытии рынка.

Может разрешить ему работать на открытии тоже?

 
Sergey Chalyshev:

пусть работает, мне не мешает ))

Наверно есть нюансы, этот робот не работает на открытии рынка.

Может разрешить ему работать на открытии тоже?

Конечно!

 
prostotrader:

Конечно!

пока максимум:

FO 0 18:20:08.311 Trades '1006777': cancel #138238056 sell limit 70.00 Si-6.20 at market done in 177.741 ms

надо что нибудь добавить, чтобы большие задержки выводил в файл,

стоит доверять тому, что пишет терминал в журнале, или лучше самому замерять время отправки заявки и ее появление в терминале?

 
Sergey Chalyshev:

пока максимум:

FO 0 18:20:08.311 Trades '1006777': cancel #138238056 sell limit 70.00 Si-6.20 at market done in 177.741 ms

надо что нибудь добавить, чтобы большие задержки выводил в файл,

стоит доверять тому, что пишет терминал в журнале, или лучше самому замерять время отправки заявки и ее появление в терминале?

Нет смысла тестировать задержки на демо (старое железо там).

Сейчас - только все ли правильно работает, а именно

Правильно ли устанавливаются различные ордера(рыночные, лимитные, стоповые и отложенные),

правильно ли модифицируются и правильно ли совершаются сделки.

Добавлено

С утра тестирую 2-я роботами, пока, тоже, все нормально....

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