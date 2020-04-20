Версия сервера в Открывашке - страница 9
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Печально все это...
Добавлено
Теперь, не с кем будет обсудить торговлю на реале...
Надо самому растить кадры. )))
Обновил:
Пробуй устанавливать различные ордера, модифицировать их и совершать сделки (имитируй торговлю)
И смотри все ли правильно работает.
Можешь взять моего тестового робота (в подвале)
Добавлено
Правда задержки будет, потому как на демо у них совсем "отходняк" стоит( железо )
Пробуй устанавливать различные ордера, модифицировать их и совершать сделки (имитируй торговлю)
И смотри все ли правильно работает.
Можешь взять моего тестового робота (в подвале)
Запустил робота, свой есть, хреначит дай боже.
Что нужно чтобы контролировать задержки? Сделок очень много и за всеми не уследишь.
Может в код чего добавить чтобы сразу видно было?
Запустил робота, свой есть, хреначит дай боже.
Что нужно чтобы контролировать задержки? Сделок очень много и за всеми не уследишь.
Может в код чего добавить чтобы сразу видно было?
Сереж!
Задача - проверка серверной части МТ5 (билд 2361), чтобы демо-торговля велась корректно,
т.е небыло никаких ошибок!
Задержки не интересуют - на демо железо "отстой".
Добавь, что считаешь нужным.
Добавлено
И по результатам отпишись здесь:
"Ошибок не обнаружено"
или
"Обнаружена такая-то ошибка"
Сереж!
Задача - проверка серверной части МТ5 (билд 2361), чтобы демо - торговля велась корректно.
задержки не интересуют - на демо железо "отстой".
Добавь, что считаешь нужным.
Пока ошибок нет за исключением:
2020.03.19 17:49:53.263 Browser Please upgrade your Internet Explorer to 9.0 or higher
2020.03.19 17:50:04.589 Virtual Hosting failed to connect to server 'www.mql5.com' (www.mql5.com:443 send request failed [12002])
2020.03.19 17:53:00.152 MQL Base failed connect to server
2020.03.19 17:53:02.897 MQL5.community authorization failed
2020.03.19 17:58:03.307 MQL5.community authorization failed
2020.03.19 18:03:03.483 MQL5.community authorization failed
2020.03.19 18:08:02.613 MQL5.community authorization failed
Пока ошибок нет за исключением:
хочешь дам лог, сам смотри
Я тебе доверяю :)
Если есть время, потестируй побольше...
Я тебе доверяю :)
Если есть время, потестируй побольше...
пусть работает, мне не мешает ))
Наверно есть нюансы, этот робот не работает на открытии рынка.
Может разрешить ему работать на открытии тоже?
пусть работает, мне не мешает ))
Наверно есть нюансы, этот робот не работает на открытии рынка.
Может разрешить ему работать на открытии тоже?
Конечно!
Конечно!
пока максимум:
FO 0 18:20:08.311 Trades '1006777': cancel #138238056 sell limit 70.00 Si-6.20 at market done in 177.741 ms
надо что нибудь добавить, чтобы большие задержки выводил в файл,
стоит доверять тому, что пишет терминал в журнале, или лучше самому замерять время отправки заявки и ее появление в терминале?
пока максимум:
FO 0 18:20:08.311 Trades '1006777': cancel #138238056 sell limit 70.00 Si-6.20 at market done in 177.741 ms
надо что нибудь добавить, чтобы большие задержки выводил в файл,
стоит доверять тому, что пишет терминал в журнале, или лучше самому замерять время отправки заявки и ее появление в терминале?
Нет смысла тестировать задержки на демо (старое железо там).
Сейчас - только все ли правильно работает, а именно
Правильно ли устанавливаются различные ордера(рыночные, лимитные, стоповые и отложенные),
правильно ли модифицируются и правильно ли совершаются сделки.
Добавлено
С утра тестирую 2-я роботами, пока, тоже, все нормально....