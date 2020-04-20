Версия сервера в Открывашке - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Что ж, Ответ Открытия:
Остается только ждать....
Но на IV точке доступа, которую они оставили
2020.04.10 16:12:17.414 Trades 'ххххх': sell limit 1.00 Eu-9.20 at 82966 2020.04.10 16:12:41.009 Trades 'ххххх': accepted sell limit 1.00 Eu-9.20 at 82966 2020.04.10 16:12:41.012 Trades 'ххххх': sell limit 1.00 Eu-9.20 at 82966 placed for execution in 23601.977 ms
Не минуты, конечно....
Что ж, Ответ Открытия:
Остается только ждать....
Но на IV точке доступа, которую они оставили
Не минуты, конечно....
Итого, есть ли точки доступа без выявленных проблем?Сейчас вижу II, IV, V. Получается, что как раз они и являются лучшими и, по совместительству теми, что остались.
Итого, есть ли точки доступа без выявленных проблем?Сейчас вижу II, IV, V. Получается, что как раз они и являются лучшими и, по совместительству теми, что остались.
Сложно сказать "без проблем", оставлены "хорошие", по мнению Открывашки
Интересно
В Открытии трафик (со временем не меняется все время 152 / 0 Mb)
А в БКС меняется
Интересно
В Открытии трафик (со временем не меняется все время 152 / 0 Mb)
А в БКС меняется
В открытии просто уже мегабайтами считается, а в БКС - еще килобайтами
В открытии просто уже мегабайтами считается, а в БКС - еще килобайтами
Спасибо, не обратил внимания :)
@prostotrader если мне память не изменяет, Вы где-то говорили о возможности программно определить имя следующего фьючерса. Типа, текущий Rts-6.20 а надо программно определить что следующий Rts-9.20
Что-то я вообще не могу ничего найти по этому вопросу. Если есть решение поделитесь пожалуйста.
@prostotrader если мне память не изменяет, Вы где-то говорили о возможности программно определить имя следующего фьючерса. Типа, текущий Rts-6.20 а надо программно определить что следующий Rts-9.20
Что-то я вообще не могу ничего найти по этому вопросу. Если есть решение поделитесь пожалуйста.
Вот функция
NextFutMonth = 3 (1)
Вот функция
NextFutMonth = 3 (1)
Спасибо.ps Вы исходите из того, что фьючерс может торговаться либо 1 месяц, либо 3 месяца и нет других вариантов. И для разных сроков вставляете или 1, или 3?
Спасибо.ps Вы исходите из того, что фьючерс может торговаться либо 1 месяц, либо 3 месяца и нет других вариантов. И для разных сроков вставляете или 1, или 3?
Есть другой вариант, для меди (там, кажется, бывает 2 и 5),
все остальные фьючерсы или 3 или 1 месяц
Можно автоматически подставлять месяц