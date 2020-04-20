Версия сервера в Открывашке - страница 12

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Что ж, Ответ Открытия:

Здравствуйте.
Похоже, что нашли слабое место в сети.
Замена оборудования у сетевых специалистов займет примерно 2-3 месяца.
В связи с этим мы выключили сервера доступа которые работают через это слабое место до замены оборудования.

Посмотрите, пожалуйста, как будет дальше и дайте обратную связь при возможности.

Остается только ждать....

Но на IV точке доступа, которую они оставили

2020.04.10 16:12:17.414 Trades  'ххххх': sell limit 1.00 Eu-9.20 at 82966
2020.04.10 16:12:41.009 Trades  'ххххх': accepted sell limit 1.00 Eu-9.20 at 82966
2020.04.10 16:12:41.012 Trades  'ххххх': sell limit 1.00 Eu-9.20 at 82966 placed for execution in 23601.977 ms


Не минуты, конечно....

[Удален]  
prostotrader:

Что ж, Ответ Открытия:

Остается только ждать....

Но на IV точке доступа, которую они оставили


Не минуты, конечно....

Итого, есть ли точки доступа без выявленных проблем?

Сейчас вижу II, IV, V. Получается, что как раз они и являются лучшими и, по совместительству теми, что остались.
 
Alexey Kozitsyn:

Итого, есть ли точки доступа без выявленных проблем?

Сейчас вижу II, IV, V. Получается, что как раз они и являются лучшими и, по совместительству теми, что остались.

Сложно сказать "без проблем", оставлены "хорошие", по мнению Открывашки

 

Интересно

В Открытии трафик (со временем не меняется все время 152 / 0 Mb)

А в БКС меняется


[Удален]  
prostotrader:

Интересно

В Открытии трафик (со временем не меняется все время 152 / 0 Mb)

А в БКС меняется


В открытии просто уже мегабайтами считается, а в БКС - еще килобайтами

 
Alexey Kozitsyn:

В открытии просто уже мегабайтами считается, а в БКС - еще килобайтами

Спасибо, не обратил внимания :)

 

@prostotrader если мне память не изменяет, Вы где-то говорили о возможности программно определить имя следующего фьючерса. Типа, текущий Rts-6.20 а надо программно определить что следующий Rts-9.20

Что-то я вообще не могу ничего найти по этому вопросу. Если есть решение поделитесь пожалуйста.

 
Alexey Viktorov:

@prostotrader если мне память не изменяет, Вы где-то говорили о возможности программно определить имя следующего фьючерса. Типа, текущий Rts-6.20 а надо программно определить что следующий Rts-9.20

Что-то я вообще не могу ничего найти по этому вопросу. Если есть решение поделитесь пожалуйста.

Вот функция

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert set second symbol function                                |
//+------------------------------------------------------------------+
string SetSecSymbol(const string aSymbol)
{
  int str_tire = StringFind(aSymbol, "-");
  int str_tochka = StringFind(aSymbol, ".", str_tire);
  int str_size = StringLen(aSymbol);
  if((str_tire > 0) && (str_tochka > 0) && (str_size > 0))
  {
    string str_month = StringSubstr(aSymbol, str_tire + 1, str_tochka - str_tire - 1);
    string str_year = StringSubstr(aSymbol, str_tochka + 1, str_size - str_tochka - 1);
    long aMonth = StringToInteger(str_month);
    long aYear = StringToInteger(str_year);
    if((aMonth > 0) && (aYear > 0))
    {
      long n_month = aMonth + long(NextFutMonth);
      long add_year = (n_month - 1) / 12;
      aYear += add_year;
      str_year = IntegerToString(aYear); 
      aMonth = n_month - add_year * 12;
      str_month = IntegerToString(aMonth);
      if(StringLen(str_year) == 1)
      {
        str_year = "0" + str_year;
      }
      return(StringSubstr(aSymbol, 0, str_tire + 1) + str_month + "." + str_year);
    } 
  }
  return("");
}

NextFutMonth = 3 (1)

 
prostotrader:

Вот функция

NextFutMonth = 3 (1)

Спасибо.

ps Вы исходите из того, что фьючерс может торговаться либо 1 месяц, либо 3 месяца и нет других вариантов. И для разных сроков вставляете или 1, или 3?
 
Alexey Viktorov:

Спасибо.

ps Вы исходите из того, что фьючерс может торговаться либо 1 месяц, либо 3 месяца и нет других вариантов. И для разных сроков вставляете или 1, или 3?

Есть другой вариант, для меди (там, кажется, бывает 2 и 5),

все остальные фьючерсы или 3 или 1 месяц

Можно автоматически подставлять месяц

bool CheckOneMonth(const string a_symb)
{
  if((StringFind(a_symb,"BR-") == 0) || (StringFind(a_symb, "CL-") == 0) ||
     (StringFind(a_symb, "GLD-") == 0) || (StringFind(a_symb, "RVI-") == 0) ||
     (StringFind(a_symb, "UINR-") == 0) || (StringFind(a_symb, "Al-") == 0) ||
     (StringFind(a_symb, "Zn-") == 0) || (StringFind(a_symb, "Nl-") == 0) ||
     (StringFind(a_symb, "Co-") == 0) || (StringFind(a_symb, "NG-") == 0))
  {
    return(true);
  }
  return(false);
}
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