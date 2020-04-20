Версия сервера в Открывашке - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Форумчане!
Есть кто-нибудь, кто торгует на ФОРТС в БКС?
Предполагаю, они скажут что виноваты во всем метаквоты(, мне обычно так отписывают)
Нет, не скажут. Уже обещают заменить сервер и ПО (читайте посты выше).
Нет, не скажут. Уже обещают заменить сервер и ПО (читайте посты выше).
Форумчане!
Есть кто-нибудь, кто торгует на ФОРТС в БКС?
Интересно, а это с кого спрашивать?
Интересно, а это с кого спрашивать?
Интересно, а это с кого спрашивать?
Это с Арка надо спрашивать. МТ5 всё правильно считает.
Квик ужасно тормознутый, и неправильно показывает средства и прибыль. Квик вообще не умеет считать прибыль и убытки.
Сделки показываются только за сутки, потом всё удаляется. Цена позиции показывается средняя с начала сессии. Хеджированная маржа не учитывается.
Модификацию ордеров отключили.
Не знаю, может это только в открывашке так стало в последнее время.
Это фигня я тут на золоте такое увидел там. В кабинете открытия например сумма была в 2 раза выше средств чем в терминале( в кабинете правильная), позиции открыты по золоту,. И после вечернего гепа, там что ли маркетмейкер ушёл , шип вверх минутный новый многолетний максимум поставили на золоте.
Пробовали проверять?
Что значит "вроде" , поверили на слово менеджеру?
Это с Арка надо спрашивать. МТ5 всё правильно считает.
Квик ужасно тормознутый, и неправильно показывает средства и прибыль. Квик вообще не умеет считать прибыль и убытки.
Сделки показываются только за сутки, потом всё удаляется. Цена позиции показывается средняя с начала сессии. Хеджированная маржа не учитывается.
Модификацию ордеров отключили.
Не знаю, может это только в открывашке так стало в последнее время.
:) дело в том, что средства должны быть именно, как показывает Квик!
Хотя и Квик тоже "кривой" :)