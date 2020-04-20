Версия сервера в Открывашке - страница 4

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Форумчане!

Есть кто-нибудь, кто торгует на ФОРТС в БКС?

 
Предполагаю, они скажут что виноваты во всем метаквоты(, мне обычно так отписывают)
 
Askr:
Предполагаю, они скажут что виноваты во всем метаквоты(, мне обычно так отписывают)

Нет, не скажут. Уже обещают заменить сервер и ПО (читайте посты выше).

 
prostotrader:

Нет, не скажут. Уже обещают заменить сервер и ПО (читайте посты выше).

Читал, надеюсь) Но ещё не вечер.. Время покажет.

Мне с отмазкой на разработчика мт5 отвечали достаточно, даже по вопросам тарифов. На форуме писал.
 
prostotrader:

Форумчане!

Есть кто-нибудь, кто торгует на ФОРТС в БКС?

Надо бы, только там счёт онлайн не открыть с мт5 ток в офисе. Но поддержка там, показала себя хорошо и быстро, вопросы полностью решили, пару вопросов было, ради меня там инструменты запускали на их демо контуре и котировали для меня.( хотя я всеголишь демо клиент там).
 

Интересно, а это с кого спрашивать?


 
prostotrader:

Интересно, а это с кого спрашивать?


Это фигня я тут на золоте такое увидел там. В кабинете открытия например сумма была в 2 раза выше средств чем в терминале( в кабинете правильная), позиции открыты по золоту,. И после вечернего гепа, там что ли маркетмейкер ушёл , шип вверх минутный новый  многолетний максимум поставили на золоте.

Я чуть не свалился, куда депо пропало в терминале, но в лк брокера все норм вроде
 
prostotrader:

Интересно, а это с кого спрашивать?


Это с Арка надо спрашивать. МТ5 всё правильно считает.

Квик ужасно тормознутый, и неправильно показывает средства и прибыль. Квик вообще не умеет считать прибыль и убытки.

Сделки показываются только за сутки, потом всё удаляется. Цена позиции показывается средняя с начала сессии. Хеджированная маржа не учитывается.

Модификацию ордеров отключили.

Не знаю, может это только в открывашке так стало в последнее время.

 
Askr:
Это фигня я тут на золоте такое увидел там. В кабинете открытия например сумма была в 2 раза выше средств чем в терминале( в кабинете правильная), позиции открыты по золоту,. И после вечернего гепа, там что ли маркетмейкер ушёл , шип вверх минутный новый  многолетний максимум поставили на золоте.

Я чуть не свалился, куда депо пропало в терминале, но в лк брокера все норм вроде


Пробовали проверять? 

Что значит "вроде" , поверили на слово менеджеру?

 
Sergey Chalyshev:

Это с Арка надо спрашивать. МТ5 всё правильно считает.

Квик ужасно тормознутый, и неправильно показывает средства и прибыль. Квик вообще не умеет считать прибыль и убытки.

Сделки показываются только за сутки, потом всё удаляется. Цена позиции показывается средняя с начала сессии. Хеджированная маржа не учитывается.

Модификацию ордеров отключили.

Не знаю, может это только в открывашке так стало в последнее время.

:) дело в том, что средства должны быть именно, как показывает Квик!

Хотя и Квик тоже "кривой" :)

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