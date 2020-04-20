Версия сервера в Открывашке - страница 10
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Не сочтите пожалуйста за флуд:
Что такое "Заблокировано"?
Не сочтите пожалуйста за флуд:
Что такое "Заблокировано"?
Лимитный ордер наверно стоит, или ГО под открытую позицию, или и то и другое.
Не сочтите пожалуйста за флуд:
Что такое "Заблокировано"?
Это как вариационная маржа (прибыль), после клиринга разблокируется.
Лимитный ордер наверно стоит, или ГО под открытую позицию, или и то и другое.
Это как вариационная маржа (прибыль), после клиринга разблокируется.
Маленько понял. А ещё какую нибудь позицию можно открыть только в пределах свободной маржи как и на форексе?Ааа, теперь стало больше понятно. Это сумма зафиксированной прибыли в терминале (закрытых позиций с прибылью), но на счёт ещё не зачислена. Спасибо за разъяснения.
По результатам тестирования на демо Открытие (Версии: Терминал 2361, сервер 2361)
Вообщем все отрабатывается нормально, ордера сделки и модификации, но
на демо сервере, пусть на старом железе, но на новом серверном билде 2361,
где может быть сидит 3-4 человека одновременно, выскакивают неожиданные
задержки (63.122 ms) при средней 5 ms в 12 с лишним раз - многовато!
Думается, что MQ все же что-то не доработали в серверной части МТ5.
тоже, ошибок робота не обнаружено,
кроме ошибок терминала:
2020.03.20 14:48:06.143 MQL5.community authorization failed
2020.03.20 14:53:06.287 MQL5.community authorization failed
2020.03.20 14:58:06.432 MQL5.community authorization failed
2020.03.20 15:03:06.576 MQL5.community authorization failed
2020.03.20 15:08:06.721 MQL5.community authorization failed
2020.03.20 15:13:06.928 MQL5.community authorization failed
2020.03.20 15:18:07.088 MQL5.community authorization failed
2020.03.20 15:23:07.232 MQL5.community authorization failed
2020.03.20 15:28:07.377 MQL5.community authorization failed
2020.03.20 15:33:07.522 MQL5.community authorization failed
задержки иногда бывают:
2020.03.20 10:13:11.641 Trades '1006777': modify #138410000 buy limit 2.00 Si-6.20 -> price: 79549, sl: 0, tp: 0) done in 341.201 ms
2020.03.20 13:09:03.312 Trades '1006777': modify #139335586 sell limit 2.00 Si-6.20 -> price: 79038, sl: 0, tp: 0) done in 344.999 ms
2020.03.20 13:08:11.957 Trades '1006777': modify order #139332641 sell limit 2.00 Si-6.20 at 79005 sl: 0 tp: 0 -> 78992, sl: 0 tp: 0
2020.03.20 13:08:11.988 Trades '1006777': accepted modify order #139332641 sell limit 2.00 Si-6.20 at 79005 sl: 0 tp: 0 -> 78992, sl: 0 tp: 0
2020.03.20 13:08:11.988 Trades '1006777': modify order #139332641 sell limit 2.00 Si-6.20 at 79005 sl: 0 tp: 0 -> 78992, sl: 0 tp: 0 placed for execution
2020.03.20 13:08:11.988 Trades '1006777': modify #139332641 sell limit 2.00 Si-6.20 -> price: 78992, sl: 0, tp: 0) done in 35.983 ms
2020.03.20 13:08:12.753 Trades '1006777': modify order #139332641 sell limit 2.00 Si-6.20 at 78992 sl: 0 tp: 0 -> 78985, sl: 0 tp: 0
2020.03.20 13:08:13.096 Trades '1006777': accepted modify order #139332641 sell limit 2.00 Si-6.20 at 78992 sl: 0 tp: 0 -> 78985, sl: 0 tp: 0
2020.03.20 13:08:13.096 Trades '1006777': modify order #139332641 sell limit 2.00 Si-6.20 at 78992 sl: 0 tp: 0 -> 78985, sl: 0 tp: 0 placed for execution
2020.03.20 13:08:13.205 Trades '1006777': modify #139332641 sell limit 2.00 Si-6.20 -> price: 78985, sl: 0, tp: 0) done in 456.412 ms
2020.03.20 13:08:14.843 Trades '1006777': modify order #139331986 buy limit 2.00 Si-6.20 at 78942 sl: 0 tp: 0 -> 78949, sl: 0 tp: 0
2020.03.20 13:08:14.874 Trades '1006777': accepted modify order #139331986 buy limit 2.00 Si-6.20 at 78942 sl: 0 tp: 0 -> 78949, sl: 0 tp: 0
2020.03.20 13:08:14.874 Trades '1006777': modify order #139331986 buy limit 2.00 Si-6.20 at 78942 sl: 0 tp: 0 -> 78949, sl: 0 tp: 0 placed for execution
2020.03.20 13:08:14.874 Trades '1006777': modify #139331986 buy limit 2.00 Si-6.20 -> price: 78949, sl: 0, tp: 0) done in 33.266 ms
2020.03.20 13:08:16.232 Trades '1006777': deal #14187975 sell 1.00 Si-6.20 at 78985 done (based on order #139332641)
2020.03.20 13:08:16.263 Trades '1006777': cancel order #139331986 buy limit 2.00 Si-6.20 at 78949
2020.03.20 13:08:16.278 Trades '1006777': accepted cancel order #139331986 buy limit 2.00 Si-6.20 at 78949
2020.03.20 13:08:16.294 Trades '1006777': cancel order #139331986 buy limit 2.00 Si-6.20 at 78949 placed for execution
2020.03.20 13:08:16.310 Trades '1006777': cancel #139331986 buy limit 2.00 Si-6.20 at market done in 48.408 ms
2020.03.20 13:08:16.310 Trades '1006777': cancel order #139332641 sell limit 2.00 / 1.00 Si-6.20 at 78985
2020.03.20 13:08:16.341 Trades '1006777': accepted cancel order #139332641 sell limit 2.00 / 1.00 Si-6.20 at 78985
2020.03.20 13:08:16.341 Trades '1006777': cancel order #139332641 sell limit 2.00 / 1.00 Si-6.20 at 78985 placed for execution
2020.03.20 13:08:16.341 Trades '1006777': cancel #139332641 sell limit 2.00 Si-6.20 at market done in 36.657 ms
2020.03.20 13:08:16.356 Trades '1006777': buy limit 1.00 Si-6.20 at 78925
2020.03.20 13:08:16.388 Trades '1006777': accepted buy limit 1.00 Si-6.20 at 78925
2020.03.20 13:08:16.388 Trades '1006777': buy limit 1.00 Si-6.20 at 78925 placed for execution
2020.03.20 13:08:16.388 Trades '1006777': order #139333073 buy limit 1.00 / 1.00 Si-6.20 at 78925 done in 35.769 ms
причем задержки замечены только при модификации ордеров
тоже, ошибок робота не обнаружено,
кроме ошибок терминала:
причем задержки замечены только при модификации ордеров
Я сейчас напишу Ренату просьбу установить мой тестовый советник на демо MQ
Добавлено
https://www.mql5.com/ru/forum/334269/page5#comment_15537123
Такой ответ они нам многие месяцы дают.
Так что даже и не думайте верить.
Экий Вы пессимист.
2020.03.29 23:28:14.436 Network 'ххххх': authorized on Open-Broker through Access Server VI (ping: 2.98 ms, build 2361)
Мало того, Открывашка и новое железо под Ваш сервер поставила.
Жаль, что не нашли времени запустить мой советник.
https://www.mql5.com/ru/forum/334269/page5#comment_15537123