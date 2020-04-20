Версия сервера в Открывашке - страница 10

Новый комментарий
 

Не сочтите пожалуйста за флуд:

Что такое "Заблокировано"?


 
Alexey Viktorov:

Не сочтите пожалуйста за флуд:

Что такое "Заблокировано"?


Лимитный ордер наверно стоит, или ГО под открытую позицию, или и то и другое.

 
Alexey Viktorov:

Не сочтите пожалуйста за флуд:

Что такое "Заблокировано"? 

Это как вариационная маржа (прибыль), после клиринга разблокируется.

 
Vitalii Ananev:

Лимитный ордер наверно стоит, или ГО под открытую позицию, или и то и другое.

А под открытую позицию разве не маржа является ГО?
 
Sergey Chalyshev:

Это как вариационная маржа (прибыль), после клиринга разблокируется.

Маленько понял. А ещё какую нибудь позицию можно открыть только в пределах свободной маржи как и на форексе?

Ааа, теперь стало больше понятно. Это сумма зафиксированной прибыли в терминале (закрытых позиций с прибылью), но на счёт ещё не зачислена. Спасибо за разъяснения.
 

По результатам тестирования на демо Открытие (Версии: Терминал 2361, сервер 2361)

Вообщем все отрабатывается нормально, ордера сделки и модификации, но

на демо сервере, пусть на старом железе, но на новом серверном билде 2361,

где может быть сидит 3-4 человека одновременно, выскакивают неожиданные

задержки (63.122 ms) при средней 5 ms  в 12 с лишним раз - многовато!

2020.03.20 15:18:56.525 Network '1007932': authorized on Open-Demo through MetaTrader 5 Access Server (ping: 4.12 ms, build 2361)
2020.03.20 15:18:56.976 Network '1007932': authorized on Open-Demo through MetaTrader 5 Access Server (ping: 4.12 ms, build 2361)
2020.03.20 15:23:11.554 Trades  '1007932': sell limit 1.00 Si-9.20 at 81435 placed for execution in 6.357 ms
2020.03.20 15:23:15.404 Trades  '1007932': cancel order #139773210 sell limit 1.00 Si-9.20 at 81435 placed for execution in 7.169 ms
2020.03.20 15:23:35.452 Trades  '1007932': sell limit 2.00 Si-9.20 at 81469 placed for execution in 4.892 ms
2020.03.20 15:23:37.144 Trades  '1007932': modify order #139774295 sell limit 2.00 Si-9.20 at 81469 sl: 0 tp: 0 expiration: day -> 81459, sl: 0 tp: 0 expiration: day placed for execution in 6.840 ms
2020.03.20 15:23:39.522 Trades  '1007932': sell limit 1.00 Si-9.20 at 81446 placed for execution in 6.299 ms
2020.03.20 15:23:39.657 Trades  '1007932': exchange buy 1.00 Si-6.20 at market placed for execution in 5.935 ms
2020.03.20 15:23:39.671 Trades  '1007932': cancel order #139774295 sell limit 2.00 Si-9.20 at 81459 placed for execution in 4.584 ms
2020.03.20 15:23:39.706 Trades  '1007932': sell limit 1.00 Si-9.20 at 81459 placed for execution in 5.132 ms
2020.03.20 15:24:02.730 Trades  '1007932': modify order #139774373 sell limit 1.00 Si-9.20 at 81459 sl: 0 tp: 0 expiration: day -> 81447, sl: 0 tp: 0 expiration: day placed for execution in 6.669 ms
2020.03.20 15:24:19.130 Trades  '1007932': sell limit 1.00 Si-9.20 at 81404 placed for execution in 8.130 ms
2020.03.20 15:24:19.241 Trades  '1007932': cancel order #139774373 sell limit 1.00 Si-9.20 at 81447 placed for execution in 16.013 ms
2020.03.20 15:24:19.241 Trades  '1007932': exchange buy 1.00 Si-6.20 at market placed for execution in 15.967 ms
2020.03.20 15:24:57.490 Trades  '1007932': buy limit 2.00 Si-9.20 at 81327 placed for execution in 6.939 ms
2020.03.20 15:25:22.991 Trades  '1007932': exchange sell 2.00 Si-6.20 at market placed for execution in 13.595 ms
2020.03.20 15:25:53.189 Trades  '1007932': sell limit 1.00 Si-9.20 at 81469 placed for execution in 4.631 ms
2020.03.20 15:25:53.406 Trades  '1007932': modify order #139778697 sell limit 1.00 Si-9.20 at 81469 sl: 0 tp: 0 expiration: day -> 81439, sl: 0 tp: 0 expiration: day placed for execution in 4.929 ms
2020.03.20 15:25:53.817 Trades  '1007932': modify order #139778697 sell limit 1.00 Si-9.20 at 81439 sl: 0 tp: 0 expiration: day -> 81351, sl: 0 tp: 0 expiration: day placed for execution in 5.116 ms
2020.03.20 15:25:54.770 Trades  '1007932': cancel order #139778697 sell limit 1.00 Si-9.20 at 81351 placed for execution in 5.165 ms
2020.03.20 15:26:14.970 Trades  '1007932': sell limit 2.00 Si-9.20 at 81309 placed for execution in 4.390 ms
2020.03.20 15:26:14.983 Trades  '1007932': exchange buy 2.00 Si-6.20 at market placed for execution in 4.599 ms
2020.03.20 15:26:51.506 Trades  '1007932': buy limit 2.00 Si-9.20 at 81310 placed for execution in 5.678 ms
2020.03.20 15:26:53.802 Trades  '1007932': cancel order #139780370 buy limit 2.00 Si-9.20 at 81310 placed for execution in 7.174 ms
2020.03.20 15:27:04.312 Trades  '1007932': buy limit 2.00 Si-9.20 at 81333 placed for execution in 4.795 ms
2020.03.20 15:27:04.328 Trades  '1007932': exchange sell 2.00 Si-6.20 at market placed for execution in 5.168 ms
2020.03.20 15:27:40.329 Trades  '1007932': buy limit 2.00 Si-9.20 at 81310 placed for execution in 4.834 ms
2020.03.20 15:27:44.373 Trades  '1007932': buy limit 2.00 Si-9.20 at 81314 placed for execution in 5.077 ms
2020.03.20 15:27:44.388 Trades  '1007932': exchange sell 2.00 Si-6.20 at market placed for execution in 4.867 ms
2020.03.20 15:27:44.403 Trades  '1007932': cancel order #139782640 buy limit 2.00 Si-9.20 at 81310 placed for execution in 4.551 ms
2020.03.20 15:28:05.918 Trades  '1007932': sell limit 2.00 Si-9.20 at 81309 placed for execution in 4.666 ms
2020.03.20 15:28:05.930 Trades  '1007932': exchange buy 2.00 Si-6.20 at market placed for execution in 4.953 ms
2020.03.20 15:28:32.644 Trades  '1007932': sell limit 2.00 Si-9.20 at 81399 placed for execution in 5.354 ms
2020.03.20 15:28:33.867 Trades  '1007932': modify order #139785240 sell limit 2.00 Si-9.20 at 81399 sl: 0 tp: 0 expiration: day -> 81384, sl: 0 tp: 0 expiration: day placed for execution in 5.825 ms
2020.03.20 15:28:37.818 Trades  '1007932': modify order #139785240 sell limit 2.00 Si-9.20 at 81384 sl: 0 tp: 0 expiration: day -> 81366, sl: 0 tp: 0 expiration: day placed for execution in 5.357 ms
2020.03.20 15:28:39.355 Trades  '1007932': cancel order #139785240 sell limit 2.00 Si-9.20 at 81366 placed for execution in 5.313 ms
2020.03.20 15:28:49.751 Trades  '1007932': sell limit 2.00 Si-9.20 at 81309 placed for execution in 4.690 ms
2020.03.20 15:28:49.823 Trades  '1007932': exchange buy 2.00 Si-6.20 at market placed for execution in 63.122 ms
2020.03.20 15:31:08.935 Trades  '1007932': buy limit 2.00 Si-9.20 at 81208 placed for execution in 9.921 ms
2020.03.20 15:31:09.208 Trades  '1007932': cancel order #139791418 buy limit 2.00 Si-9.20 at 81208 placed for execution in 4.815 ms
2020.03.20 15:31:34.051 Trades  '1007932': buy limit 2.00 Si-9.20 at 81208 placed for execution in 5.688 ms
2020.03.20 15:31:40.985 Trades  '1007932': modify order #139792505 buy limit 2.00 Si-9.20 at 81208 sl: 0 tp: 0 expiration: day -> 81257, sl: 0 tp: 0 expiration: day placed for execution in 5.711 ms
2020.03.20 15:31:41.332 Trades  '1007932': cancel order #139792505 buy limit 2.00 Si-9.20 at 81257 placed for execution in 4.850 ms

Думается, что MQ все же что-то не доработали в серверной части МТ5.

Тестирование стратегий - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - Справка по MetaTrader 5
Тестирование стратегий - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Тестер стратегий позволяет тестировать и оптимизировать торговые стратегии (советники) перед началом использования их в реальной торговле. При тестировании советника происходит его однократная прогонка с начальными параметрами на исторических данных. При оптимизации торговая стратегия прогоняется несколько раз с различным набором параметров...
 

тоже, ошибок робота не обнаружено,

кроме ошибок терминала:

2020.03.20 14:48:06.143 MQL5.community authorization failed

2020.03.20 14:53:06.287 MQL5.community authorization failed

2020.03.20 14:58:06.432 MQL5.community authorization failed

2020.03.20 15:03:06.576 MQL5.community authorization failed

2020.03.20 15:08:06.721 MQL5.community authorization failed

2020.03.20 15:13:06.928 MQL5.community authorization failed

2020.03.20 15:18:07.088 MQL5.community authorization failed

2020.03.20 15:23:07.232 MQL5.community authorization failed

2020.03.20 15:28:07.377 MQL5.community authorization failed

2020.03.20 15:33:07.522 MQL5.community authorization failed

задержки иногда бывают:

2020.03.20 10:13:11.641 Trades '1006777': modify #138410000 buy limit 2.00 Si-6.20 -> price: 79549, sl: 0, tp: 0) done in 341.201 ms

2020.03.20 13:09:03.312 Trades '1006777': modify #139335586 sell limit 2.00 Si-6.20 -> price: 79038, sl: 0, tp: 0) done in 344.999 ms


2020.03.20 13:08:11.957 Trades '1006777': modify order #139332641 sell limit 2.00 Si-6.20 at 79005 sl: 0 tp: 0 -> 78992, sl: 0 tp: 0

2020.03.20 13:08:11.988 Trades '1006777': accepted modify order #139332641 sell limit 2.00 Si-6.20 at 79005 sl: 0 tp: 0 -> 78992, sl: 0 tp: 0

2020.03.20 13:08:11.988 Trades '1006777': modify order #139332641 sell limit 2.00 Si-6.20 at 79005 sl: 0 tp: 0 -> 78992, sl: 0 tp: 0 placed for execution

2020.03.20 13:08:11.988 Trades '1006777': modify #139332641 sell limit 2.00 Si-6.20 -> price: 78992, sl: 0, tp: 0) done in 35.983 ms

2020.03.20 13:08:12.753 Trades '1006777': modify order #139332641 sell limit 2.00 Si-6.20 at 78992 sl: 0 tp: 0 -> 78985, sl: 0 tp: 0

2020.03.20 13:08:13.096 Trades '1006777': accepted modify order #139332641 sell limit 2.00 Si-6.20 at 78992 sl: 0 tp: 0 -> 78985, sl: 0 tp: 0

2020.03.20 13:08:13.096 Trades '1006777': modify order #139332641 sell limit 2.00 Si-6.20 at 78992 sl: 0 tp: 0 -> 78985, sl: 0 tp: 0 placed for execution

2020.03.20 13:08:13.205 Trades '1006777': modify #139332641 sell limit 2.00 Si-6.20 -> price: 78985, sl: 0, tp: 0) done in 456.412 ms

2020.03.20 13:08:14.843 Trades '1006777': modify order #139331986 buy limit 2.00 Si-6.20 at 78942 sl: 0 tp: 0 -> 78949, sl: 0 tp: 0

2020.03.20 13:08:14.874 Trades '1006777': accepted modify order #139331986 buy limit 2.00 Si-6.20 at 78942 sl: 0 tp: 0 -> 78949, sl: 0 tp: 0

2020.03.20 13:08:14.874 Trades '1006777': modify order #139331986 buy limit 2.00 Si-6.20 at 78942 sl: 0 tp: 0 -> 78949, sl: 0 tp: 0 placed for execution

2020.03.20 13:08:14.874 Trades '1006777': modify #139331986 buy limit 2.00 Si-6.20 -> price: 78949, sl: 0, tp: 0) done in 33.266 ms

2020.03.20 13:08:16.232 Trades '1006777': deal #14187975 sell 1.00 Si-6.20 at 78985 done (based on order #139332641)

2020.03.20 13:08:16.263 Trades '1006777': cancel order #139331986 buy limit 2.00 Si-6.20 at 78949

2020.03.20 13:08:16.278 Trades '1006777': accepted cancel order #139331986 buy limit 2.00 Si-6.20 at 78949

2020.03.20 13:08:16.294 Trades '1006777': cancel order #139331986 buy limit 2.00 Si-6.20 at 78949 placed for execution

2020.03.20 13:08:16.310 Trades '1006777': cancel #139331986 buy limit 2.00 Si-6.20 at market done in 48.408 ms

2020.03.20 13:08:16.310 Trades '1006777': cancel order #139332641 sell limit 2.00 / 1.00 Si-6.20 at 78985

2020.03.20 13:08:16.341 Trades '1006777': accepted cancel order #139332641 sell limit 2.00 / 1.00 Si-6.20 at 78985

2020.03.20 13:08:16.341 Trades '1006777': cancel order #139332641 sell limit 2.00 / 1.00 Si-6.20 at 78985 placed for execution

2020.03.20 13:08:16.341 Trades '1006777': cancel #139332641 sell limit 2.00 Si-6.20 at market done in 36.657 ms

2020.03.20 13:08:16.356 Trades '1006777': buy limit 1.00 Si-6.20 at 78925

2020.03.20 13:08:16.388 Trades '1006777': accepted buy limit 1.00 Si-6.20 at 78925

2020.03.20 13:08:16.388 Trades '1006777': buy limit 1.00 Si-6.20 at 78925 placed for execution

2020.03.20 13:08:16.388 Trades '1006777': order #139333073 buy limit 1.00 / 1.00 Si-6.20 at 78925 done in 35.769 ms


причем задержки замечены только при модификации ордеров

 
Sergey Chalyshev:

тоже, ошибок робота не обнаружено,

кроме ошибок терминала:

причем задержки замечены только при модификации ордеров

Я сейчас напишу Ренату просьбу установить мой тестовый советник на демо MQ

Добавлено

https://www.mql5.com/ru/forum/334269/page5#comment_15537123

Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2360: Расширение интеграции с SQLite
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2360: Расширение интеграции с SQLite
  • 2020.03.20
  • www.mql5.com
В пятницу 6 марта 2020 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5...
 
Renat Fatkhullin:

Такой ответ они нам многие месяцы дают.

Так что даже и не думайте верить.

Экий Вы пессимист.

2020.03.29 23:28:14.436 Network 'ххххх': authorized on Open-Broker through Access Server VI (ping: 2.98 ms, build 2361)

Мало того, Открывашка и новое железо под Ваш сервер поставила.

Жаль, что не нашли времени запустить мой советник.

https://www.mql5.com/ru/forum/334269/page5#comment_15537123

Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2360: Расширение интеграции с SQLite
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2360: Расширение интеграции с SQLite
  • 2020.03.20
  • www.mql5.com
В пятницу 6 марта 2020 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5...
 
А  открывашка позволяет открыть демо единый счет, и какой срок действия демо счетов? У многих вроде демо счет открывается на срок не более месяца или максимум два.
1...34567891011121314151617...19
Новый комментарий