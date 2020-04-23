DirectX - страница 12
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Я читал.
Имею в виду, у кого интегрированная поддерживает только DX10, и требуется эмуляция DX11. Будет ли она работать с настройками dxcpl.exe по умолчанию и без открытого окна.
В винде есть режим WARP, он софтово эмулирует недостающие части дх. Эта софтина включает этот режим для приложения, внося изменения в реестр.
Можете проверить, отключив дискретную карту в диспетчере устройств.
на интегрированной то карте и без проблем все работает, дело в поддержке драйверов ДХ11
на ноуте через пару дней проверю, там не работал МТ5 с ДХ11
проверил, в принципе вообще без проблем все запускается, короткий мануал:
1. качаем dxcpl.exe из интернета, проверяем у себя антивирусником, не ленимся онлайн Др.Веб вдобавок - я так проверил
2. запускаем dxcpl.exe , место где будете хранить файл не принципиально, я с рабочего стола запускал
3. кликаем кнопку Edit List и выбираем наш терминал terminal64.exe (у меня D:\Program Files\MetaTrader5)
4. у меня так все работает:
после нажатия кнопки применить, терминал нужно перезагрузить, или не запускайте терминал до выполнения указанных пп 1=4 действий
затем программу можно закрыть и не использовать, у меня все работает.... правда не перезагружал еще ноут
у меня все работает.... правда не перезагружал еще ноут
удалил в корзину, на всякий случай, файл dxcpl.exe
перегрузил ноут, запустил МТ5, все работает
в общем это рабочая методика для получения доступа к функциям DirectX в МТ5
1. качаем dxcpl.exe из интернета, проверяем у себя антивирусником, не ленимся онлайн Др.Веб вдобавок - я так проверил
А как запускаете софт под виндой? От администаратора? Что делаете, если софтина просит прав админа? Может вообще UAC отключили? Интересно как сейчас в винде модно, может подавляющее количество софта по-прежнему требует админских прав.
удалил в корзину, на всякий случай, файл dxcpl.exe
А как запускаете софт под виндой? От администаратора? Что делаете, если софтина просит прав админа? Может вообще UAC отключили? Интересно как сейчас в винде модно, может подавляющее количество софта по-прежнему требует админских прав.
у меня Вин10-64
одна учетная запись, права админа
в Вин10 проблематично отключить контроль учетных записей, я не отключал
запуск любого приложения в первый раз всегда вызовет окно с предупреждением
:)
файл, как писал выше, у меня был на рабочем столе, для чистоты эксперимента, мне было не сложно его удалить )))
гуглить не охота, но подозреваю, что этот dxcpl.exe изменил где то записи в реестре Вин, или в конфигурации оборудования, вечером ноут включу, сброшу скрин, посмотрим, что там теперь пишет драйвер о возможностях видеокарты - но цель как бы достигнута (фиг его знает зачем мне в МТ нужен ДХ11)))
у меня Вин10-64
одна учетная запись, права админа
в Вин10 проблематично отключить контроль учетных записей, я не отключал
запуск любого приложения в первый раз всегда вызовет окно с предупреждением
файл, как писал выше, у меня был на рабочем столе, для чистоты эксперимента, мне было не сложно его удалить )))
гуглить не охота, но подозреваю, что этот dxcpl.exe изменил где то записи в реестре Вин, или в конфигурации оборудования, вечером ноут включу, сброшу скрин, посмотрим, что там теперь пишет драйвер о возможностях видеокарты - но цель как бы достигнута (фиг его знает зачем мне в МТ нужен ДХ11)))
Просто интересно стало - винда всё такое же дырявое ведро, или имеются сдвиги, но если каждая первая софтина по-прежнему требуют админские права, то все эти UAC потуги тщетны. Винду и антивирусники не юзаю, о вирусах забыл ))
ЗЫ: извиняюсь за оффтоп.
Просто интересно стало - винда всё такое же дырявое ведро, или имеются сдвиги, но если каждая первая софтина по-прежнему требуют админские права, то все эти UAC потуги тщетны. Винду и антивирусники не юзаю, о вирусах забыл ))
ЗЫ: извиняюсь за оффтоп.
UAC != админ. права.
Отключить можно запросто, если есть на желание.
гуглить не охота, но подозреваю, что этот dxcpl.exe изменил где то записи в реестре Вин, или в конфигурации оборудования, вечером ноут включу, сброшу скрин, посмотрим, что там теперь пишет драйвер о возможностях видеокарты
драйвер видюхи те же данные о возможностях, что и ранее показывает https://www.mql5.com/ru/forum/327001/page10#comment_14021506
но все работает в МТ5
... как говорят деды - работает не трожЪ!
)))