DirectX - страница 12

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Edgar Akhmadeev:

Я читал.

Имею в виду, у кого интегрированная поддерживает только DX10, и требуется эмуляция DX11. Будет ли она работать с настройками dxcpl.exe по умолчанию и без открытого окна.

В винде есть режим WARP, он софтово эмулирует недостающие части дх. Эта софтина включает этот режим для приложения, внося изменения в реестр.

Можете проверить, отключив дискретную карту в диспетчере устройств.

 
Igor Makanu:

на интегрированной то карте и без проблем все работает, дело в поддержке драйверов ДХ11

на ноуте через пару дней проверю, там не работал МТ5 с ДХ11

проверил, в принципе вообще без проблем все запускается, короткий мануал:

1. качаем dxcpl.exe из интернета, проверяем у себя антивирусником, не ленимся онлайн Др.Веб вдобавок - я так проверил

2. запускаем dxcpl.exe , место где будете хранить файл не принципиально, я с рабочего стола запускал

3. кликаем кнопку Edit List и выбираем наш терминал terminal64.exe (у меня D:\Program Files\MetaTrader5) 

4. у меня так все работает:


после нажатия кнопки применить, терминал нужно перезагрузить, или не запускайте терминал до выполнения указанных пп 1=4 действий

затем программу можно закрыть и не использовать, у меня все работает.... правда не перезагружал еще ноут


Файлы:
dxcpl.zip  67 kb
 
Igor Makanu:

 у меня все работает.... правда не перезагружал еще ноут

удалил в корзину, на всякий случай, файл dxcpl.exe

перегрузил ноут, запустил МТ5, все работает

в общем это  рабочая методика для получения доступа к функциям DirectX в МТ5

[Удален]  
Igor Makanu:

1. качаем dxcpl.exe из интернета, проверяем у себя антивирусником, не ленимся онлайн Др.Веб вдобавок - я так проверил

А как запускаете софт под виндой? От администаратора? Что делаете, если софтина просит прав админа? Может вообще UAC отключили? Интересно как сейчас в винде модно, может подавляющее количество софта по-прежнему требует админских прав.

удалил в корзину, на всякий случай, файл dxcpl.exe

:)
 
Vict:

А как запускаете софт под виндой? От администаратора? Что делаете, если софтина просит прав админа? Может вообще UAC отключили? Интересно как сейчас в винде модно, может подавляющее количество софта по-прежнему требует админских прав.

у меня Вин10-64

одна учетная запись, права админа

в Вин10 проблематично отключить контроль учетных записей, я не отключал

запуск любого приложения в первый раз всегда вызовет окно с предупреждением

Vict:

:)

файл, как писал выше, у меня был на рабочем столе, для чистоты эксперимента, мне было не сложно его удалить )))

гуглить не охота, но подозреваю, что этот dxcpl.exe изменил где то записи в реестре Вин, или в конфигурации оборудования, вечером ноут включу, сброшу скрин, посмотрим, что там теперь пишет драйвер о возможностях видеокарты - но цель как бы достигнута (фиг его знает зачем мне в МТ нужен ДХ11)))

[Удален]  
Igor Makanu:

у меня Вин10-64

одна учетная запись, права админа

в Вин10 проблематично отключить контроль учетных записей, я не отключал

запуск любого приложения в первый раз всегда вызовет окно с предупреждением

файл, как писал выше, у меня был на рабочем столе, для чистоты эксперимента, мне было не сложно его удалить )))

гуглить не охота, но подозреваю, что этот dxcpl.exe изменил где то записи в реестре Вин, или в конфигурации оборудования, вечером ноут включу, сброшу скрин, посмотрим, что там теперь пишет драйвер о возможностях видеокарты - но цель как бы достигнута (фиг его знает зачем мне в МТ нужен ДХ11)))

Просто интересно стало - винда всё такое же дырявое ведро, или имеются сдвиги, но если  каждая первая софтина по-прежнему требуют админские права, то все эти UAC потуги тщетны. Винду и антивирусники не юзаю, о вирусах забыл ))

ЗЫ: извиняюсь за оффтоп.

[Удален]  
Vict:

Просто интересно стало - винда всё такое же дырявое ведро, или имеются сдвиги, но если  каждая первая софтина по-прежнему требуют админские права, то все эти UAC потуги тщетны. Винду и антивирусники не юзаю, о вирусах забыл ))

ЗЫ: извиняюсь за оффтоп.

UAC != админ. права.

Отключить можно запросто, если есть на желание.

 
Igor Makanu:

гуглить не охота, но подозреваю, что этот dxcpl.exe изменил где то записи в реестре Вин, или в конфигурации оборудования, вечером ноут включу, сброшу скрин, посмотрим, что там теперь пишет драйвер о возможностях видеокарты

драйвер видюхи те же данные о возможностях, что и ранее показывает https://www.mql5.com/ru/forum/327001/page10#comment_14021506

но все работает в МТ5

... как говорят деды - работает не трожЪ! 

)))

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