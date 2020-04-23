DirectX - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ок, смастерил стакан в редакторе. Ушло 2 часа. Много возни. Можно ускорить процесс в четыре раза добавив инструменты.
Проверил.
Результат: менее 20% нагрузки при постоянном изменении всех ячеек аск и бид, и одной ячейки цены, на частоте 40 кадров в секунду. (при включенной записи нагрузка поднимается на 5-7 процентов).
Повторю свое мнение - в реальных условиях нагрузка будет 5 - 10 процентов в зависимости от активности рынка.
Что у Вас за процессор?
Пишите экран средствами MQL?
Данные как поступают сейчас в стакан в целях имитации - из файла?
Что у Вас за процессор?
Пишите экран средствами MQL?
Данные как поступают сейчас в стакан в целях имитации - из файла?
Процессор старенький - i3.
Стакан создан в самодельном визуальном редакторе, который написан на MQL. Он общедоступен, но нуждается в доработке. Не закончен, однако, простые окна можно относительно быстро и легко создавать.
Данные поступают из советника. Это рандомные числа посылаемые в ячейки стакана из функции таймера.
Процессор старенький - i3.
Стакан создан в самодельном визуальном редакторе, который написан на MQL. Он общедоступен, но нуждается в доработке. Не закончен, однако, простые окна можно относительно быстро и легко создавать.
Данные поступают из советника. Это рандомные числа посылаемые в ячейки стакана из функции таймера.
Значит 4 потока, и 1 поток - 25%, т.е. загрузка на скрине максимальная, и вероятно, есть дропы кадров.
Где этот редактор можно глянуть?
Если из таймера, то значит нельзя оценить разную нагрузку. А какая частота стоит генерации значений в секунду?
1. Значит 4 потока, и 1 поток - 25%, т.е. загрузка на скрине максимальная, и вероятно, есть дропы кадров.
2. Где этот редактор можно глянуть?
3. Если из таймера, то значит нельзя оценить разную нагрузку. А какая частота стоит генерации значений в секунду?
1. Я уже делал работающий стакан и проверял - нагрузка была от 1 - 5%. Сейчас не могу найти тот код...
2. https://www.mql5.com/ru/blogs/post/733700 (Завтра будет мощное обновление, если успею.)
3. 40 кадров в секунду (25 мс).
Взял пустой цикл со Sleep и пустой шейдер. На окне 900х900 нагрузка на цп меньше 20% при 20 фпс.
Круто! Осталось освоить...
DirectX не совсем интересен, но собрал за 15 минут таблицу и WinForms на C#
из MQL5 бросаю массив с данными double[] раз в 5 мс, нагрузки на проц почему то не вижу, может не там смотрю, но прикольно получилось
DirectX не совсем интересен, но собрал за 15 минут таблицу и WinForms на C#
из MQL5 бросаю массив с данными double[] раз в 5 мс, нагрузки на проц почему то не вижу, может не там смотрю, но прикольно получилось
Так ничего не меняется. Запустите проверку как я показал со стаканом.И как можно кидать массив раз в 5 мс, если минимальная частота таймера - 15мс ?
И как можно кидать массив раз в 5 мс, если минимальная частота таймера - 15мс ?
не принципиально (16 мс это минимально возможный таймер от Win), все равно вызов dll в одном потоке с MQL работает, пока вызов не завершится MQL спать будет
интересно другое, почему нагрузки на процессор не видно, ну бывает иногда у МТ до 2% нагрузка, очень мало - на ноуте запускал, проц слабый у него
не принципиально (16 мс это минимально возможный таймер от Win), все равно вызов dll в одном потоке с MQL работает, пока вызов не завершится MQL спать будет
интересно другое, почему нагрузки на процессор не видно, ну бывает иногда у МТ до 2% нагрузка, очень мало - на ноуте запускал, проц слабый у него
А изменения в таблице где? Она перерисовывается?