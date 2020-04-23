DirectX - страница 9

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Реter Konow:

Ок, смастерил стакан в редакторе. Ушло 2 часа. Много возни. Можно ускорить процесс в четыре раза добавив инструменты.

Проверил.

Результат: менее 20% нагрузки при постоянном изменении всех ячеек аск и бид, и одной ячейки цены, на частоте 40 кадров в секунду. (при включенной записи нагрузка поднимается на 5-7 процентов).


Повторю свое мнение - в реальных условиях нагрузка будет 5 - 10 процентов в зависимости от активности рынка.

Что у Вас за процессор?

Пишите экран средствами MQL?

Данные как поступают сейчас в стакан в целях имитации - из файла?

 
Aleksey Vyazmikin:

Что у Вас за процессор?

Пишите экран средствами MQL?

Данные как поступают сейчас в стакан в целях имитации - из файла?

Процессор старенький - i3.

Стакан создан в самодельном визуальном редакторе, который написан на MQL. Он общедоступен, но нуждается в доработке. Не закончен, однако, простые окна можно относительно быстро и легко создавать.

Данные поступают из советника. Это рандомные числа посылаемые в ячейки стакана из функции таймера.

 
Реter Konow:

Процессор старенький - i3.

Стакан создан в самодельном визуальном редакторе, который написан на MQL. Он общедоступен, но нуждается в доработке. Не закончен, однако, простые окна можно относительно быстро и легко создавать.

Данные поступают из советника. Это рандомные числа посылаемые в ячейки стакана из функции таймера.

Значит 4 потока, и 1 поток - 25%, т.е. загрузка на скрине максимальная, и вероятно, есть дропы кадров.

Где этот редактор можно глянуть?

Если из таймера, то значит нельзя оценить разную нагрузку. А какая частота стоит генерации значений в секунду?

 
Взял пустой цикл со Sleep и пустой шейдер. На окне 900х900 нагрузка на цп меньше 20% при 20 фпс.
 
Aleksey Vyazmikin:

1. Значит 4 потока, и 1 поток - 25%, т.е. загрузка на скрине максимальная, и вероятно, есть дропы кадров.

2. Где этот редактор можно глянуть?

3. Если из таймера, то значит нельзя оценить разную нагрузку. А какая частота стоит генерации значений в секунду?

1. Я уже делал работающий стакан и проверял - нагрузка была от 1 - 5%. Сейчас не могу найти тот код... 

2. https://www.mql5.com/ru/blogs/post/733700   (Завтра будет мощное обновление, если успею.)

3. 40 кадров в секунду (25 мс).

ВИЗУАЛЬНЫЙ РЕДАКТОР
ВИЗУАЛЬНЫЙ РЕДАКТОР
  • www.mql5.com
Распакуйте архив и установить советник KIB.ex5 в папку экспертов, а индикатор KIB-source.ex5 в папку индикаторов. Запустите сначала советник, потом индикатор. 1. Появится окно меню. Оно содержит базовые элементы управления. 2. После загрузки индикатора, появится путое окно для редактирования. 3. Перетаскивайте элементы из окна меню на канвас...
 
Rorschach:
Взял пустой цикл со Sleep и пустой шейдер. На окне 900х900 нагрузка на цп меньше 20% при 20 фпс.

Круто! Осталось освоить...

 

DirectX не совсем интересен, но собрал за 15 минут таблицу и WinForms  на C#

из MQL5 бросаю массив с данными double[] раз в 5 мс, нагрузки на проц почему то не вижу, может не там смотрю, но прикольно получилось

Файлы:
MQL5.zip  205 kb
 
Igor Makanu:

DirectX не совсем интересен, но собрал за 15 минут таблицу и WinForms  на C#

из MQL5 бросаю массив с данными double[] раз в 5 мс, нагрузки на проц почему то не вижу, может не там смотрю, но прикольно получилось

Так ничего не меняется. Запустите проверку как я показал со стаканом. 

И как можно кидать массив раз в 5 мс, если минимальная частота таймера - 15мс ?
 
Реter Konow:
И как можно кидать массив раз в 5 мс, если минимальная частота таймера - 15мс ?

не принципиально (16 мс это минимально возможный таймер от Win), все равно вызов dll в одном потоке с MQL работает, пока вызов не завершится MQL спать будет

интересно другое, почему нагрузки на процессор не видно, ну бывает иногда у МТ до 2% нагрузка, очень мало - на ноуте запускал, проц слабый у него

 
Igor Makanu:

не принципиально (16 мс это минимально возможный таймер от Win), все равно вызов dll в одном потоке с MQL работает, пока вызов не завершится MQL спать будет

интересно другое, почему нагрузки на процессор не видно, ну бывает иногда у МТ до 2% нагрузка, очень мало - на ноуте запускал, проц слабый у него

А изменения в таблице где? Она перерисовывается?

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