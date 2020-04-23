DirectX - страница 10
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А изменения в таблице где? Она перерисовывается?
да постоянно перерисовывается
в общем без паузы скриптом бросал 3 теста
2020.03.14 22:21:20.152 tst_T (EURUSD,H1) № 1: loops=1000 ms=360
2020.03.14 22:21:23.558 tst_T (EURUSD,H1) № 2: loops=10000 ms=3406
2020.03.14 22:21:59.366 tst_T (EURUSD,H1) № 3: loops=100000 ms=35812
1000 - 100 000 перисовок и обновлений значений.... удивительно, но .Net + WinForm довольно производительная даже для таких непонятных задач, ничего не лагает даже на ноуте
цифры замера скорости ровные, получается что 22 double значения (double, double double[]) бросить в .dll и обновить полностью WinForms занимает 0.3 мс
UPD: а вот сейчас видно, что при такой скорости обновления нагрузка на процессор присутствует
да постоянно перерисовывается
в общем без паузы скриптом бросал 3 теста
2020.03.14 22:21:20.152 tst_T (EURUSD,H1) № 1: loops=1000 ms=360
2020.03.14 22:21:23.558 tst_T (EURUSD,H1) № 2: loops=10000 ms=3406
2020.03.14 22:21:59.366 tst_T (EURUSD,H1) № 3: loops=100000 ms=35812
1000 - 100 000 перисовок и обновлений значений.... удивительно, но .Net + WinForm довольно производительная даже для таких непонятных задач, ничего не лагает даже на ноуте
цифры замера скорости ровные, получается что 22 double значения (double, double double[]) бросить в .dll и обновить полностью WinForms занимает 0.3 мс
UPD: а вот сейчас видно, что при такой скорости обновления нагрузка на процессор присутствует
Надо писать в микро-мягкую компанию.))
У них обновление таблицы дает большую нагрузку, чем у меня. Поставил обновление каждые 16 мс.
ЗЫ. Постройте эквивалентную таблицу на шарпе. Интересно сравнить нагрузку.
Надо писать в микро-мягкую компанию.))
У них обновление таблицы дает большую нагрузку, чем у меня. Поставил обновление каждые 16 мс.
ЗЫ. Постройте эквивалентную таблицу на шарпе. Интересно сравнить нагрузку.
пишите, но попробуйте 1 млн раз обновить таблицу, при обмене с Net это заняло
2020.03.14 23:22:24.039 tst_T (EURUSD,H1) № 4: loops=1000000 ms=322531
обновление же менее 16 мс у меня - писал же выше 0.3 мс
но заметьте, это полностью самостоятельная форма (окно), оно получает все события Win , в общем я то и подписался потестировать - интересно было зависнет .Net при таком обмене и будет ли лагать все
ЗЫ: завтра может на ПК проверю этот скрипт там мощнее чем на ноуте процессор, по крайней мере тестер(оптимизатор) почти в 3 раза быстрее работает чем на ноуте, хотя смысла нет - работает .Net весьма и весьма неплохо
пишите, но попробуйте 1 млн раз обновить таблицу, при обмене с Net это заняло
2020.03.14 23:22:24.039 tst_T (EURUSD,H1) № 4: loops=1000000 ms=322531
но заметьте, это полностью самостоятельная форма (окно), оно получает все события Win , в общем я то и подписался потестировать - интересно было зависнет .Net при таком обмене и будет ли лагать все
ЗЫ: завтра может на ПК проверю этот скрипт там мощнее чем на ноуте процессор, по крайней мере тестер(оптимизатор) почти в 3 раза быстрее работает чем на ноуте, хотя смысла нет - работает .Net весьма и весьма неплохо
А зачем ее миллион раз обновлять? Нам бы подешевле обновлять таблицу в режиме реального времени на частоте 16 мс. Остальное лишнее, так как событийная модель быстрее не работает. Речь о нагрузке при перерисовке.
А зачем ее миллион раз обновлять? Нам бы подешевле обновлять таблицу в режиме реального времени на частоте 16 мс. Остальное лишнее, так как событийная модель быстрее не работает. Речь о нагрузке при перерисовке.
затем что есть куда стремиться
ЗЫ: поставил паузу в 16 мс, дык процессор в пике только 1,5% нагружается, вот поймал момент, и заметь процессор ноута!
ладно, спорить совсем не интересно, интересно было возможности MQL5 + .Net проверить - очень круто все работает!
затем что есть куда стремиться
ЗЫ: поставил паузу в 16 мс, дык процессор в пике только 1,5% нагружается, вот поймал момент, и заметь процессор ноута!
ладно, спорить совсем не интересно, интересно было возможности MQL5 + .Net проверить - очень круто все работает!
Так мы и не проверили. То есть, не сравнили. Нужно создать две аналогичные таблицы - на МКЛ и на Шарпе и посмотреть какую нагрузку дает каждая при перерисовке своих ячеек на частоте 16 мс. На МКЛ таблицу я предоставил. Теперь, нужна такая же на шарпе. И тогда станет ясно, кто впереди.
Добавлю, что шарповскую таблицу нужно подключить к МТ5 через длл и тогда сравнить.
Так мы и не проверили. То есть, не сравнили. Нужно создать две аналогичные таблицы - на МКЛ и на Шарпе и посмотреть какую нагрузку дает каждая при перерисовке своих ячеек на частоте 16 мс. На МКЛ таблицу я предоставил. Теперь, нужна такая же на шарпе. И тогда станет ясно, кто впереди.
Добавлю, что шарповскую таблицу нужно подключить к МТ5 через длл и тогда сравнить.
не поведусь - знаю,что ничего не изменится, ну добавится 0.1 мс если пробрасывать 50-100 значений и заполнять их в таблице на 3 колонки
можешь считать, что победил и Майкрософт с их .Net )))
ЗЫ: мне удобно, что код на .Net писал 15 минут, в общей сложности около 50 строк, работает шустро, тормозов не замечено ;)
не поведусь - знаю,что ничего не изменится, ну добавится 0.1 мс если пробрасывать 50-100 значений и заполнять их в таблице на 3 колонки
можешь считать, что победил и Майкрософт с их .Net )))
ЗЫ: мне удобно, что код на .Net писал 15 минут, в общей сложности около 50 строк, работает шустро, тормозов не замечено ;)
Победы без боя не бывает...))
Готов поспорить, что скоро по скорости построения GUI я обойду дизайнер шарпа. В разы.
Сейчас посмотрел его. Он не заточен под скоростное построение. Жаль его...)))
Сейчас посмотрел его. Он не заточен под скоростное построение. Жаль его...)))
ну ну... ламер ты Петр - причем редкостный )))))
Шарп по скорости работы максимально приближен к С++, разница в производительности, ну максимум 5% и то может не быть разницы в производительности - на С++ долго писать простые задачи, на Net все примитивные задачи в течении часа - максимум дня делаются ;)
хотел уже делами заняться, но добавил в три клика еще 2 столбца, и пробрасываю из MQL5 в .dll теперь 3х50 = 150 double (3 массива по 50)
замерил теперь скорость - причем учти, что теперь и полосы прокрутки то требуют ресурсов - обновляется же полностью WinForm
вот тот же тест до 100 000 обновлений
2020.03.15 00:12:21.812 tst_T (EURUSD,H1) № 1: loops=1000 ms=1610
2020.03.15 00:12:38.382 tst_T (EURUSD,H1) № 2: loops=10000 ms=16562
2020.03.15 00:15:19.642 tst_T (EURUSD,H1) № 3: loops=100000 ms=161250
т.е. WinForm на .Net в окошке с полосами прокрутки и таблицей в 153 ячейки на моем ноуте обновляется за 1.6 мс