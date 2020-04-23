DirectX - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
...
Хоть кто-нибудь готов показать применение новых технологических подходов (не обязательно Canvas) не для украшения торговли, а для самой торговли. Есть единицы, у которых панели работают,- честь и хвала.
Вы ошибочно воспринимаете "украшением" то, что не имеет никакого отношения к украшательству. Впрочем, не только Вы.
1. Качественная визуализация рыночной динамики (технологию которой мы разрабатываем) помогает в поиске закономерностей.
2. Графический интерфейс нужен для управления большим набором функций и параметров роботов, и объемного отражения рыночной среды для человека.
Мы масштабируем и выводим на новый уровень визуализацию, управление, возможности и взаимодействие с рыночной информацией...
ЗЫ. Вообще, минималисткие требования в алготрейдинге порождены все той же граальной идеей, что для торговли нужна ОДНА ГЕНИАЛЬНАЯ ФОРМУЛА. Эта дурацкая мысль убила алготрейдинг в утробе, не дав ему родиться и стать тем, чем он мог стать...
Вы ошибочно воспринимаете "украшением" то, что не имеет никакого отношения к украшательству. Впрочем, не только Вы.
1. Качественная визуализация рыночной динамики (технологию которой мы разрабатываем) помогает в поиске закономерностей динамики.
2. Графический интерфейс нужен для управления большим набором функций и параметров роботов, и объемного отражения рыночной среды для человека.
Мы масштабируем и выводим на новый уровень визуализацию, управление, возможности и взаимодействие с рыночной информацией...
Покажите на Canvas
Покажите
Вы все равно не увидите.
Вы все равно не увидите.
Такое бывает.
Николай, готов принять эту версию, но - графическая плата и всё такое... Но и это - не главное.
Хоть кто-нибудь готов показать применение новых технологических подходов (не обязательно Canvas) не для украшения торговли, а для самой торговли. Есть единицы, у которых панели работают,- честь и хвала.
Ну конечно, Алексей. При чем здесь украшения. Украшения - это бонус. Главный смысл - ускорить расчетную часть. Вы же программист! Представьте - что у вас сейчас компьютер 12-летней давности. Вам будет хотеть заполучить современный компьютер, который делает все тоже самое, только в 10 раз быстрее?
Покажите на Canvas
Выполнено на Canvas
Выполнено на Canvas
Выполнено на Canvas
Симпатично. А что с загрузкой процессора при открытии биржи, ну там на Si если стакан поставить?
Есть ли на стакане графическое отображение открытой позиции? Мне вот этого в стандартном стакане очень не хватает.
Рафиль, привет, как у тебя прозрачность форм реализована? В стандартном CCanvas формы непрозрачные. Доработал?
Привет, Петр, Николай помог кодом, за что ему спасибо