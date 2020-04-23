DirectX - страница 6

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Я имею в виду только эргономику. То, что отображается у Вас на экране. 
 
Алексей Тарабанов:

...

Хоть кто-нибудь готов показать применение новых технологических подходов (не обязательно Canvas) не для украшения торговли, а для самой торговли. Есть единицы, у которых панели работают,- честь и хвала. 

Вы ошибочно воспринимаете "украшением" то, что не имеет никакого отношения к украшательству. Впрочем, не только Вы.

1. Качественная визуализация рыночной динамики (технологию которой мы разрабатываем) помогает в поиске закономерностей.

2. Графический интерфейс нужен для управления большим набором функций и параметров роботов, и объемного отражения рыночной среды для человека.

Мы масштабируем и выводим на новый уровень визуализацию, управление, возможности и взаимодействие с рыночной информацией...


ЗЫ. Вообще, минималисткие требования в алготрейдинге порождены все той же граальной идеей, что для торговли нужна ОДНА ГЕНИАЛЬНАЯ ФОРМУЛА. Эта дурацкая мысль убила алготрейдинг в утробе, не дав ему родиться и стать тем, чем он мог стать...

 
Реter Konow:

Вы ошибочно воспринимаете "украшением" то, что не имеет никакого отношения к украшательству. Впрочем, не только Вы.

1. Качественная визуализация рыночной динамики (технологию которой мы разрабатываем) помогает в поиске закономерностей динамики.

2. Графический интерфейс нужен для управления большим набором функций и параметров роботов, и объемного отражения рыночной среды для человека.

Мы масштабируем и выводим на новый уровень визуализацию, управление, возможности и взаимодействие с рыночной информацией...

Покажите на Canvas

 
Алексей Тарабанов:

Покажите 

Вы все равно не увидите.

 
Реter Konow:

Вы все равно не увидите.

Такое бывает. 

 
Алексей Тарабанов:

Николай, готов принять эту версию, но - графическая плата и всё такое... Но и это - не главное. 

Хоть кто-нибудь готов показать применение новых технологических подходов (не обязательно Canvas) не для украшения торговли, а для самой торговли. Есть единицы, у которых панели работают,- честь и хвала. 

Ну конечно, Алексей. При чем здесь украшения. Украшения - это бонус. Главный смысл - ускорить расчетную часть. Вы же программист! Представьте - что у вас сейчас компьютер 12-летней давности. Вам будет хотеть заполучить современный компьютер, который делает все тоже самое, только в 10 раз быстрее?

 
Алексей Тарабанов:

Покажите на Canvas

Выполнено на Canvas

 
Rafil Nurmukhametov:

Выполнено на Canvas

Рафиль, привет, как у тебя прозрачность форм реализована? В стандартном CCanvas формы непрозрачные. Доработал?

Я тоже сделал канвасные примитивы с регулируемой прозрачностью.

Зы. Рамка и градиент на кнопках появились... Неплохо.)
 
Rafil Nurmukhametov:

Выполнено на Canvas

Симпатично. А что с загрузкой процессора при открытии биржи, ну там на Si если стакан поставить?

Есть ли на стакане графическое отображение открытой позиции? Мне вот этого в стандартном стакане очень не хватает.

 
Реter Konow:
Рафиль, привет, как у тебя прозрачность форм реализована? В стандартном CCanvas формы непрозрачные. Доработал?

Я тоже сделал канвасные примитивы с регулируемой прозрачностью.

Зы. Рамка и градиент на кнопках появились... Неплохо.)

Привет, Петр, Николай помог кодом, за что ему спасибо

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