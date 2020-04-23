DirectX - страница 11
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ну ну... ламер ты Петр - причем редкостный )))))
Шарп по скорости работы максимально приближен к С++, разница в производительности, ну максимум 5% и то может не быть разницы в производительности - на С++ долго писать простые задачи, на Net все примитивные задачи в течении часа - максимум дня делаются ;)
хотел уже делами заняться, но добавил в три клика еще 2 столбца, и пробрасываю из MQL5 в .dll теперь 3х50 = 150 double (3 массива по 50)
замерил теперь скорость - причем учти, что теперь и полосы прокрутки то требуют ресурсов - обновляется же полностью WinForm
вот тот же тест до 100 000 обновлений
2020.03.15 00:12:21.812 tst_T (EURUSD,H1) № 1: loops=1000 ms=1610
2020.03.15 00:12:38.382 tst_T (EURUSD,H1) № 2: loops=10000 ms=16562
2020.03.15 00:15:19.642 tst_T (EURUSD,H1) № 3: loops=100000 ms=161250
т..е WinForm на .Net в окошке с полосами прокрутки и таблицей в 153 ячейки обновляется за 1.6 мс
Ну, я может и ламер, но ты далеко от меня не ушел.))) Ты делаешь свой тест, который не имеет отношение к нашему тесту. И забываешь, что там сплошная многопоточность, - а мы на МКЛ в одном потоке работаем. И речь сейчас не об абстрактном шарпе, а его подключенном к МТ5 варианте.
Хвалить шарп можно много, но давай проверим его подключение и применение для наших задач. И сравним, что быстрее и легче подключается - мой вариант, или шарповский.
А через некоторое время сравним, где быстрее и легче строить GUI.
И речь сейчас не об абстрактном шарпе, а его подключенном к МТ5 варианте.
там подключать нечего, набрасывай в конструкторе форм элементы, да обрабатывай события формы
не хвалю Шарп, просто удобно пользоваться, да и поддержка от MQL очень удобно теперь все
И забываешь, что там сплошная многопоточность, - а мы на МКЛ в одном потоке работаем.
ну как бы работай, кто ж мешает, мне удобно пользоваться тем что создал Майкрософт, если не для Маркета, то зачем себя ущемлять?
в общем спор старый, не вижу смысла что то доказывать или изобретать велосипеды
Конечно, Шарп и его дизайнер офигительно круты. Однако, они, С++ и многие другие языки уходят в прошлое... Их время на исходе.
Функции с этой страницы. FOV сделал в градусах.
Функции с этой страницы. FOV сделал в градусах.
Теория по 3Д (см. Содержание)
Запуск на дх10 картахGPU vs CPU
Скачал отдельно dxcpl.exe. Мне не потребовалось менять никакие настройки, оставил по умолчанию. И оставлять открытой тоже. Добавил программу terminal64.exe в список и закрыл программу. Эмулирует. Но, возможно это из-за того, что у меня 2 видеокарты, интегрированная с DX10.1 и дискретная с DX11.0. Отключил автопереключение видеокарт для MT5, возможно, нужно перезагрузить. Но пока не могу.
В общем, нужно чтобы кто-то ещё проверил только с интегрированной картой.
Скачал отдельно dxcpl.exe. Мне не потребовалось менять никакие настройки, оставил по умолчанию. И оставлять открытой тоже. Добавил программу terminal64.exe в список и закрыл программу. Эмулирует. Но, возможно это из-за того, что у меня 2 видеокарты, интегрированная с DX10.1 и дискретная с DX11.0. Отключил автопереключение видеокарт для MT5, возможно, нужно перезагрузить. Но пока не могу.
В общем, нужно чтобы кто-то ещё проверил только с интегрированной картой.
В общем, нужно чтобы кто-то ещё проверил только с интегрированной картой.
на интегрированной то карте и без проблем все работает, дело в поддержке драйверов ДХ11
на ноуте через пару дней проверю, там не работал МТ5 с ДХ11
Последние сообщения
Я читал.
на интегрированной то карте и без проблем все работает, дело в поддержке драйверов ДХ11
на ноуте через пару дней проверю, там не работал МТ5 с ДХ11
Имею в виду, у кого интегрированная поддерживает только DX10, и требуется эмуляция DX11. Будет ли она работать с настройками dxcpl.exe по умолчанию и без открытого окна.