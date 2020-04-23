DirectX - страница 4
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В том и прикол, что в Remnant3D канвас на весь экран и проц не грузит.
Ну, может Вы и правы. Я немного преувеличил, сказав, что совсем не грузится. Слепил по быстрому стакан и проверил: нагрузка есть, но в пределах от 12% до 20% и при ОЧЕНЬ высокой активности стакана. Думаю, в реальных условиях нагрузка будет в районе 5 - 10 процентов.
При смене размера окна нагрузка на проц не меняется. Но в ренманте она минимальна, никак не пойму почему, какая то MQшная магия.
При смене размера окна нагрузка на проц не меняется. Но в ренманте она минимальна, никак не пойму почему, какая то MQшная магия.
Какова частота смены кадров и какие размеры у канваса?
На показанном выше примере, ячейки обновляются каждые 25мс и общая площадь перерисовки - 250*250 пикселей.
Кстати, а на картинках графический процессор Nvidia загружен на 68% и 55%. Нагрузка то, никуда не делась и просто направляется на видео-карту...
ЗЫ. Сорри, не разглядел буквы на картинках. Частота 53 и 23 кадров в секунду. 53 высокая частота, а 23 - малая. К примеру, в том стакане перерисовка 40 fps. Соответственно, 53 кадра грузит граф.процессор на 68%, а 23 - на 55%. Логично.
Я сначала начал разбираться с CCanvas3D, потом плюнул и сделал без нее. Пока в 2D ковыряюсь.
2D проще некуда. Там одни примитивы и есть. Круг, прямоугольник, треугольник и прочее... Ничего сложного.
Заглянул в это новый CCanvas3D и ничего не понял. Пояснений так мало, будто все уже понимают, знают и умеют работать с технологией... Где там кубы и конусы? Статью бы заделали с объяснениями и примерами.
https://www.mql5.com/ru/forum/227736
Перенес в шейдер. Первые 15 секунд работает исходный код на cpu, затем запускается версия на gpu.
"Необходимо перед компиляцией в файле Canvas.mqh перенести массив m_pixels[] из protected: в public:"
Парни, тут форум алго-трейдеров, иначе говоря - людей торгующих. С применением советников, индикаторов; но - торгующих.
Вот вся эта вращающаяся хрень на экране в виде радуги Вам торговать помогает? Мне мешает - я перестаю видеть котировки.
Парни, тут форум алго-трейдеров, иначе говоря - людей торгующих. С применением советников, индикаторов; но - торгующих.
Вот вся эта вращающаяся хрень на экране в виде радуги Вам торговать помогает? Мне мешает - я перестаю видеть котировки.
Нам нужно визуализировать рыночные процессы, чтобы составить представление об их динамики и применить его в советнике. Такой вариант рассматривали?Интересно, что задающие вопросы о смысле графики в алготрейдинге, упорно используют эту графику смотря на индикаторы. Однако, чуть более расширенный вариант визуализации они уже не понимают.
Нам нужно визуализировать рыночные процессы, чтобы составить представление об их динамики и применить его в советнике. Такой вариант рассматривали?
Ну, дык и визиализируйте рыночные процессы, а не фоновую картинку.