DirectX - страница 4

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Rorschach:

В том и прикол, что в Remnant3D канвас на весь экран и проц не грузит.

Ну, может Вы и правы. Я немного преувеличил, сказав, что совсем не грузится. Слепил по быстрому стакан и проверил: нагрузка есть, но в пределах от 12% до 20% и при ОЧЕНЬ высокой активности стакана. Думаю, в реальных условиях нагрузка будет в районе 5 - 10 процентов.


Файлы:
GUI_Expert.ex5  582 kb
 

Remnant3D

Swirl

При смене размера окна нагрузка на проц не меняется. Но в ренманте она минимальна, никак не пойму почему, какая то MQшная магия.

 
Rorschach:

При смене размера окна нагрузка на проц не меняется. Но в ренманте она минимальна, никак не пойму почему, какая то MQшная магия.

Какова частота смены кадров и какие размеры у канваса?

На показанном выше примере, ячейки обновляются каждые 25мс и общая площадь перерисовки - 250*250 пикселей.

Кстати, а на картинках графический процессор Nvidia загружен на 68% и 55%. Нагрузка то, никуда не делась и просто направляется на видео-карту...



ЗЫ. Сорри, не разглядел буквы на картинках. Частота 53 и 23 кадров в секунду. 53 высокая частота, а 23 - малая. К примеру, в том стакане перерисовка 40 fps. Соответственно, 53 кадра грузит граф.процессор на 68%, а 23 - на 55%. Логично.

 
Эти картинки порубленных в салат зданий в "желудке Кракена" выглядят очень неудобным форматом трехмерной графики. Для реализации каких либо идей 3D примитивы гораздо полезнее были бы...
Визуализируй стратегию в тестере MetaTrader 5
Визуализируй стратегию в тестере MetaTrader 5
  • www.mql5.com
Каждому из нас давно знакома поговорка "Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать". Вы можете прочитать десятки книг о Париже или Венеции, но мысленные образы не позволят вам испытать те же ощущения, как от прогулки по их вечерним улицам. Преимущество визуализации, или наглядного представления, может быть легко спроецировано на любой аспект...
 
Может кто знает, как создавать кубы, конусы и более сложные формы с новым CCanvas3D? Добавлю функционал в свой редактор, чтобы каждый мог лепить трехмерную графику.
 
Я сначала начал разбираться с CCanvas3D, потом плюнул и сделал без нее. Пока в 2D ковыряюсь.
 
Rorschach:
Я сначала начал разбираться с CCanvas3D, потом плюнул и сделал без нее. Пока в 2D ковыряюсь.

2D проще некуда. Там одни примитивы и есть. Круг, прямоугольник, треугольник и прочее... Ничего сложного. 

Заглянул в это новый CCanvas3D и ничего не понял. Пояснений так мало, будто все уже понимают, знают и умеют работать с технологией... Где там кубы и конусы? Статью бы заделали с объяснениями и примерами.

 
Rorschach:

https://www.mql5.com/ru/forum/227736

Перенес в шейдер. Первые 15 секунд работает исходный код на cpu, затем запускается версия на gpu.

"Необходимо перед компиляцией в файле Canvas.mqh перенести массив m_pixels[] из protected: в public:"

Парни, тут форум алго-трейдеров, иначе говоря - людей торгующих. С применением советников, индикаторов; но - торгующих. 

Вот вся эта вращающаяся хрень на экране в виде радуги Вам торговать помогает? Мне мешает - я перестаю видеть котировки. 

 
Алексей Тарабанов:

Парни, тут форум алго-трейдеров, иначе говоря - людей торгующих. С применением советников, индикаторов; но - торгующих. 

Вот вся эта вращающаяся хрень на экране в виде радуги Вам торговать помогает? Мне мешает - я перестаю видеть котировки. 

Нам нужно визуализировать рыночные процессы, чтобы составить представление об их динамики и применить его в советнике. Такой вариант рассматривали?

Интересно, что задающие вопросы о смысле графики в алготрейдинге, упорно используют эту графику смотря на индикаторы. Однако, чуть более расширенный вариант визуализации они уже не понимают. 
 
Реter Konow:

Нам нужно визуализировать рыночные процессы, чтобы составить представление об их динамики и применить его в советнике. Такой вариант рассматривали?

Ну, дык и визиализируйте рыночные процессы, а не фоновую картинку. 

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