Тики в реальном времени - страница 10
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Как это не видел?
А это что?
Это тики с одинаковыми ценами, которые каким-то образом попали в журнал (не должны были). Почему попали - проверю на Открывашке.
Пропусков нет.
Поклонник здесь один, и это вы.
Я работаю с технической информацией.
Задачи анализировать стакан в этой теме не стояло, от слова совсем. Тики без изменений цен не нужны по условиям задачи.
Понятно, считайте что Вы победили (просто глупо продолжать за очевидностью ситуации), но совсем не убедили!
Повторюсь, каждый сам выбирает что и как ему делать!
Удачи!
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Вы, думаю что не специально, берете только один тик
Тем самым пропускаете, все что было до этого времени (0, т.е текущее время)!
В моей реализации учитываются ВСЕ тики
Ваш код не годится для подобного тестирования!
Вы, ко всему прочему, невнимательны:
Без этого советник получал бы всегда один тик на каждом обработчике событий, а это не так.
Понятно, считайте что Вы победили (просто глупо продолжать за очевидностью ситуации), но совсем не убедили!
Повторюсь, каждый сам выбирает что и как ему делать!
Удачи!
Гениально!
Пришли, в задачу не вникли, помахали своим ФОРТС-флагом, ввели в заблуждение касательно обработчиков событий, а в ответ на доказательство неправоты пожелали удачи и свалили.
А, главное, так и не поняли, в чем ошибаетесь.
Вам тоже удачи!
Тренируйтесь
Спасибо, подключился.
Результаты аналогичные, ОнБук часто задерживается по сравнению с ОнТик.
А в какой ситуации ОнТик может быть значительно лучше (даже НА ФОРТС! в том числе, и для вас!), я покажу, когда признаете, что заблуждались.
Кстати, по корректному сбору тиков была прекрасная статья Василия Соколова. Там подробно разбирается процесс синхронизации (которого у меня нет, из-за чего иногда принтуются одинаковые тики):
Но функция CopyTiks не позволяет запрашивать N последних тиков. Вместо этого она предоставляет все тики, пришедшие с указанного момента времени. Это усложняет задачу. Мы должны выполнить запрос, получить массив тиков и сравнить его с массивом тиков, полученным на предыдущем обновлении. При этом мы выясним, какие из вновь пришедших тиков не входили в "прошлую поставку", то есть являются новыми. Но сравнивать тики между собой напрямую невозможно, просто потому что видимых различий между ними может вообще не быть. Например, обратимся к нижеприведенной таблице сделок:
Рис. 5. Таблица всех сделок с примером одинаковых сделок.
Мы сразу же видим две группы абсолютно одинаковых тиков. Они помечены красными рамками, у них одинаковые время, объем, направление и цена. Так мы убеждаемся в том, что сравнивать отдельные тики друг с другом нельзя.
Но можно сравнить группу тиков. Если две группы тиков равны между собой, можно сделать вывод, что эти и последующие тики уже были проанализированы при прошлом обновлении цен.
Результат плохой: в OnTick/OnBookEvent тики, полученные разными способами, очень часто не совпадают прямо внутри одной On-функции. При этом невозможно определить, в какой функции какой метод получения тика актуальный, а в какой - нет. Жуткая неопределенность.
Похоже, бывает, когда сам стакан устарел.
Попробуйте это:
Даже без всякого GetTickCount64() видно как работают функции