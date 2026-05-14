Тики в реальном времени - страница 10

Новый комментарий
 
prostotrader:

Investor  : FfiR87ty (read only password)

Еще номер счета нужен

 
prostotrader:

Как это не видел?

А это что?

Это тики с одинаковыми ценами, которые каким-то образом попали в журнал (не должны были). Почему попали - проверю на Открывашке.

Пропусков нет.

 
Andrey Khatimlianskii:

Поклонник здесь один, и это вы.

Я работаю с технической информацией.

Задачи анализировать стакан в этой теме не стояло, от слова совсем. Тики без изменений цен не нужны по условиям задачи.

Понятно, считайте что Вы победили (просто глупо продолжать за очевидностью ситуации), но совсем не убедили!

Повторюсь, каждый сам выбирает что и как ему делать!

Удачи!

 
Andrey Khatimlianskii:

Еще номер счета нужен

Тренируйтесь


 
prostotrader:

Вы, думаю что не специально, берете только один тик

Тем самым пропускаете, все что было до этого времени (0, т.е текущее время)!

В моей реализации учитываются ВСЕ тики

Ваш код не годится для подобного тестирования!

Вы, ко всему прочему, невнимательны:

        if ( last_tick_time <= 0 )
        {
                if ( CopyTicks( _Symbol, cur_ticks, COPY_TICKS_ALL, 0, 1 ) > 0 )
...
        }
        if ( last_tick_time > 0 )
        {
                int new_ticks = CopyTicks( _Symbol, cur_ticks, COPY_TICKS_ALL, last_tick_time, 0 );

Без этого советник получал бы всегда один тик на каждом обработчике событий, а это не так.

 
prostotrader:

Понятно, считайте что Вы победили (просто глупо продолжать за очевидностью ситуации), но совсем не убедили!

Повторюсь, каждый сам выбирает что и как ему делать!

Удачи!

Гениально!

Пришли, в задачу не вникли, помахали своим ФОРТС-флагом, ввели в заблуждение касательно обработчиков событий, а в ответ на доказательство неправоты пожелали удачи и свалили.

А, главное, так и не поняли, в чем ошибаетесь.


Вам тоже удачи!

 
prostotrader:

Тренируйтесь

Спасибо, подключился.

Результаты аналогичные, ОнБук часто задерживается по сравнению с ОнТик.


А в какой ситуации ОнТик может быть значительно лучше (даже НА ФОРТС! в том числе, и для вас!), я покажу, когда признаете, что заблуждались.

 

Кстати, по корректному сбору тиков была прекрасная статья Василия Соколова. Там подробно разбирается процесс синхронизации (которого у меня нет, из-за чего иногда принтуются одинаковые тики):

Но функция CopyTiks не позволяет запрашивать N последних тиков. Вместо этого она предоставляет все тики, пришедшие с указанного момента времени. Это усложняет задачу. Мы должны выполнить запрос, получить массив тиков и сравнить его с массивом тиков, полученным на предыдущем обновлении. При этом мы выясним, какие из вновь пришедших тиков не входили в "прошлую поставку", то есть являются новыми. Но сравнивать тики между собой напрямую невозможно, просто потому что видимых различий между ними может вообще не быть. Например, обратимся к нижеприведенной таблице сделок:

Рис. 5. Таблица всех сделок с примером одинаковых сделок.

Мы сразу же видим две группы абсолютно одинаковых тиков. Они помечены красными рамками, у них одинаковые время, объем, направление и цена. Так мы убеждаемся в том, что сравнивать отдельные тики друг с другом нельзя.

Но можно сравнить группу тиков. Если две группы тиков равны между собой, можно сделать вывод, что эти и последующие тики уже были проанализированы при прошлом обновлении цен.

Пишем скальперский стакан цен на основе графической библиотеки CGraphic
Пишем скальперский стакан цен на основе графической библиотеки CGraphic
  • www.mql5.com
Именно с этой, улучшенной и дополненной версией мы и начнем работать, чтобы постепенно превратить ее в скальперский стакан цен. Краткий обзор графической библиотеки CPanel Созданию пользовательских интерфейсов в MQL5 посвящено много статей. Среди них особенно выделяется серия Анатолия Кажарского "Графические интерфейсы", после которой сложно...
 
Написал проверочный советник. 
int OnInit()
{
  return(!MarketBookAdd(_Symbol)); // Подписались на стакан.
}

void OnDeinit( const int )
{
  MarketBookRelease(_Symbol); // Отписались от стакана.
}

// Получает BestBands
bool GetBidAsk( double &PriceBid, double &PriceAsk, const MqlBookInfo &MarketDepth[] )
{  
  PriceAsk = 0;
  
  const int Size = ArraySize(MarketDepth);
  int Pos = 0;
  
  while ((Pos < Size) && (MarketDepth[Pos].type == BOOK_TYPE_SELL))
  {
    PriceAsk = MarketDepth[Pos].price;
    
    Pos++;
  }
    
  PriceBid = (Pos < Size) ? MarketDepth[Pos].price : 0;
  
  return(true);
}

// Получает последний известный тик.
bool GetLastTick( const string &Symb, MqlTick &Tick )
{
  static MqlTick Ticks[1];
  
  const bool Res = SymbolInfoTick(Symb, Tick) && (CopyTicks(Symb, Ticks, COPY_TICKS_INFO, 0, 1) == 1);
  
  if (Res && (Ticks[0].time_msc > Tick.time_msc))
    Tick = Ticks[0];
  
  return(Res);
}

// Получает тики через стакан и стандартным методом.
bool GetLastTicks( const string &Symb, MqlTick &Tick, MqlTick &TickBook )
{
  MqlBookInfo MarketDepth[];

  return(MarketBookGet(Symb, MarketDepth) && GetLastTick(Symb, Tick) && GetBidAsk(TickBook.bid, TickBook.ask, MarketDepth));
}

// Сравнивает тики.
bool IsDiff( const MqlTick &Tick1, const MqlTick &Tick2 )
{
  return((Tick1.bid != Tick2.bid) || (Tick1.ask != Tick2.ask));
}

#define TOSTRING(A) (FuncName + " " + #A + ": " + (string)A.bid + "/" + (string)A.ask + "\n")

// Распечатываем тики, полученные разными способами.
void TestFunc( const string FuncName )
{
  static MqlTick Tick = {0};
  static MqlTick Book = {0};

  if (GetLastTicks(_Symbol, Tick, Book))
    Print((IsDiff(Tick, Book) ? "* " : NULL) + TOSTRING(Tick) + TOSTRING(Book)); // Если тики отличаются, добавляем '*'.
}

void OnTick()
{
  TestFunc(__FUNCTION__); // Распечатываем тики, полученные разными способами.
}

void OnBookEvent( const string &Symb )
{  
  if (Symb == _Symbol)
    TestFunc(__FUNCTION__); // Распечатываем тики, полученные разными способами.
}


Результат плохой: в OnTick/OnBookEvent тики, полученные разными способами, очень часто не совпадают прямо внутри одной On-функции. При этом невозможно определить, в какой функции какой метод получения тика актуальный, а в какой - нет. Жуткая неопределенность.


Похоже, бывает, когда сам стакан устарел.

 

Попробуйте это:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                   Ticks_test.mq5 |
//|                                      Copyright 2019 prostotrader |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2019 prostotrader"
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//---
bool is_book;
MqlTick ticks[];
ulong last_time, mem_cnt;
bool is_first;
int t_cnt, result;
enum ENUM_BOOK_OR_TICK
{
        USE_BOOK,       // Use OnBookEvent
        USE_TICK        // Use OnTick
};

input ENUM_BOOK_OR_TICK Mode = USE_BOOK;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
  is_book = MarketBookAdd(Symbol());
  result = CopyTicks(Symbol(), ticks, COPY_TICKS_ALL, 0, 1);
  if(result > 0)
  {
    last_time = ulong(ticks[0].time_msc);
    is_first = true;
  }
  else
  {
    is_first = false;
    Alert("No start time!");
    return(INIT_FAILED);
  }   
  return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+ 
//| возвращает строковое описание тика                               | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
string GetTickDescription(MqlTick &tick) 
  { 
   string res = string(tick.time) + "." +  string(tick.time_msc%1000); 
// 
   bool buy_tick = ((tick.flags&TICK_FLAG_BUY)==TICK_FLAG_BUY); 
   bool sell_tick = ((tick.flags&TICK_FLAG_SELL)==TICK_FLAG_SELL); 
   bool ask_tick = ((tick.flags&TICK_FLAG_ASK)==TICK_FLAG_ASK); 
   bool bid_tick = ((tick.flags&TICK_FLAG_BID)==TICK_FLAG_BID); 
   bool last_tick = ((tick.flags&TICK_FLAG_LAST)==TICK_FLAG_LAST); 
   bool volume_tick = ((tick.flags&TICK_FLAG_VOLUME)==TICK_FLAG_VOLUME); 
// 
   if((buy_tick== true) || (sell_tick == true)) 
   { 
     res = res + (buy_tick?StringFormat(" Buy Tick: Last=%G Volume=%d ",tick.last,tick.volume):""); 
     res = res + (sell_tick?StringFormat(" Sell Tick: Last=%G Volume=%d ",tick.last,tick.volume):""); 
     res = res + (ask_tick?StringFormat(" Ask=%G ",tick.ask):""); 
     res = res + (bid_tick?StringFormat(" Bid=%G ",tick.ask):""); 
   } 
   else 
   { 
     res = res + (ask_tick?StringFormat(" Ask=%G ",tick.ask):""); 
     res = res + (bid_tick?StringFormat(" Bid=%G ",tick.ask):""); 
     res = res + (last_tick?StringFormat(" Last=%G ",tick.last):""); 
     res = res + (volume_tick?StringFormat(" Volume=%d ",tick.volume):""); 
   } 
   return res; 
  } 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
  if(is_book == true) MarketBookRelease(Symbol());
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| BookEvent function                                               |
//+------------------------------------------------------------------+
//void OnTick()
void OnBookEvent(const string &symbol)
{
  if ( Mode != USE_BOOK || symbol != Symbol() ) return;
  if(Symbol() == symbol)
  {
    if(is_first == true)
    {
      result = CopyTicks(Symbol(), ticks, COPY_TICKS_ALL, last_time, 0);
      if(result > 0)
      {
      //  Print("First packet of ticks:");
        t_cnt = 0;
        for(int i= 0; i<result; i++)
        {
          if(ticks[i].time_msc == ticks[0].time_msc) t_cnt++;
          Print(__FUNCTION__, ": ",GetTickDescription(ticks[i]));
        }
        is_first = false;
        last_time = ulong(ticks[0].time_msc);
      } 
    }
    else
    {
      result = CopyTicks(Symbol(), ticks, COPY_TICKS_ALL, last_time, 0);
      if(result > 0)
      {
        if(result > t_cnt)
        {
          mem_cnt = t_cnt;
          t_cnt = 0;
          for(int i= 0; i<(result - int(mem_cnt)); i++)
          {
            if(ticks[i].time_msc == ticks[0].time_msc) t_cnt++;
            Print(__FUNCTION__, ": ",GetTickDescription(ticks[i]));
          } 
          if(last_time == ulong(ticks[0].time_msc))
          {
            t_cnt += int(mem_cnt);
          }
          else last_time = ulong(ticks[0].time_msc + 1);
        }
        else
        {
          t_cnt = 0;
          last_time++;
        }
      }
      else
      {
        t_cnt = 0;
        last_time++;
        Print(__FUNCTION__, ": Pending order!");
      }
    }
  }
}

void OnTick()
{
   if ( Mode != USE_TICK ) return;
   if(is_first == true)
    {
      result = CopyTicks(Symbol(), ticks, COPY_TICKS_ALL, last_time, 0);
      if(result > 0)
      {
    //    Print("First packet of ticks:");
        t_cnt = 0;
        for(int i= 0; i<result; i++)
        {
          if(ticks[i].time_msc == ticks[0].time_msc) t_cnt++;
          Print(__FUNCTION__, ": ", GetTickDescription(ticks[i]));
        }
        is_first = false;
        last_time = ulong(ticks[0].time_msc);
      } 
    }
    else
    {
      result = CopyTicks(Symbol(), ticks, COPY_TICKS_ALL, last_time, 0);
      if(result > 0)
      {
        if(result > t_cnt)
        {
          mem_cnt = t_cnt;
          t_cnt = 0;
          for(int i= 0; i<(result - int(mem_cnt)); i++)
          {
            if(ticks[i].time_msc == ticks[0].time_msc) t_cnt++;
            Print(__FUNCTION__, ": ", GetTickDescription(ticks[i]));
          } 
          if(last_time == ulong(ticks[0].time_msc))
          {
            t_cnt += int(mem_cnt);
          }
          else last_time = ulong(ticks[0].time_msc + 1);
        }
        else
        {
          t_cnt = 0;
          last_time++;
        }
      }
      else
      {
        t_cnt = 0;
        last_time++;
        Print(__FUNCTION__, ": Pending order!");
      }
    }
  
}
//+------------------------------------------------------------------+

Даже без всякого GetTickCount64() видно как работают функции

2020.01.31 17:01:56.363 Ticks_test (GOLD-3.20,H1)       OnTick: 2020.01.31 17:01:47.889 Ask=1585.4 
2020.01.31 17:01:57.294 Ticks_test (GOLD-3.20,H1)       OnBookEvent: 2020.01.31 17:01:50.159 Bid=1585.4 
2020.01.31 17:01:57.637 Ticks_test (GOLD-3.20,H1)       OnTick: 2020.01.31 17:01:47.889 Ask=1585.4 
2020.01.31 17:01:57.637 Ticks_test (GOLD-3.20,H1)       OnBookEvent: 2020.01.31 17:01:50.159 Bid=1585.4 
2020.01.31 17:01:57.690 Ticks_test (GOLD-3.20,H1)       OnTick: 2020.01.31 17:01:47.889 Ask=1585.4 
2020.01.31 17:01:57.690 Ticks_test (GOLD-3.20,H1)       OnBookEvent: 2020.01.31 17:01:50.159 Bid=1585.4 
2020.01.31 17:01:57.730 Ticks_test (GOLD-3.20,H1)       OnTick: 2020.01.31 17:01:47.889 Ask=1585.4 
2020.01.31 17:01:57.730 Ticks_test (GOLD-3.20,H1)       OnBookEvent: 2020.01.31 17:01:50.159 Bid=1585.4 
2020.01.31 17:01:58.293 Ticks_test (GOLD-3.20,H1)       OnTick: 2020.01.31 17:01:47.889 Ask=1585.4 
2020.01.31 17:01:58.294 Ticks_test (GOLD-3.20,H1)       OnBookEvent: 2020.01.31 17:01:50.159 Bid=1585.4 
2020.01.31 17:01:58.519 Ticks_test (GOLD-3.20,H1)       OnTick: 2020.01.31 17:01:47.889 Ask=1585.4 
2020.01.31 17:01:58.519 Ticks_test (GOLD-3.20,H1)       OnBookEvent: 2020.01.31 17:01:51.444 Bid=1585.4 
2020.01.31 17:01:58.519 Ticks_test (GOLD-3.20,H1)       OnBookEvent: 2020.01.31 17:01:51.444 Bid=1585.4 
2020.01.31 17:01:58.519 Ticks_test (GOLD-3.20,H1)       OnBookEvent: 2020.01.31 17:01:51.536 Bid=1585.4 
2020.01.31 17:01:58.519 Ticks_test (GOLD-3.20,H1)       OnBookEvent: 2020.01.31 17:01:52.107 Ask=1585.5 
2020.01.31 17:01:58.519 Ticks_test (GOLD-3.20,H1)       OnBookEvent: 2020.01.31 17:01:52.326 Ask=1585.4 
2020.01.31 17:01:59.674 Ticks_test (GOLD-3.20,H1)       OnBookEvent: 2020.01.31 17:01:51.536 Bid=1585.4 
2020.01.31 17:01:59.861 Ticks_test (GOLD-3.20,H1)       OnBookEvent: 2020.01.31 17:01:52.107 Ask=1585.5 
2020.01.31 17:02:00.530 Ticks_test (GOLD-3.20,H1)       OnBookEvent: 2020.01.31 17:01:52.326 Ask=1585.4 
2020.01.31 17:02:01.189 Ticks_test (GOLD-3.20,H1)       OnTick: 2020.01.31 17:01:47.889 Ask=1585.4 
2020.01.31 17:02:01.216 Ticks_test (GOLD-3.20,H1)       OnBookEvent: 2020.01.31 17:01:55.7 Ask=1585.5 
2020.01.31 17:02:01.492 Ticks_test (GOLD-3.20,H1)       OnBookEvent: Pending order!
2020.01.31 17:02:01.707 Ticks_test (GOLD-3.20,H1)       OnTick: 2020.01.31 17:01:47.889 Ask=1585.4 
2020.01.31 17:02:01.707 Ticks_test (GOLD-3.20,H1)       OnBookEvent: 2020.01.31 17:01:55.530 Ask=1585.4 
2020.01.31 17:02:01.967 Ticks_test (GOLD-3.20,H1)       OnBookEvent: Pending order!
2020.01.31 17:02:01.989 Ticks_test (GOLD-3.20,H1)       OnTick: 2020.01.31 17:01:47.889 Ask=1585.4 
2020.01.31 17:02:01.989 Ticks_test (GOLD-3.20,H1)       OnBookEvent: 2020.01.31 17:01:55.790 Bid=1585.4 
2020.01.31 17:02:02.287 Ticks_test (GOLD-3.20,H1)       OnBookEvent: Pending order!
2020.01.31 17:02:02.641 Ticks_test (GOLD-3.20,H1)       OnTick: 2020.01.31 17:01:47.889 Ask=1585.4 
2020.01.31 17:02:02.641 Ticks_test (GOLD-3.20,H1)       OnBookEvent: 2020.01.31 17:01:56.104 Ask=1585.5 
2020.01.31 17:02:02.888 Ticks_test (GOLD-3.20,H1)       OnTick: 2020.01.31 17:01:47.889 Ask=1585.4 
2020.01.31 17:02:03.050 Ticks_test (GOLD-3.20,H1)       OnTick: 2020.01.31 17:01:47.889 Ask=1585.4 
2020.01.31 17:02:03.050 Ticks_test (GOLD-3.20,H1)       OnBookEvent: 2020.01.31 17:01:56.691 Ask=1585.6 
2020.01.31 17:02:03.050 Ticks_test (GOLD-3.20,H1)       OnBookEvent: 2020.01.31 17:01:56.869 Bid=1585.6 
2020.01.31 17:02:03.376 Ticks_test (GOLD-3.20,H1)       OnBookEvent: 2020.01.31 17:01:56.869 Bid=1585.6 
2020.01.31 17:02:03.468 Ticks_test (GOLD-3.20,H1)       OnTick: 2020.01.31 17:01:47.889 Ask=1585.4 
2020.01.31 17:02:03.708 Ticks_test (GOLD-3.20,H1)       OnTick: 2020.01.31 17:01:47.889 Ask=1585.4 
2020.01.31 17:02:03.708 Ticks_test (GOLD-3.20,H1)       OnBookEvent: 2020.01.31 17:01:57.286 Ask=1585.5  Bid=1585.5 
2020.01.31 17:02:03.708 Ticks_test (GOLD-3.20,H1)       OnBookEvent: 2020.01.31 17:01:57.440 Ask=1585.6  Bid=1585.6 
2020.01.31 17:02:04.860 Ticks_test (GOLD-3.20,H1)       OnTick: 2020.01.31 17:01:47.889 Ask=1585.4 
2020.01.31 17:02:04.860 Ticks_test (GOLD-3.20,H1)       OnBookEvent: 2020.01.31 17:01:57.440 Ask=1585.6  Bid=1585.6
Файлы:
20200131.log  28 kb
1...34567891011121314151617...28
Новый комментарий