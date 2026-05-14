Тики в реальном времени - страница 8
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Сначала онбук, потом онтик, лог прикреплен
Вот вам обратная ситуация для тиков за выделенную желтым миллисекунду:
И она не единичная...
Странно, что выводятся тики с одинаковыми временем и ценами. Там есть проверка, таких принтов быть не должно. Похоже, цены не нормализованы.
Можете дать инвест-доступ для проверки?
Вот вам обратная ситуация для тиков за выделенную желтым миллисекунду:
Вы внимательно посмотрите, но то что выделили :)
Странно, что выводятся тики с одинаковыми временем и ценами. Там есть проверка, таких принтов быть не должно. Похоже, цены не нормализованы.
Можете дать инвест-доступ для проверки?
Это демо счет, Вы можете его открыть в Открывашке или в MQ
Вы внимательно посмотрите, но то что выделили :)
Посмотрел внимательно, несколько раз.
В 13:40:50.839 в OnTick были получены тики, которые дошли до OnBookEvent только в 13:40:50.853
Это демо счет, Вы можете его открыть в Открывашке или в MQ
В MQ нет ластов.
Как называется сервер открывашки?
И еще у вас какие-то очень большие задержки.
У меня почти всегда оба события приходят в одну миллисекунду, а разрыва между получением тиков с одинаковым миллисекундным временем нет.
В MQ нет ластов.
Как называется сервер открывашки?
Так
И еще у вас какие-то очень большие задержки.
У меня почти всегда оба события приходят в одну миллисекунду, а разрыва между получением тиков с одинаковым миллисекундным временем нет.
Я же не могу сам делать задержки :)
Будете тестировать, используйте символ GOLD-3.20, как у меня.
Добавлено
Вот еще на 6 OnBook() всего 3 OnTick()
Я же не могу сам делать задержки :)Будете тестировать, используйте символ GOLD-3.20, как у меня.
Находит только такой:
Но не открывает там счет.
Сбросьте инвест, запущу тест у себя.