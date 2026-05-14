Тики в реальном времени - страница 8

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prostotrader:

Сначала онбук, потом онтик, лог прикреплен

Вот вам обратная ситуация для тиков за выделенную желтым миллисекунду:

И она не единичная...

 

Странно, что выводятся тики с одинаковыми временем и ценами. Там есть проверка, таких принтов быть не должно. Похоже, цены не нормализованы.

Можете дать инвест-доступ для проверки?

 
Andrey Khatimlianskii:

Вот вам обратная ситуация для тиков за выделенную желтым миллисекунду:


Вы внимательно посмотрите, но то что выделили :)

 
Andrey Khatimlianskii:

Странно, что выводятся тики с одинаковыми временем и ценами. Там есть проверка, таких принтов быть не должно. Похоже, цены не нормализованы.

Можете дать инвест-доступ для проверки?

Это демо счет, Вы можете его открыть в Открывашке или в MQ

 
prostotrader:

Вы внимательно посмотрите, но то что выделили :)

Посмотрел внимательно, несколько раз.

В 13:40:50.839 в OnTick были получены тики, которые дошли до OnBookEvent только в 13:40:50.853

 
prostotrader:

Это демо счет, Вы можете его открыть в Открывашке или в MQ

В MQ нет ластов.

Как называется сервер открывашки?

 

И еще у вас какие-то очень большие задержки.

У меня почти всегда оба события приходят в одну миллисекунду, а разрыва между получением тиков с одинаковым миллисекундным временем нет.

 
Andrey Khatimlianskii:

В MQ нет ластов.

Как называется сервер открывашки?

Так

 
Andrey Khatimlianskii:

И еще у вас какие-то очень большие задержки.

У меня почти всегда оба события приходят в одну миллисекунду, а разрыва между получением тиков с одинаковым миллисекундным временем нет.

Я же не могу сам делать задержки :)

Будете тестировать, используйте символ GOLD-3.20, как у меня.

Добавлено

Вот еще на 6 OnBook() всего 3 OnTick()


 
prostotrader:

Я же не могу сам делать задержки :)

Будете тестировать, используйте символ GOLD-3.20, как у меня.

Находит только такой:

Но не открывает там счет.

Сбросьте инвест, запущу тест у себя.

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