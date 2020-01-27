Регистрация как Компания - страница 7
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зависит от рода деятельности, точно знаю, что торговля стройматериалами в магазине около 200 кв.м дает такой оборот в сезонные месяцы, но если нет своих торговых площадей, то аренда съест приличную часть дохода, да и расходов там тож не мало, как минимум человек 5 персонала нужно содержать, ну и соответственно налоги со всего платить
если род деятельности связан со строительными услугами, там прилично сьедает аренда техники, мало кто из мелких ИП может позволить себе содержать спец.технику (кран и крановщика и т.п.), максимум водителя универсала, который "и швец, и жнец, и на дуде игрец" - т.е. перед выездом на обьект ищут где арендовать технику - на многих предприятиях стоит техника, но часто без водителей с действующими удостоверениями
Смысл в том, что при упрощенном налогообложении никто не разбирается сколько потрачено, а сколько получено - какая сумма поступила на счет, с нее вычисляется 6 процентов. Например, купил что-то за 90 р, продал за 100, налог отсчитывается от суммы 100р. А есть более сложные формы налогообложения, там может вычисляться прибыль и только с нее отсчитываться налог, в данном примере - налог с 10-ти р.
Если услуги, то упрощенка очень выгодна. А если торговля - не факт.
Если услуги, то упрощенка очень выгодна. А если торговля - не факт.
не охота супругу спрашивать, она этим занимается, но помню, что там не так просто - хошЪ ИП, не хошЪ ну на тебе ООО, хошЪ упрощенка, не хочешь, на тебе вмененку - зависит от оборота который готов показать, по моему как раз то и было, что то около не более 10 млн оборота на год - кажется это максимум для ИП, дальше ООО придется открывать, ну или как водится сейчас "ИП+ООО" - кто в теме тот в курсе ))))
Смысл в том, что при упрощенном налогообложении никто не разбирается сколько потрачено, а сколько получено - какая сумма поступила на счет, с нее вычисляется 6 процентов.
Упрощенка бывает двух видов, можно выбрать. Если по доходам -ставка 6%. Можно выбрать "доходы минус расходы" -ставка 15%.
Мне не дали, несмотря на доходы. В неофициальной беседе сказали, что предпринимателям и адвокатам на дают ибо нет уверенности в постоянстве дохода
проект набирает обороты, пока только в регионах
проект набирает обороты, пока только в регионах
Бухгалтерская терминология, это ужас какой-то. Куча статей в инете, у всех всё по разному.
Оказывается, такого понятия как оборот, не существует, это бытовуха))
Под доходом у одних одно понимается, у других другое, кое-где даже прибыль доходом называют (но разум-то как раз и подсказывает, что именно это доходом и является). Кое-где вместо просто дохода, есть термин "УСН доход".
Короче, что такое доход никто путем не знает, поэтому его расчет регламентирован налоговым кодексом. Как всегда с законами, можно думать что угодно, но реальность находится за гранью разумного. Значит, НК ст. 248:
В целях настоящей главы доходом от реализации признаются выручка от реализации товаров (работ, услуг) как собственного производства, так и ранее приобретенных, выручка от реализации имущественных прав.
Ну что ж... Сказали считать доходом это, будем считать доходом это.
Все-таки правильно говорил тот профессор филологии из ВШЭ про современный русский язык))
Короче:
Решил у бухгалтеров уточнить нюансы. Геморно из-за конвертации отражение полученных поступлений от покупателей. Сервис деск по прежнему молчит.
Выкладываю ответ моей бухгалтерской поддержки в сервисе Мое Дело.
Здравствуйте!
Все поступления денежных средств по деятельности ИП Вы обязаны отражать в рублях по курсу ЦБ на день получения выручки от покупателей без вычета комиссии платежной системы. По аналогии будут учитываться и доходы физлица, которые должны облагаться по ставке 13%.
Поэтому, в обозначенной в вопросе ситуации Вы обязаны отражать доходы по дате поступления денежных средств в платежный иностранный сервис, в сумме от покупателей/клиентов (без вычета комиссии), по курсу ЦБ.
Последующий перевод денежных средств из платежной системы на Ваш личный счет является всего лишь переводом денежной массы, которой не вызывает ни момента прихода, ни момента расхода при налогообложении.
При этом дополнительным доходом при налогообложении является положительная курсовая разница от продажи валюты (когда курс ЦБ на дату поступления от в платежную систему был ниже курса ЦБ на день продажи иностранной валюты, то есть на день перевода денежных средств из платежной системы на расчетный счет ИП в рублях или на карту физлица в рублях).
В Сервисе для правильного ведения учета Вам нужно отражать поступления средств от клиентов, используя следующую инструкцию, отразив иностранный сервис, как платежную систему в Сервисе.
1. Операция поступления в платежную систему
На основании этой операции в учете ИП будет формироваться доход в сумме оплаченных клиентами средств, с которого будет исчисляться налог.
Как указано выше, если платежи будут в валюте, тогда поступление должно быть указано в Сервисе в рублях, пересчет производиться по курсу ЦБ РФ на дату зачисления денег.
2. Операция вывода денег из платежной системы
Именно так должна выглядеть операция по переводу средств от платежной системы на р/с ИП или на карту, реквизиты которой необходимо отразить в "Расчетные счета"
Такую операцию также отражайте в рублях.
3. Комиссия платежной системы
Посредством данной операции в учете будет отражена оплаченная комиссия за проведение Ваших платежей. При применении УСН "Доходы минус расходы" вправе учесть в расходах при налогообложении.
Увы, все доходы на странице платежей отображаются уже за вычетом комиссии. Поэтому остается декларировать либо цифры, отличные от предоставленных на странице платежей, либо уже за вычетом комиисии.
Вопрос к Метаквотам, почему бы не отражать комиссию на странице платежей, как это сделано на других площадках?
Увы, все доходы на странице платежей отображаются уже за вычетом комиссии. Поэтому остается декларировать либо цифры, отличные от предоставленных на странице платежей, либо уже за вычетом комиисии.
Вопрос к Метаквотам, почему бы не отражать комиссию на странице платежей, как это сделано на других площадках?
Не про ту комиссию.