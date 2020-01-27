Регистрация как Компания - страница 9

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Ответили мне в сервис деск по моему запросу.  Тему эту можно закрывать.


 
Alexandr Gavrilin:

у меня доход больше чем лимит на самозанятости.

Можно же разделить. Доходы отсюда на самозанятость, остальное на ИП. Сомневаюсь, что доход у Вас отсюда более 2,4 ляма в год

 
Evgeniy Zhdan:

Можно же разделить. Доходы отсюда на самозанятость, остальное на ИП. Сомневаюсь, что доход у Вас отсюда более 2,4 ляма в год

При самозанятости нельзя использовать УСН и другие режимы.
 

 
Evgeniy Zhdan:
А если на самозанятость перейти? С ИП такой геморрой

А как самозанятым с пенсионными быть, они же их не платят? В чем смысл самозанятости? 

То есть я хотел сказать - зачем вообще про самозанятость вспоминать? 

 
Dmitry Fedoseev:

А как самозанятым с пенсионными быть, они же их не платят? В чем смысл самозанятости? 

То есть я хотел сказать - зачем вообще про самозанятость вспоминать? 

Вопрос про пенсии не стоял. 

Самозанятые могут платить взносы в ПФР на свое усмотрение.

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