Регистрация как Компания - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ответили мне в сервис деск по моему запросу. Тему эту можно закрывать.
у меня доход больше чем лимит на самозанятости.
Можно же разделить. Доходы отсюда на самозанятость, остальное на ИП. Сомневаюсь, что доход у Вас отсюда более 2,4 ляма в год
Можно же разделить. Доходы отсюда на самозанятость, остальное на ИП. Сомневаюсь, что доход у Вас отсюда более 2,4 ляма в год
При самозанятости нельзя использовать УСН и другие режимы.
А если на самозанятость перейти? С ИП такой геморрой
А как самозанятым с пенсионными быть, они же их не платят? В чем смысл самозанятости?
То есть я хотел сказать - зачем вообще про самозанятость вспоминать?
А как самозанятым с пенсионными быть, они же их не платят? В чем смысл самозанятости?
То есть я хотел сказать - зачем вообще про самозанятость вспоминать?
Вопрос про пенсии не стоял.
Самозанятые могут платить взносы в ПФР на свое усмотрение.