Алгоритмическая ''центрифуга'' - страница 15

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Реter Konow:
Проблема ЗЗ в том, что он не учитывает соотношение времени/прибыли/ риска сделок.
 Точки входа по ЗЗ дадут непропорциональные сделки. В них не будет учёта тренда/флета. Коридоры будут помещаться внутрь участков сделок, наравне с пиками. 
ЗЗ вмещает в себя любую динамику, и подбирать по нему другие индикаторы кажется бессмысленным. По крайней мере - не умным.

Нужен другой подход. Не только идеальные точки входа/выхода, но и соблюдение внутренних пропорций сделок - времени продолжительности позиции, ее прибыли и риска. 

Под риском, в этом контексте, я понимаю не соотношение лота, стопа и депозита, а устойчивость изменения цены при открытой позиции. Чем менее устойчиво изменение (молотилка), тем больше риска потери прибыли. 

Поэтому, идеальные точки входа/выхода нужно искать не по принципу "чем выше прибыль, тем лучше", а по принципу "идеальная сделка - это сделка с лучшим соотношением времени, прибыли и риска". 

Таково мое мнение.

Не усложняйте. Идеальные точки потому и идеальные, что риск в них=0. Иначе модель ваша усложняется на порядки и не имеет смысла.

 
Aleksey Mavrin:

Не усложняйте. Идеальные точки потому и идеальные, что риск в них=0. Иначе модель ваша усложняется на порядки и не имеет смысла.

В самих точках, допустим. Однако, как быть со всем участком сделки? 

Допустим, между идеальными точками позиции есть переход между трендом и флетом, но сделка его игнорирует. Есть опасная молотилка, но и ее сделка игнорирует. Где разумность такой сделки? В чем критерии ее удержания? Их нет, потому что эта сделка - чистая подгонка под историю. Можем ли мы, по такой подгонке подбирать индикаторы и собирать ТС?
 
Реter Konow:
В самих точках, допустим. Однако, как быть со всем участком сделки? 

Допустим, между идеальными точками позиции есть переход между трендом и флетом, но сделка его игнорирует. Есть опасная молотилка, но и ее сделка игнорирует. Где разумность такой сделки? В чем критерии ее удержания? Их нет, потому что эта сделка - чистая подгонка под историю. Можем ли мы, по такой подгонке подбирать индикаторы и собирать ТС?

Верно говорите, но если учитывать всё это мы придём к тому от чего начали - оптимизация в её нынешнем виде по результатам торговли.

Лайф-хак :

Вот в МТ5 есть возможность собрать советника из сигналов-индикаторов. Соберите их всех, их вес ставьте от 0 до 100%, параметры самих ставьте (как я думаю) шагов в 3-5 (два на границах ГУ и между), иначе кол-во шагов будет громадно.

Прогнав полный перебор, можно (с низкой степенью достоверности) определить какие сигналы лучше влияют на конечное решение о сделке.

Но минусы этого подхода понятны. Громадная сложность (или низкая достоверность) писка решений в дофига-мерном пространстве.

 
Реter Konow:
В самих точках, допустим. Однако, как быть со всем участком сделки? 

Допустим, между идеальными точками позиции есть переход между трендом и флетом, но сделка его игнорирует. Есть опасная молотилка, но и ее сделка игнорирует. Где разумность такой сделки? В чем критерии ее удержания? Их нет, потому что эта сделка - чистая подгонка под историю. Можем ли мы, по такой подгонке подбирать индикаторы и собирать ТС?

Разумности нет! И быть не может. Необходимо после открытия следить как развиваются дальнейшие события - нужен целеуказатель + дальнейший анализ цены. Будущее неизвестно! Хотя есть один вариант. Я одну особенности приметил - краткое описание во вложении - отработка по методу очень неплохая, но требует чёткого вычисления. Возможно поможет. Как вижу применение - вычисляется цель, если риск менее 1:3, то открываем сделку. Ну и дальше смотрим за движением цены.

Есть ещё одно применение линий Ганна - это определение мест (времени) будущей реакции цены.

Файлы:
funny.zip  154 kb
 

Предлагаю посмотреть следующий скриншот графика с наложенным на него индикатором ЗигЗаг и оценить качество попадания его в идеальные точки.

Как я и говорил, ЗигЗаг то попадает в 100%, то 100% промахивается. Он не различает перемены Тренд/Флет/Коридор. В других местах, пропускает жуткие молотилки (позже выложу скрины), поэтому вопрос: 

А какой смысл по нему настраивать индикаторы для ТС?


Галочками я пометил подходящие по моему мнению точки входа/выхода, а крестиками - неудачные точки показываемые индикатором.

 

В центре этого графика, мы видим как ЗЗ пропускает гэп и флет, показывая нам совсем не идеальную точку выхода.


 
Реter Konow:

В центре этого графика, мы видим как ЗЗ пропускает гэп и флет, показывая нам совсем не идеальную точку выхода.


Где же он пропускает этот гэп? На самой вершинке вход.

 
Dmitry Fedoseev:

Где же он пропускает этот гэп? На самой вершинке вход.

Пропускает - означает вмещает в участок сделки. ЗЗ вмещает и гэп и флет, а выход вообще непонятно по какому признаку. Получается каша. 

 
Реter Konow:

Пропускает - означает вмещает в участок сделки. ЗЗ вмещает и гэп и флет, а выход вообще непонятно по какому признаку. Получается каша. 

Выходит на самой низине

[Удален]  

Пётр, невозможно придумать систему, которая отрабатывала бы все волны, поскольку их амплитуда и период заранее не известны.

Здесь три варианта движения цены от верхней точки до нижней. В итоге цена прошла во всех случаях одно и тоже расстояние за одно и то же время. Только размер откатов отличался. В первом безоткатном варианте даже зацепится не за что, а в третьем нормальные такие точки входа. Только как об этом узнать заранее? Ни Зиг Заг, ни любое Ваше будущее творение не решит этого вопроса. Будущее не известно.

Вы настраиваете индикатор на один характер движения цены и пролетаете при другом характере движения. Единственная возможность состоит в том, чтобы настроится на более частый характер движения цены. И получить статистическое преимущество.

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