Алгоритмическая ''центрифуга'' - страница 4
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индикаторы рассматривающие историю глубиной N могут быть представлены как функциональнае произведение SMA 1..N, поэтому
даже для пары элементарных индикаторов с периодом 32, без учёта константных коэфф и исключая симметричные решения,
кол-во вариаций С(32,16)=601080390
живите с этим
Думаю, ошибка.
Считать нужно количество вариаций сборок параметров Сигналов на вход/выход, исходя из общего количества имеющихся формул и индикаторов в базе.
Количество конфигураций параметров-компонентов Сигналов на вход/выход достаточно большое, но не космическое.
Думаю, ошибка.
Считать нужно количество вариаций сборок параметров Сигналов на вход/выход, исходя из общего количества имеющихся формул и индикаторов в базе.
Количество конфигураций параметров-компонентов Сигналов на вход/выход достаточно большое, но не космическое.
Думаю в какой то момент вы придёте к ключевому моменту, от которого многое зависит - определение ГУ для параметров, тогда и загляните в мою тему)
кратко:
простейшие ТС не должны иметь слишком много пар-ров. если простейшая ТС устойчива, то её прибыльность можно дополнительно повысить вот тогда и нужны доп.пар-ры
допустим изначально их 10. чтоб грубо прогнать по 5 шагов каждого, два на границы ГУ и три внутри диапазона, то имеем 10кк прогонов. умножаем на кол-во элементарных стратегий, коих не более 100.
ДУмаю что для многих стратегий можно обойтись кол-вом пар-ров гораздо менее 10
Думаю в какой то момент вы придёте к ключевому моменту, от которого многое зависит - определение ГУ для параметров, тогда и загляните в мою тему)
кратко:
простейшие ТС не должны иметь слишком много пар-ров. если простейшая ТС устойчива, то её прибыльность можно дополнительно повысить вот тогда и нужны доп.пар-ры
допустим изначально их 10. чтоб грубо прогнать по 5 шагов каждого, два на границы ГУ и три внутри диапазона, то имеем 10кк прогонов. умножаем на кол-во элементарных стратегий, коих не более 100.
ДУмаю что для многих стратегий можно обойтись кол-вом пар-ров гораздо менее 10
Завтра прочту внимательно вашу тему.
Если без лишнего усложнения, моя концепция подразумевает следующее:
Имею ввиду не само конструирование стратегий - а оболочка для автоматического перебора сочетаний всех подвидов каждый с каждым, в т.ч. в оптимизаторе МТ.
Просто я не находил информации о таких результатах кроме идей но может действительно уже всё делалось и плохо искал.
Может не совсем понимаю, о чем разговор. Если при оптимизации надо перебирать не все параметры, а определенные сочетания, то сделать массив стрктур (массив наборов параметров), и оптимизировать номер набора параметров.
Думаю, ошибка.
Считать нужно количество вариаций сборок параметров Сигналов на вход/выход, исходя из общего количества имеющихся формул и индикаторов в базе.
Количество конфигураций параметров-компонентов Сигналов на вход/выход достаточно большое, но не космическое.
очередной топик, и подозреваю, что исходных кодов как обычно не будет, хоть блок-схему нарисуйте что ли, чтобы понять откуда и куда движемся
рекомендую все таки установить терминал, чтобы некоторые вопросы решать "на лету", а не обсуждать кто, что придумал ;)
не благодарите!
)))
Может не совсем понимаю, о чем разговор. Если при оптимизации надо перебирать не все параметры, а определенные сочетания, то сделать массив стрктур (массив наборов параметров), и оптимизировать номер набора параметров.
Да не параметры перебирать (точнее не только), а сочетания блоков, которые являются подстратегиями и из которых составляется итоговая стратегия. Видимо не читали по моей ссылке. цитата ниже . если прочтёте пишите своё мнение, интересно.
Пояснение: Я сделал декомпозицию общего вида стратегии на следующие элементы
- стратегия определения возможности входа
- стратегия определения точки входа
- стратегия определения стоп-лосса
- стратегия определения цели по прибыли - установки тейка
- стратегия сопровождения - трейлинг-стоп
- стратегия сопровождения - управление объемом (доливка и\или сетка и/или частичное закрытие)
- стратегия сопровождения - определения досрочного выхода
Для каждого субэтапа принятия решений делаю коллекции элементарных (и не очень ) стратегий
И хочу перебрать все возможные сочетания каждый-с-каждым. Отсюда и такая заморочка.
Игорь, зачем терминал открывать , без него интереснее мыслить )))
Например:
Используем 9 индикаторов для перебора. Сигналы компонуем из трех параметров (индикаторов). Всего - 27 вариаций сигнала (если не ошибаюсь, устал). Каждый сигнал - стратегия.
В каждой стратегии ищем лучшие значения для параметров сигнала на вход и выход (сами параметры сигнала известны, нужно только найти лучшие значения).
Помимо значений параметров сигнала, ищем значения параметров стопов и лота. Все как обычно. Потом переходим к следующему сигналу... И так далее.
В конце сравниваем результаты по всем сигналам и значениям их параметров, находим лучшие и получаем стратегию.
Думаю, ошибка.
Считать нужно количество вариаций сборок параметров Сигналов на вход/выход, исходя из общего количества имеющихся формул и индикаторов в базе.
Количество конфигураций параметров-компонентов Сигналов на вход/выход достаточно большое, но не космическое.
с математикой так же как с программированием - зашибись...
601 млн - число уникальных пар индикаторов на 32-х барах, без их параметров.минимальная причём оценка. Максимальная - кол-во матриц 32x32 исключая отражения и возведённое в квадрат
если у каждого параметров 2 (как минимум - просто масштабирование линейное+искажение), с целыми значениями от 1 до 9 включительно, то дополнительно умножить на 10^4
с математикой так же как с программированием - зашибись...
601 млн - число уникальных пар индикаторов на 32-х барах, без их параметров.минимальная причём оценка. Максимальная - кол-во матриц 32x32 исключая отражения и возведённое в квадрат
если у каждого параметров 2 (как минимум - просто масштабирование линейное+искажение), с целыми значениями от 1 до 9 включительно, то дополнительно умножить на 10^4
Думаю и тут вопрос в постановке ГУ https://www.mql5.com/ru/forum/329028
а из всех 600 млн. я бы выбрал одно сочетание - первый - индикатор насколько цена изменилась, и второй - насколько цена не изменилась)) дальше - вопрос их пар-ров
с математикой так же как с программированием - зашибись...
601 млн - число уникальных пар индикаторов на 32-х барах, без их параметров.минимальная причём оценка. Максимальная - кол-во матриц 32x32 исключая отражения и возведённое в квадрат
если у каждого параметров 2 (как минимум - просто масштабирование линейное+искажение), с целыми значениями от 1 до 9 включительно, то дополнительно умножить на 10^4
Действительно, зашибись.))
Вы что то не то считаете. Причем здесь бары? Причем здесь внутренние параметры индикаторов?
Каждый Индикатор может быть представлен ОДНИМ Параметром, помещаемым в состав Сигнала на вход/выход в рынок.
9 индикаторов создают 9 КОНФИГУРАЦИЙ Сигнала на вход/выход, при 3-ех индикаторах в составе ОДНОГО Сигнала.
Почему 9, а не 27?
Потому что, вариации (Индикатор_1, Индикатор_2, Индикатор_3) внутри Сигнала можно перемешать - (Индикатор_2, Индикатор_3, Индикатор_1) и суть Сигнала не измениться.
Откуда 601 млн уникальных пар Индикаторов???)))
ЗЫ. Повторю: ИНДИКАТОР В ИТОГЕ ВСЕХ РАСЧЕТОВ ПОЛУЧАЕТ ЗНАЧЕНИЕ КОНЕЧНОГО ПАРАМЕТРА. ЭТОТ КОНЕЧНЫЙ ПАРАМЕТР МЫ СТАВИМ В СИГНАЛ И ПОДБИРАЕМ ЕМУ ЗНАЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОПТИМИЗАЦИИ.