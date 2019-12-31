Алгоритмическая ''центрифуга'' - страница 21
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Отличия тренда и флета визуально очевидны. Вот несколько параметров:
Уже прогресс. Т.е. ветку нужно закрывать или переименовывать.
Неумение масштабно мыслить сводит на нет все усилия по созданию прибыльной ТС. Поэтому, я для тебя сказал, - это вторичная задача.
Не, Петр, в реальности ты съехал с первоначальной темы. И правильно сделал.
Не индульгируй.
Не совсем. Флет тоже обновляет экстремумы. Просто разница между ними намного меньше, чем между трендовыми.
Почему? Если флет обновляет экстремумы, то он становится трендом.
Смотрите, сверху после начала выделенной области нет обновления максимума. В точке 1 мы ещё не знаем начался флет или нет. Но спустя заданное количество времени мы видим, что максимум не обновляется, значит это флет. Далее в точке 3 мы видим ложный пробой линии 1-2. Но о том что флет закончился нам это не говорит, потому что мы имеем, например, ещё один параметр ширину канала, которая не превышена. Или ещё более сложные варианты. Но уже после 3 видно, что сверху пошли понижающие максимумы, вероятно это зарождение тренда вниз. Но ещё не точно, поэтому мы до 4 считаем, что пока флет.
Почему? Если флет обновляет экстремумы, то он становится трендом.
Смотрите, сверху после начала выделенной области нет обновления максимума. В точке 1 мы ещё не знаем начался флет или нет. Но спустя заданное количество времени мы видим, что максимум не обновляется, значит это флет. Далее в точке 3 мы видим ложный пробой линии 1-2. Но о том что флет закончился нам это не говорит, потому что мы имеем, например, ещё один параметр ширину канала, которая не превышена. Или ещё более сложные варианты. Но уже после 3 видно, что сверху пошли понижающие максимумы, вероятно это зарождение тренда вниз. Но ещё не точно, поэтому мы до 4 считаем, что пока флет.
Не, Петр, в реальности ты съехал с первоначальной темы. И правильно сделал.
Не индульгируй.
Суть в том, что значения экстремумов флета не повторяются со 100%-ой точностью, поэтому, их совпадения нужно рассматривать в процентном соотношении. Также и высота и длинна волны тренда должна измеряться в пропорциях и процентах. Эти параметры имеют относительные и нечёткие значения. Мы должны рассматривать соотношение величин, а не точные значения.
Так и есть. Поддерживаю.
Ребята, знаете что я заметил здесь на форуме? Каждый человек транслирует свои идеи. У каждого в голове уже сложились свои взгляды и методы познания этой рыночной неопределённости. И вот каждый пишет про своё, причём пишет загадками, подшучивает над соседом и не слушает его. И я такой же. Свои мысли самые важные, и тяжело разобраться в словах другого, в его терминах, в ходе его умозаключений. Но может мы пропускаем чей-то драгоценный опыт? Надо попробовать услышать соседа.
Вот от обширной задачи автоматизации поиска стратегий мы подошли к конкретной такой задаче: отличить тренд от флета. Если есть у кого какие-то мысли по этому поводу прошу высказываться. Желательно не на уровне ощущений, а с более конкретными критериями: внятной идеей, логической схемой, графиками или кодами. Welcome!
Суть в том, что значения экстремумов флета не повторяются со 100%-ой точностью
Да.
Это в принципе не возможно. Долго объяснять, есть фундаментальные причины. На рынке есть два состояния,да. И очень важно их уметь определять/распознавать. Но это не тренд-флет. На тренд-флет рыночные и не только графики - например СБ :))), "делят", от непонимания - "что происходит". А потом, попав в ловушку такого "деления", пытаются прошибить лбом стену рядом с открытой дверью, отделяя одно от другого. "На истории" без проблем, а вот здесь и сейчас...