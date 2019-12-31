Алгоритмическая ''центрифуга'' - страница 8
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2. ЗигЗаг не покажет идеальные точки входа. Это не то. Там большая погрешность будет. Оптимизатор с ГА могут справиться гораздо лучше. ИМХО.
ЗигЗаг показывает только идеальные точки входа-выхода и ничего более
хотя если речь идет о конкретном ЗЗ, тут да, можно обсудить, я свой использовал - он не имеет настройки мин.баров - просто от High до Low рисует линии, настройка это минимальное расстояние от High до Low
https://www.mql5.com/ru/forum/318267#comment_12508440
Оопс! 8888
и на минутки его
не совсем так, я тестировал все это, причем в оптимизаторе ;)
на М1 с минимальной настройкой будет спред сильно влиять, лучше по больше брать настройку в пп или другой ТФ, но не старше Н1 , на Н4 и выше будет доходность ниже
не совсем так, я тестировал все это, причем в оптимизаторе ;)
на М1 с минимальной настройкой будет спред сильно влиять, лучше по больше брать настройку в пп или другой ТФ, но не старше Н1 , на Н4 и выше будет доходность ниже
А зигзаг какой был?
для начала надо дать определение, что такое " идеальные точки входа" и "идеальные точки выхода".
Идеальная точка входа - ценовое и временное начало ''идеальной сделки''.
Идеальная точка выхода - ценовое и временное завершение "идеальной сделки".
Идеальная сделка - сделка с лучшим соотношением временной продолжительности и прибыли.
имхо.
А зигзаг какой был?
для МТ5 сделал давно, https://www.mql5.com/ru/forum/318267#comment_12508440
для МТ5 сделал давно, https://www.mql5.com/ru/forum/318267#comment_12508440
Да, правильный зигзаг для этой задачи.
ЗигЗаг показывает только идеальные точки входа-выхода и ничего более
хотя если речь идет о конкретном ЗЗ, тут да, можно обсудить, я свой использовал - он не имеет настройки мин.баров - просто от High до Low рисует линии, настройка это минимальное расстояние от High до Low
https://www.mql5.com/ru/forum/318267#comment_12508440