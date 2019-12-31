Алгоритмическая ''центрифуга'' - страница 16
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Пётр, невозможно придумать систему, которая отрабатывала бы все волны, поскольку их амплитуда и период заранее не известны.
Здесь три варианта движения цены от верхней точки до нижней. В итоге цена прошла во всех случаях одно и тоже расстояние за одно и то же время. Только размер откатов отличался. В первом безоткатном варианте даже зацепится не за что, а в третьем нормальные такие точки входа. Только как об этом узнать заранее? Ни Зиг Заг, ни любое Ваше творение в будущем не решит этого вопроса. Будущее не известно.
Вы все верно говорите. Только мы рассматриваем историю. Мы на истории ищем участки для идеальных сделок, чтобы по этим участкам автоматически подбирать индикаторы для ТС.
Я указал, что конкретно для этой цели, ЗЗ не подходит, а значит - НЕ ПОДХОДИТ САМ ПРИНЦИП: "идеальная сделка на истории - это сделка с максимальной прибыльностью". Этот принцип ошибочен и не даст подобрать правильные индикаторы.
...
Вы настраиваете индикатор на один характер движения цены и пролетаете при другом характере движения. Единственная возможность состоит в том, чтобы настроится на более частый характер движения цены. И получить статистическое преимущество.
Это тоже совершенно верно. Значит, нам нужно различить характеры движения цены и для каждого подбирать индикаторы.
Так и на истории тоже автоматически, не подогнать индикатор под идеальные точки, потому что параметров мало, а разнообразных случаев много.
В этом случае, я предлагаю разобрать историю на участки по характерам движения цены (сигнатурам) и под них подбирать индикаторы.
Иногда откаты выглядят самостоятельными, а иногда хоть и приличные, но сильно прилипают к соседней линии движения цены. Считать их точкой входа или нет? Даже сам иногда не знаешь.
В этом случае, я предлагаю разобрать историю на участки по характерам движения цены (сигнатурам) и под них подбирать индикаторы.
Иногда откаты выглядят самостоятельными, а иногда хоть и приличные, но сильно прилипают к соседней линии движения цены. Считать их точкой входа или нет? Даже сам иногда не знаешь.
Нужно понять, что в этот момент происходит на Рынке. Близкие откаты - это "не нормально" (я считаю). Похоже на молотилку. Срывы стопов. В любом случае, вторая модель поведения рынка менее устойчива чем первая, а значит - риск на участке сделки выше. Это нужно принимать во внимание и проверить, что показывают индикаторы.
Ручная разметка?
Нет, автоматическая. Задача непростая.