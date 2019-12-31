Алгоритмическая ''центрифуга'' - страница 16

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Aleksei Stepanenko:

Пётр, невозможно придумать систему, которая отрабатывала бы все волны, поскольку их амплитуда и период заранее не известны.

Здесь три варианта движения цены от верхней точки до нижней. В итоге цена прошла во всех случаях одно и тоже расстояние за одно и то же время. Только размер откатов отличался. В первом безоткатном варианте даже зацепится не за что, а в третьем нормальные такие точки входа. Только как об этом узнать заранее? Ни Зиг Заг, ни любое Ваше творение в будущем не решит этого вопроса. Будущее не известно.

Вы все верно говорите. Только мы рассматриваем историю. Мы на истории ищем участки для идеальных сделок, чтобы по этим участкам автоматически подбирать индикаторы для ТС.

Я указал, что конкретно для этой цели, ЗЗ не подходит, а значит - НЕ ПОДХОДИТ САМ ПРИНЦИП:  "идеальная сделка на истории - это сделка с максимальной прибыльностью". Этот принцип ошибочен и не даст подобрать правильные индикаторы.

[Удален]  
Так и на истории тоже автоматически, не подогнать индикатор под идеальные точки, потому что параметров мало, а разнообразных случаев много.
 
Aleksei Stepanenko:

...

Вы настраиваете индикатор на один характер движения цены и пролетаете при другом характере движения. Единственная возможность состоит в том, чтобы настроится на более частый характер движения цены. И получить статистическое преимущество.

Это тоже совершенно верно. Значит, нам нужно различить характеры движения цены и для каждого подбирать индикаторы.

 
Aleksei Stepanenko:
Так и на истории тоже автоматически, не подогнать индикатор под идеальные точки, потому что параметров мало, а разнообразных случаев много.  

В этом случае, я предлагаю разобрать историю на участки по характерам движения цены (сигнатурам) и под них подбирать индикаторы.

[Удален]  

Иногда откаты выглядят самостоятельными, а иногда хоть и приличные, но сильно прилипают к соседней линии движения цены. Считать их точкой входа или нет? Даже сам иногда не знаешь.


[Удален]  
Реter Konow:

В этом случае, я предлагаю разобрать историю на участки по характерам движения цены (сигнатурам) и под них подбирать индикаторы.

Ручная разметка?
 
Aleksei Stepanenko:

Иногда откаты выглядят самостоятельными, а иногда хоть и приличные, но сильно прилипают к соседней линии движения цены. Считать их точкой входа или нет? Даже сам иногда не знаешь.


Нужно понять, что в этот момент происходит на Рынке. Близкие откаты - это "не нормально" (я считаю). Похоже на молотилку. Срывы стопов. В любом случае, вторая модель поведения рынка менее устойчива чем первая, а значит - риск на участке сделки выше. Это нужно принимать во внимание и проверить, что показывают индикаторы.

 
Aleksei Stepanenko:
Ручная разметка?
Нет, автоматическая. Задача непростая.
[Удален]  
Согласен. У меня есть мнение, не обязательно правильное, что невозможно создать прибыльную систему находясь в рынке постоянно, то есть переворачиваясь. Может я ошибаюсь, но вряд ли:) Таким образом, система должна дожидаться точки входа с большей вероятностью получить прибыль, чем убыток. Но для закрытия сделки дожидаться получения такой же вероятности в противоположную сторону нельзя. То есть входим мы когда уверены в выигрыше, а выходим как только появились первые сомнения о том что, что-то идёт не так. В этом разница между оценками вероятностей входа и выхода.
[Удален]  
Реter Konow:
Нет, автоматическая. Задача непростая.
Обратите внимание на код, который я Вам написал. Там всего один параметр - минимально количество пунктов между экстремумами. Добавьте туда ещё минимальное время между экстремумами, и этими двумя параметрами будете управлять размерами желаемых волн. Это лучше Зиг-Зага.
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