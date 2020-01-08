Гугл против автоматической торговли? - страница 5

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Mihail Matkovskij:
Попробовал прорекламировать свой индикатор, но его тоже отклонили. Служба поддержки написала, что с 2018 года изменились правила рекламы подобных продуктов. Теперь Гугл их называет "продуктами для финансовых спекуляций". Рекламироваться вроде можно, но надо " иметь лицензию местной организации, которая осуществляет аккредитацию в сфере финансовых услуг". А как её получить, эту лицензию и что собой представляют подобные организации, они не сказали. Теперь жду ответа. Может кто-то здесь мне подскажет? А то не охота долго ждать ответа поддержки.

Нарисуйте лицензию в фотошопе от бабы Маши, сделайте скан и отправьте в гугл

 
Evgeniy Zhdan:

Нарисуйте лицензию в фотошопе от бабы Маши, сделайте скан и отправьте в гугл

Это по Задорнову? "Они тупые!"

 

Вот что пришло мне в ответе:

ответ поддержки

В общем, мне всё стало понятно. Все концы в воду :) Ну и что мне теперь делать простому программисту? :)

 
Mihail Matkovskij:

Вот что пришло мне в ответе:

В общем, мне всё стало понятно. Все концы в воду :) Ну и что мне теперь делать простому программисту? :)

Очень странно как-бы ...

Запускайте своих чудо-роботов на личном счёте, и загорайте на Гавайях.

Или чудо-роботы пригодны только на продажу и вы им не верите?

 
Vitaly Muzichenko:

Очень странно как-бы ...

Запускайте своих чудо-роботов на личном счёте, и загорайте на Гавайях.

Или чудо-роботы пригодны только на продажу и вы им не верите?

Вы просто читаете мои мысли :) Но поскольку у меня нет сейчас денег на открытие реального торгового счёта (на реале планирую торговать в будущем), то я задумался о том, чтобы поставить свои советники на демо. А поскольку счета будут демо, то и VPS нужен тоже демо (то есть бесплатный). Поэтому решил спросить, возможно кто-то знаком с подобными VPS и порекомендует их мне?

Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете
  • www.mql5.com
, то позиции по каждому символу разрешается закрывать только в том порядке, в котором они были открыты — сначала самую старую, затем более новую и т.д. При попытке закрыть позиции в ином порядке будет получена ошибка. Уровень залоговых средств, при достижении которого происходит принудительное закрытие самой убыточной позиции (Stop Out...
 
Mihail Matkovskij:

VPS нужен тоже демо (то есть бесплатный)

Неужели все так печально....

А ведь где-то этот VPS установлен, кушает электричество как минимум, за аренду места платят, наверное...

Вот бы Вам на работе сказали: "Все равно от тебя толка нет, работай бесплатно"

 
Evgeniy Zhdan:

Неужели все так печально....

Не совсем :) Просто свои деньги я планировал вкладывать в другое. Если с VPS всё получится, то постепенно переведу советники на реал. Я больше программист, нежели трейдер. Но хоть мне и нравится трейдинг, всё моё свободное время уходит на написание программ. Поэтому, сейчас я не готов к столь резкой смене деятельности.

 
Evgeniy Zhdan:


Вот бы Вам на работе сказали: "Все равно от тебя толка нет, работай бесплатно"

Это было бы справедливо, если толку действительно не было бы... :)

А на счёт VPS, может быть я хочу попробовать, как он работает. А на это по любому должен даваться пробный период.
 
Mihail Matkovskij:

Не совсем :) Просто свои деньги я планировал вкладывать в другое. Если с VPS всё получится, то постепенно переведу советники на реал. Я больше программист, нежели трейдер. Но хоть мне и нравится трейдинг, всё моё свободное время уходит на написание программ. Поэтому, сейчас я не готов к столь резкой смене деятельности.

ну знаете, если Вы не можете себе позволить $3 в месяц на аренду VPS, то Ваши программы, которые Вы пишите, не приносят Вам даже минимального дохода. Зачем тогда этим занимаетесь? Стыдобище.

 
Evgeniy Zhdan:

ну знаете, если Вы не можете себе позволить $3 в месяц на аренду VPS, то Ваши программы, которые Вы пишите, не приносят Вам даже минимального дохода. Зачем тогда этим занимаетесь? Стыдобище.

Почему, могу. Но как я уже сказал, мне не охота сейчас серьёзно заниматься автоматической торговлей, поэтому, вкладываться смысла не вижу. Мне  достаточно тех средств, что я завёл в ADS и не знаю теперь как их вывести оттуда обратно, поскольку подобные программы они отказались рекламировать. Но это только пока... Возможно, в будущем арендую VPS и за $10 в месяц или больше (смотря сколько роботов будет торговать).

Спешить нужно медленно :)

И еще, у меня одна просьба, не переходите на оскорбления. Это же форум, где обсуждаются вопросы по заданной теме. Да и должна же быть хоть какая-то культура общения...

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