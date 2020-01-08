Гугл против автоматической торговли? - страница 4

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Roman:

Вот именно что с форекс рекламой, так как эта сфера деятельности имеет негативную репутацию.
"дилинги" "хорошо" себя зарекомендовали на данном поприще.
Интересно как обстоят дела с рекламой программных продуктов для биржевых рынков.
Заметь, что представление программных продуктов для финансовых рынков, и предоставление финансовых услуг - это разные вещи.

Навскидку по памяти - регуляторика одна, т.к. и те и те рисковые операции для нас неграмотных простых граждан, рекламироваться может только лицензированный перец, и то с большими ограничениями по времени месту, нельзя обещать прибыль, что-то гарантировать и т.п.

ну очень грубо вспомнил, но в целом понятно. И сейчас же идут дебаты чтобы вообще затянуть болты брокерам и биржевым в т.ч., что-то там про ограничение суммы инвестиций чуть ли не в 50 т.р. на лицо, не имеющее сертификат инвестора. БФМ в машине слушаю что-то помню )

АП:  Вот кстати в соц.сети типа инстаграмма оказывается можно внаглую рекламировать роботов со слоганами "доход от...%" и ничего, прокатывает.  Замечали?
 
Aleksey Mavrin:

Навскидку по памяти - регуляторика одна, т.к. и те и те рисковые операции для нас неграмотных простых граждан, рекламироваться может только лицензированный перец, и то с большими ограничениями по времени месту, нельзя обещать прибыль, что-то гарантировать и т.п.

ну очень грубо вспомнил, но в целом понятно. И сейчас же идут дебаты чтобы вообще затянуть болты брокерам и биржевым в т.ч., что-то там про ограничение суммы инвестиций чуть ли не в 50 т.р. на лицо, не имеющее сертификат инвестора. БФМ в машине слушаю что-то помню )

АП:  Вот кстати в соц.сети типа инстаграмма оказывается можно внаглую рекламировать роботов со слоганами "доход от...%" и ничего, прокатывает.  Замечали?

Я часто наблюдаю, как Яндекс-директ прямо на главной странице поисковой системы тычет всем подряд прямую ссылку на mql5.com.

Привожу скриншот. Хотелось бы узнать, как это у человека получается, если всем нельзя?

Яндекс-Директ

 
Vadim Zotov:

Я часто наблюдаю, как Яндекс-директ прямо на главной странице поисковой системы тычет всем подряд прямую ссылку на mql5.com.

Привожу скриншот. Хотелось бы узнать, как это у человека получается, если всем нельзя?


Вероятно человек, документально прикрывается с чьей то помощью, какого то дилинга, как компании.
А рекламируемый робот, очевидно торгует только у этого определённого дилинга.
Ну понимаете о чём речь, да... 

Тут как бы требуется пояснение от администрации MQ,
что за лицензию требует гугл, для указанного домена www.mql5.com ?

 

Реклама которая лезет в дверь и в окно конечно мешает.  Но чаще запрет рекламы упирается в коммерческие интересы конкретных лиц или групп. 

 
Vladislav Andruschenko:


вот так и живем, 

яндекс отключили лет 5 назад. По этой же причине. 

На сайте рекламироваться нельзя. Даже скрытая реклама запрещена здесь. 

А как же куча рекламы в рунете всяких роботов (волстрит всякие). Это же и есть реклама яндекса.... 

 
Aleliya:

А как же куча рекламы в рунете всяких роботов (волстрит всякие). Это же и есть реклама яндекса.... 

Во-во интересно как она пролазит, если честным труженикам отказывают)

 
Aleliya:

А как же куча рекламы в рунете всяких роботов (волстрит всякие). Это же и есть реклама яндекса.... 


и мне интересно, а ответа не нашел 

 
Aleksey Mavrin:

Во-во интересно как она пролазит, если честным труженикам отказывают)

Я связался с таким рекламодателем. Он ответил, что у него есть лицензия брокера.

 
Vadim Zotov:

Я часто наблюдаю, как Яндекс-директ прямо на главной странице поисковой системы тычет всем подряд прямую ссылку на mql5.com.

Привожу скриншот. Хотелось бы узнать, как это у человека получается, если всем нельзя?


Возможно, Яндекс не требует лицензию MQL5.COM?

Хотя, кто-то здесь писал, что и Яндекс блокирует его роботов.

Может быть и Гугл пропускает подобную рекламу, только нужно уметь её правильно подать... Например, мне не совсем понятно, что такое лицензия MQL5.COM по отношению к моему эксперту и можно ли вообще её получить?

 
Попробовал прорекламировать свой индикатор, но его тоже отклонили. Служба поддержки написала, что с 2018 года изменились правила рекламы подобных продуктов. Теперь Гугл их называет "продуктами для финансовых спекуляций". Рекламироваться вроде можно, но надо " иметь лицензию местной организации, которая осуществляет аккредитацию в сфере финансовых услуг". А как её получить, эту лицензию и что собой представляют подобные организации, они не сказали. Теперь жду ответа. Может кто-то здесь мне подскажет? А то не охота долго ждать ответа поддержки.
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