Гугл против автоматической торговли? - страница 3
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Только ни в коем случае не совершающий самостоятельно сделок или ставящий стрелочки купи/продай/уйди.
:) наш конкретный рынок около-форекс софта, он слегка мягко говоря шибанутый :) Можно распространять/продавать продукты для анализа, можно методики в ю-тюбе, но нельзя для авто-принятия-решений.
Вот я и думаю, почему мой индикатор рекламировался в ADS без проблем, а советник не хочет, зараза :)
Спасибо! Теперь буду знать, откуда ноги растут :)
Вот этого тоже не знал, что именно продукты относящиеся к авто-принятию решений с ограничением на рекламу, а аналитические или подобные им, без ограничений.
Как вариант, пилить свой сайт с продуктами, и гнать трафик на сайт.
Есть специализированные платные сервисы по трафику, но заранее тоже узнать у сервиса какими методами он гонит трафик.
Чтоб не нарваться на блок от рекламных монстр компаний.
Как вариант, пилить свой сайт с продуктами, и гнать трафик на сайт.
Так Гугл может в фильтр добавить целый сайт с роботами. Владислав писал об этом где-то выше.
Феерично!
Очевидно, что он даже не понял, что сказал...
В условиях сертификации Гугла, для всех регионов в основном фигурируют три пункта предмета рекламы.
Первое относится к дилингу и внебиржевому рынку.
Второе, к букмекерским ставкам, бинарным опционам, или любому другому тотализатору.
Третье, тоже к внебиржевому рынку.
То есть все пункты затрагивают только вне биржевые сферы, где есть определённая вероятность мошенничества.
Интересно, а если рекламу подавать как для биржевого регулируемого рынка, пройдёт реклама или так же отклонят?
ЦБ, Лицензии, Роскомнадзор, слыхали?
Каким боком они затрагивают Гугл или MQ ?
:))
Каким боком они затрагивают Гугл или MQ ?
:))
Законы страны, где ты ведёшь хозяйственную или ещё какую деятельность, должны соблюдать вроде как все, или я ошибаюсь?
Законы страны, где ты ведёшь хозяйственную или ещё какую деятельность, должны соблюдать вроде как все, или я ошибаюсь?
ЦБРФ со своими лицензиями и Роскомнадзор, относится к определённой стране, в данном случае РФ.
Гугл и MQ в не Российской юрисдикции.
ЦБРФ со своими лицензиями и Роскомнадзор, относится к определённой стране, в данном случае РФ.
Гугл и MQ в не Российской юрисдикции.
Ну забанить то их сайт не территории РФ можно, понятно что пути обхода полно, но портить отношения такие солидные компании не хотят. Я что-то слышал про то, что с форекс-рекламой активно ЦБ борется, просят убрать и т.п.
Ну забанить то их сайт не территории РФ можно, понятно что пути обхода полно, но портить отношения такие солидные компании не хотят.
Я что-то слышал про то, что с форекс-рекламой активно ЦБ борется, просят убрать и т.п.
Вот именно что с форекс рекламой, так как эта сфера деятельности имеет негативную репутацию.
"дилинги" "хорошо" себя зарекомендовали на данном поприще.
Интересно как обстоят дела с рекламой программных продуктов для биржевых рынков.
Заметь, что представление программных продуктов для финансовых рынков, и предоставление финансовых услуг - это разные вещи.