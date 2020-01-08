Гугл против автоматической торговли?

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Решил заказать рекламу в Google ADS. Но что я в итоге получил. Более двух суток ожидания модерации объявления. Потом, я не выдержал и позвонил в поддержку. Мне сказали ждать результата модерации в течении дня. Но и в течении этого времени никакого результата я не получил. Прождал еще день и вот результат: 

Отклонено: Комплексные продукты для финансовых спекуляций
Так было написано в статусе объявления (дословная цитата). Это что Гугл теперь против Форекса? Не знаю теперь что и делать. Что делать с деньгами, которые я завёл туда... И реклама не дала никаких результатов( Что в данном случае не так и у кого была аналогичная ситуация с Гуглом или аналогичными рекламными компаниями?
Как заказать торгового робота на MQL5 и MQL4
Как заказать торгового робота на MQL5 и MQL4
  • www.mql5.com
Главным преимуществом торговых терминалов MetaTrader является возможность создания автоматических торговых систем, способных совершать торговые операции без вмешательства трейдера, что позволяет исключить влияние психологии на результаты торговли. Для этого нужно сформулировать торговую стратегию и реализовать ее в виде программы на языке MQL...
 

Поисковик по запросу "Комплексные продукты для финансовых спекуляций", выдаёт сразу же результат, на условие Гугла.

О сертификации финансовых продуктов, реклама которых разрешена с ограничениями

О сертификации финансовых продуктов, реклама которых разрешена с ограничениями
  • support.google.com
Азиатско-Тихоокеанский регион Если рекламодатель лицензирован Комиссией Австралии по инвестициям и ценным бумагам, он может показывать в этой стране рекламу сложных спекулятивных финансовых продуктов. Кроме того, должны соблюдаться другие местные юридические требования, например в отношении левериджа капитала и предупреждений о рисках...
 
Roman:

Поисковик по запросу "Комплексные продукты для финансовых спекуляций", выдаёт сразу же результат, на условие Гугла.

О сертификации финансовых продуктов, реклама которых разрешена с ограничениями

Значит мне нужно просто поменять страны на страны другого региона... Сейчас попробую...

 
это уже года 3 как такие правила. 
 
Mihail Matkovskij:

Значит мне нужно просто поменять страны на страны другого региона... Сейчас попробую...

А на какой регион отказали?
Если одобрят на другой регион, сообщите сюда.
Хотя надо внимательно почитать условие Гугла, что они там хотят, я не читал.

 

сложно все там. 

сначала забанили мой сайт в рекламе, сказали, что там ПО не по правилам. 

вопрос решили, оказалось, что вопрос в картинках.

Удалил все картинки с сайта - все равно реклама не пускала.

Потом только выяснили, что рекламировать форекс больше нельзя 

 

Vladislav Andruschenko:

Потом только выяснили, что рекламировать форекс больше нельзя 

Это очень прескорбно для всех MQL программистов (

 
Mihail Matkovskij:

Это очень прескорбно для всех MQL программистов (


вот так и живем, 

яндекс отключили лет 5 назад. По этой же причине. 

На сайте рекламироваться нельзя. Даже скрытая реклама запрещена здесь. 

 

Вот, что мне выдало:

сообщение с рекламы гугл

Вот для этих стран (две из которых я удалил):

страны

 
Mihail Matkovskij:

Вот, что мне выдало:

Вот для этих стран (две из которых я удалил):



кидать рекламу на mql5 тоже запрещено Администрацией MQL ! 

 
Vladislav Andruschenko:


вот так и живем, 

яндекс отключили лет 5 назад. По этой же причине. 

На сайте рекламироваться нельзя. Даже скрытая реклама запрещена здесь. 

В общем: "Куда не кинь, всюду клин" (как было сказано в одной известной рекламе времен 90-х) :)

Где же рекламироваться?


Каламбур :)
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