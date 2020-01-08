Гугл против автоматической торговли?
Поисковик по запросу "Комплексные продукты для финансовых спекуляций", выдаёт сразу же результат, на условие Гугла.
О сертификации финансовых продуктов, реклама которых разрешена с ограничениями
- support.google.com
Поисковик по запросу "Комплексные продукты для финансовых спекуляций", выдаёт сразу же результат, на условие Гугла.
О сертификации финансовых продуктов, реклама которых разрешена с ограничениями
Значит мне нужно просто поменять страны на страны другого региона... Сейчас попробую...
Значит мне нужно просто поменять страны на страны другого региона... Сейчас попробую...
А на какой регион отказали?
Если одобрят на другой регион, сообщите сюда.
Хотя надо внимательно почитать условие Гугла, что они там хотят, я не читал.
сложно все там.
сначала забанили мой сайт в рекламе, сказали, что там ПО не по правилам.
вопрос решили, оказалось, что вопрос в картинках.
Удалил все картинки с сайта - все равно реклама не пускала.
Потом только выяснили, что рекламировать форекс больше нельзя
Vladislav Andruschenko:
Потом только выяснили, что рекламировать форекс больше нельзя
Это очень прескорбно для всех MQL программистов (
Это очень прескорбно для всех MQL программистов (
вот так и живем,
яндекс отключили лет 5 назад. По этой же причине.
На сайте рекламироваться нельзя. Даже скрытая реклама запрещена здесь.
Вот, что мне выдало:
Вот для этих стран (две из которых я удалил):
кидать рекламу на mql5 тоже запрещено Администрацией MQL !
вот так и живем,
яндекс отключили лет 5 назад. По этой же причине.
На сайте рекламироваться нельзя. Даже скрытая реклама запрещена здесь.
В общем: "Куда не кинь, всюду клин" (как было сказано в одной известной рекламе времен 90-х) :)
Где же рекламироваться?
Каламбур :)
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Решил заказать рекламу в Google ADS. Но что я в итоге получил. Более двух суток ожидания модерации объявления. Потом, я не выдержал и позвонил в поддержку. Мне сказали ждать результата модерации в течении дня. Но и в течении этого времени никакого результата я не получил. Прождал еще день и вот результат: