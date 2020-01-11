Индикаторы: MyUSDx
Ничего революционного в этой работе, конечно, нет, но даже для расчета индекса по стандартной формуле этот индикатор многим полезен будет - не нужно никуда бегать/заглядывать все видно в терминале. А если кому-то нужен специальный расчет индекса, то эта работа самое то.
Да!
Я написал это в кратком описании (оказывается это не просматривается в основном) - все индексы веса нужно вводить положительными цифрами. Прога сама изменит значение на отрицательное там где это нужно (EURUSD, GBPUSD и т.п.)
Кто-то почти сразу нарисовал звездочки. Но почему молча? За то что написал обозлившись что не нашел в готовом нужный вариант? ;) ***
Почему возмущаетесь? Может Вы не правильно понимаете смысл "звёздочек"? У Вашего кода оценка примерно 4.5 из 5: (Для непонятливых - это хорошая оценка).
Почему возмущаетесь? Может Вы не правильно понимаете смысл "звёздочек"? У Вашего кода оценка примерно 4.5 из 5: (Для непонятливых - это хорошая оценка).
bar Vladimir:
...Я в коде гистограмму заменил на линию,
... и в настройках оставил только значение этой пары, остальные удалил.
По первому пункту за - линия заменившая гистограмму (прилично мозолящую глаз) достаточно информативна, легко читаема.
А вот по второму пункту ничего не понял... Что удалено, что оставлено, для торговли на какой паре это сделано? Если в настройках оставлена только одна пара которой и торгуете, то использование этого индикатора теряет всякий смысл. В этом плане я выеживался только в плане удаления из настроек пары, которой торгую (например: удалить GBPUSD если индикатор используется для торговли фунтом). То же самое можно делать и в случае если какую-то другую пару начинает сильно носить "по внутренним причинам" - удалить чтобы не искажала своими "поносами" реальную картину.
По первому пункту за - линия заменившая гистограмму (прилично мозолящую глаз) достаточно информативна, легко читаема.
А вот по второму пункту ничего не понял... Что удалено, что оставлено, для торговли на какой паре это сделано? Если в настройках оставлена только одна пара которой и торгуете, то использование этого индикатора теряет всякий смысл. В этом плане я выеживался только в плане удаления из настроек пары, которой торгую (например: удалить GBPUSD если индикатор используется для торговли фунтом). То же самое можно делать и в случае если какую-то другую пару начинает сильно носить "по внутренним причинам" - удалить чтобы не искажала своими "поносами" реальную картину.
Вот смотрите картинку индекса только поп паре фунт-доллар, в остальных разделах остались только нули. Или я не правильно понял? Если не трудно, разложите всё "по полочкам" хотя бы в этой паре.
Вот смотрите картинку индекса только поп паре фунт-доллар, в остальных разделах остались только нули. Или я не правильно понял? Если не трудно, разложите всё "по полочкам" хотя бы в этой паре.
То что вы настроили есть не что иное как МА и прорисованный ломаной линией точечный график движения фунта с интервалом в один таймфрейм. Но
индексом доллара здесь и не пахнет, нет его как такового, так как кроме фунта ничего не просчитывается (константа доллара + цена закрытия по
фунту - только это и просчитывается, у вас работает только этот кусок формулы:
USDx=50.14348112 * MathPow(priceGBPUSD, -0.119); ).
Зачем нужен индекс доллара? Нужен он как точка опоры ("Дайте мне точку опоры и я переверну земной шар!").
Если бы курс доллара был незыблем, т.е. валюта по своим причинам не росла и не падала, то никакие индексы не были бы нужны. Увы, ценность доллара изменяется в довольно широких пределах. Но все же это основная валюта относительно которой котируются остальные и ее более или менее реальную текущую стоимость знать нужно. Хотя бы для того чтобы понять что сейчас произошло - тугрик резко упал или доллар резко подрос? Именно в этом и помогает разобраться индекс доллара.
Можно подправить весовые коэффициенты валют находящихся в стандартной корзине, можно дополнить корзину другими парами, но в любом случае нужно просчитывать курсы пакета валют с тем что ответить на вопросы: "Сколько сегодня реально стоит доллар? Растет он или падает?"
Для краткосрочной торговли этот индикатор мало пригоден, хотя и может быть использован. Но при торговле на средне- и долгосроке знать тренд доллара нужно обязательно.
Для краткосрочной торговли этот индикатор мало пригоден, хотя и может быть использован.
Вопреки собственному утверждению второй день кряду успешно пипсую с использованием этого индикатора. Единственное что нужно для успешной пипсовки это регулярные переключения ТФ 1-5-15-240 чтобы ясно видеть точку оптимального для открытия уровня и точку в которой стоит либо приостановить торговлю, либо изменить ее направление. Или установить на нескольких графиках с разными ТФ как на рисунке.
Пользователь alex3292632926 спросил в чате:
"Добрый день! По каждой из них можно указать нужный "вес" как опреднлить этот вес. И если можно подробнее о пипсовке с MyUSDx"
Так как в моем чате уже очень давно ответы уходят в никуда (поддержка на сей счет молчит как белорусский партизан),
то отвечаю здесь:
Какой устанавливать вес для пары - это каждый решает сам подбирая оптимальное значение "методом научного тыка". Если не знаете как это делать то, вероятнее всего, вам это и не нужно. Используйте стандартную корзину со стандартными весовыми коэффициентами.
Что касается пипсовки то здесь все просто - следить не только за графиком пары, но и за индексом на ТФ М1 или М5.
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MyUSDx:
По умолчанию индикатор выводит в отдельном окне индекс доллара рассчитанный по стандартной формуле. Но во входных параметрах есть возможность как изменить "вес" каждого из символов, так и добавить/удалить какой-либо символ. Максимальное количество символов 12. Во входных параметрах значения Weight по всем символам следует вводить положительным. Программа сама изменит значение на отрицательное там где это нужно.
Автор: Vasily Temchenko