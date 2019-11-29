Так всё же, к чему привязывается продукт из маркета? - страница 3
Потому что это правильный путь - хочешь что-то сделать: купить продукт, подписаться на сигнал - делать нужно из терминала. Чтобы не було путаницы.
Так ведь устанавливают с Метатрейдера (на который хотят установить). И покупают с Метатрейдера (и потом устанавливают на другие тоже с них же).
Не надо людям голову мутить. И скачать и купить можно по желанию, хоть с сайта через браузер, хоть из терминала. Ни какой разницы.
Сейчас в подробностях не вспомню, но при скачивании через браузер появляется окно с выбором куда ставить. И в этом окне есть чекбокс "Запомнить выбор" или что-то подобное. Если он отмечен, то при следующей загрузке вопросов не будет.
Отключить его можно изменив имя папки в которую он по умолчанию скачивает. Потом при появлении этого окна снять чекбокс и потом можно вернуть взад имя папки куда установлен терминал.
Немного не так. При скачивании через браузер, он выдаёт запрос типа "У меня установлен МТ5" и при нажатии запускает терминал. Только вот какой из - выбирает не пользователь, а не пойми кто. Последний установленный не запускается. Есть предположение, что запускается самый последний билд. А то что это бетка и у меня стоит чисто так, для ознакомления - это никого не интересует.
Модераторы как правило годами отвечают на форуме на одни и те же вопросы (и вопросы с годами меняются).
Так вот - такого вопроса как "я купил с сайта и пытаюсь установить с сайта на один Метатрейдер, а открывается другой" - уже нет как год.
Сейчас основные вопросы -
Сейчас пошел другой клиент: люди имеют работу, заняты с семьей и может быть и подработкой, и "не живут" этим всем, что мы тут обсуждаем на форуме.
Они загружают Метатрейдер, видят, что там есть все что им надо, и всё.
А если начать объяснять им, что "отключить его можно изменив имя папки в которую он по умолчанию скачивает ..", то он просто деинсталлирует Метатрейдер, и уйдет на работу.
Надо инсталлировать на каждый терминал (скачать на один и запустить, скачать на второй и запустить).
Папка одна! Если скачал на одном, то со второго уже не скачаешь, ибо по месту назначения этот индикатор уже есть.
После обновления винды на 1903 была точно такая же ситуация. Но тогда я чёй-то нашаманил и этот индикатор прекрасно работал даже в 4-х терминалах.
Папка одна! Если скачал на одном, то со второго уже не скачаешь, ибо по месту назначения этот индикатор уже есть.
После обновления винды на 1903 была точно такая же ситуация. Но тогда я чёй-то нашаманил и этот индикатор прекрасно работал даже в 4-х терминалах.
Вот папка, и там скаченное с Маркета в Метатрейдер -
Ой как часто и ой как далеко не не все модераторы бывают правы... А некоторых пора в число новичков переводить. Без намёков.
Вот всё что я говорил в картинках:
Скачать, --> у меня есть МТ5, дальше
Снять чекбокс, нажать кнопку выбрать, открывается проводник
В папке MetaTrader 5 поставлено несколько терминалов. На этом этапе выбрать тот в который хочешь поставить...
Следующие несколько лет можете пользоваться этой инструкцией.
Повторяю: Если когда-то был отмечен чекбокс на первом снимке, чтобы его снять надо изменить имя папки в которую идёт скачивание по умолчанию. Запустить скачивание. Не найдя терминала по запомненному пути, будет предложено выбрать из имеющихся. В этот момент этот чекбокс снять, выбрать терминал куда надо скачать продукт и при следующей загрузке опять будет предложено выбрать терминал в который установить...
Все правильно, осталось только делать такой пост раз в неделю например как ответ на регулярные вопросы пользователей, и потом удивляться тому, что все спрашивают об этом одно и тоже в течение двух лет например. И отвечать им два года одно и тоже корректным постом без издевки и намеков (даже без мысли "между строк" о том, что "что-то у нас клиент не тот") ...
Я уже отмечал, что вопросы об этом прекратились - когда одним из ответов на вопрос "как установить купленный индикатор со страницы Маркета на другой Метатрейдер, а не на тот, который у меня постоянно открывается" - была рекоментация устанавливать все с Метатрейдера, а не с веб страницы на Метатрейдер.
То есть, уже год не спрашивают.
Вы когда-нибудь отвечали на одни и те же вопросы клиентам на форуме несколько раз в неделю в течение года-двух например?
А я отвечал (было и каждый день отвечал). И вопросы все одинаковые. И клиенты не мои ..
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Так всё же, к чему привязывается продукт из маркета?
Alexey Viktorov, 2019.11.22 19:09
Есть разница (для вас может и нет):
Тут у юсера нигде не написано - чей он клиент (ваш, или другого продавца) ... поэтому мы модераторы отвечаем на все вопросы всех подряд (а вопросы все однотипные) ...
Вы вот просто сделать пост без злобы не можете, а представляете сколько раз я на одно и тоже отвечаю? Больше 10 лет ..
Потому что если все делать с терминала, у пользователя и могут возникнуть вопросы, но их количество и повторяемость в год несравнимо ниже того, как если бы они все делали через веб страницы например.
В картинках:
После нажатия на "Да, у меня есть...." просто запускается терминал. Никаких вопросов более не задаёт. К тому же, как уже говорил, вчера запускался терминал MQ-demo, а сегодня запустился терминал альфы.????
В картинках:
После нажатия на "Да, у меня есть...." просто запускается терминал. Никаких вопросов более не задаёт. К тому же, как уже говорил, вчера запускался терминал MQ-demo, а сегодня запустился терминал альфы.????
Сергей ну какой толк от ваших стенаний по этому поводу? Добейтесь открытия окна выбора терминала. Если придётся переименовать несколько папок, так и сделайте.
Повторяю: Если когда-то был отмечен чекбокс на первом снимке, чтобы его снять надо изменить имя папки в которую идёт скачивание по умолчанию. Запустить скачивание. Не найдя терминала по запомненному пути, будет предложено выбрать из имеющихся. В этот момент этот чекбокс снять, выбрать терминал куда надо скачать продукт и при следующей загрузке опять будет предложено выбрать терминал в который установить...
И в дальнейшем это окно будет появляться пока случайно не отметится чекбокс. За ним не помешает следить.