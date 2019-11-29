Так всё же, к чему привязывается продукт из маркета?
скорее всего продукт привязывается к уникальному имени терминала(выраженному в цифрах) которое складывается из железа и терминала который имеет какую то подпись (ДЦ,брокер,MQL)
на одном компе может стоять много MT а у продукта ограниченное количество активаций (активация это добавление продукта в терминал а не в комп).
если заблуждаюсь поправьте пожалуйста.
(когда то писал прогу для синхронизации файлов через облако microsoft на терминале установленном в компе и в планшете)
заметил у каждого терминала свой уникальный путь, даже если терминал удалить/поставить снова, но на это могла влиять версия винды.
Утверждения что продукт из маркета привязывается к железу (компу) вызывают серьёзные сомнения.
Нет. Тоже не катит.
а эта HMA5 сама по себе везде работает?
Нет. На двух работает, а на переустановленном не работает.
Бесплатные ни к чему не привязываются. Их на отлично тиражируют из маркета по профильным ресурсам.
По идее так и должно быть, но... Вот живой пример, и как это устранить.. ?
Я и раньше с этим сталкивался. Потом как-то через бубен добился того, чтобы индикатор из маркета работал на всех терминалах (он один для всех).
Ну а какие условия? Продукт бесплатный. Скачан с маркета прямо на этот комп. Что ещё не выполнено?
Так может индикатор глючный )
Что значит глючный? В плане установки? )))
Зашёл на страницу индикатора,
Куплен. "Скачать" почему-то открывает терминал MetaQuotes-Demo (хотя именно в нём нет моей авторизации на сайте). Почему именно его? Даже если уже открыт другой терминал...
Я скачал бесплатный индикатор HMA5 и на его основе сделал свой.
Всё хорошо, но вчера один из моих терминалов накрылся при попытке провести оптимизацию по всем тикам. Комп завис, пришлось его аварийно перегружать. После загрузки терминал категорически отказался связываться с сервером.
Ну я его полностью удалил (с удалением всех данных и настроек) и установил с нуля.
Запускаю, набрасываю свой индикатор - а он отказывается работать!
Запускаю другой терминал, набрасываю свой индикатор - работает!
Почему так?
Сейчас попробую его перекомпилировать и посмотрю что будет.