Так всё же, к чему привязывается продукт из маркета?

Утверждения что продукт из маркета привязывается к железу (компу) вызывают серьёзные сомнения.

Я скачал бесплатный индикатор HMA5 и на его основе сделал свой.

#resource   "my_HMA5.ex5"

Всё хорошо, но вчера один из моих терминалов накрылся при попытке провести оптимизацию по всем тикам. Комп завис, пришлось его аварийно перегружать. После загрузки терминал категорически отказался связываться с сервером.

Ну я его полностью удалил (с удалением всех данных и настроек) и установил с нуля.

Запускаю, набрасываю свой индикатор - а он отказывается работать!

Запускаю другой терминал, набрасываю свой индикатор - работает!

Почему так?

Сейчас попробую его перекомпилировать и посмотрю что будет.

Ничего не будет...

Делаю проще: набрасываю HMA5 на "старый" терминал - работает, на новый - не работает.

2019.11.22 16:22:45.416 Custom Indicator        loading of HMA5 (AUDJPY,H8) failed [538]

Если он привязан к железу, почему не работает во вновь установленном терминале?

 

скорее всего продукт привязывается к уникальному имени терминала(выраженному в цифрах) которое складывается из железа и терминала который имеет какую то подпись (ДЦ,брокер,MQL)
на одном компе может стоять много MT а у продукта ограниченное количество активаций (активация это добавление продукта в терминал а не в комп).
если заблуждаюсь поправьте пожалуйста.


(когда то писал прогу для синхронизации файлов через облако microsoft на терминале установленном в компе и в планшете)
заметил у каждого терминала свой уникальный путь, даже если терминал удалить/поставить снова, но на это могла влиять версия винды.
 
а эта HMA5 сама по себе везде работает?
 
Вы делаете ошибочное утверждение.

Попробуйте еще раз и проверьте все условия, пожалуйста.
 
Бесплатные ни к чему не привязываются. Их на отлично тиражируют из маркета по профильным ресурсам.
Нет. Тоже не катит.

Нет. На двух работает, а на переустановленном не работает.

По идее так и должно быть, но... Вот живой пример, и как это устранить.. ?

Я и раньше с этим сталкивался. Потом как-то через бубен добился того, чтобы индикатор из маркета работал на всех терминалах (он один для всех).

Ну а какие условия? Продукт бесплатный. Скачан с маркета прямо на этот комп. Что ещё не выполнено?

 
Так может индикатор глючный )
 
да с чего это вдруг - если есть возможность из бесплатного сделать платный то даже бесплатные обращаются за проверкой лицензии и если пользователь сам не скачал их из маркета то работать не должны
Что значит глючный? В плане установки? )))

Зашёл на страницу индикатора,

Куплен. "Скачать" почему-то открывает терминал MetaQuotes-Demo (хотя именно в нём нет моей авторизации на сайте). Почему именно его? Даже если уже открыт другой терминал...

 
Так ведь устанавливают с Метатрейдера (на который хотят установить). И покупают с Метатрейдера (и потом устанавливают на другие тоже с них же).
