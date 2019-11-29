Так всё же, к чему привязывается продукт из маркета? - страница 5
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Купленные продукты.
Осталось 3 активации.
На одном Метатрейдере этот купленный советник уже есть: я его туда как-то давно загрузил, и при этом еще тогда давно создалась папка Маркет с ним -
То есть, он там уже был (и нормально приаттачивается к графику).
На втором Метатрейдере (в пределах одного компьютера) в экспертах папки Маркет нет.
То есть, я должен загрузить уже купленный советник и на второй Метатрейдер, и появится и на втором МТ5 папка Маркет в экспертах и этим советником -
То есть, я загрузил купленный когда-то советник и на второй Метатрейдер (в пределах одного компьютера), создалась папка Маркет в экспертах для второго MT5, и туда инсталировался эксперт (и он тоже нормально приаттачивается).
А активаций у меня при этом не уменьшилось - как было свободных три, так три и осталось (так как я все делал в пределах одного компьютера и одной ОС).
ОК. MQ-demo стоит обособленно. сейчас скачаю через него.
Перенос скачанного индикатора в общую папку ни к чему не привёл.
А теперь я проделаю то, что наверное делали вы.
Я удалил вручную этот купленный советник из папки Маркет второго Метатрейдера, и перезагрузил второй Метатрейдер.
Советника в папке нет -
А во втором Mетатрейдере и папки нет -
Потом я вручную (мышкой) копирую этот советник из папки Маркет одного Метатрейдера (он там есть) в папку Маркет второго Метатрейдера, и делаю refresh на папке Expert Advisors в навигаторе второго Метатрейдера, и папка Маркет на втором Метатрейдере появляется в навигаторе с этим советником, и он нормально приаттачивается-
Я установил индикатор на первый Метатрейдер, он появился в папке Маркет (там создалась папка Маркет в индикаторах), и индикатор приаттачивается к графику. Для чистоты эксперимента - перезагрузил компьютер, - папка Маркет в другом Метатрейдере сама собой не появилась. То есть, мне пришлосьустановить этот же индикатор на второй Метатрейдер. И папка там появилась тоже (с индикатором), но она не общая для всех, а отдельная для каждого Метатрейдера.
Два МТ5, и две индикаторные папки Маркет: по одной на каждый Метатрейдер:
Тоесть папка "Маркет" обязательно должна присутствовать? Почему вы считаете что простым копированием в другой терминал нельзя обойтись?
ps; Позже я прочёл, что второй мой вопрос не имеет оснований.
Тоесть папка "Маркет" обязательно должна присутствовать? Почему вы считаете что простым копированием в другой терминал нельзя обойтись?
ps; Позже я прочёл, что второй мой вопрос не имеет оснований.
По-моему, папка создается автоматически, если что-то инсталлируется из Маркета.
Можно ли папку создать вручную и будет ли это работать так, как будто бы папка создалась сама - не пробовал. Наверное - можно.
Но пробовал другое - если папка есть и она пустая, то её не видно в навигаторе Метатрейдера. И как только в папке что-то появляется - то появляется и в навигаторе.
Может, просто можно папки копировать в пределах одного компьютера..
На чистом Метатрейдере у меня этой папки не было.
По-моему, папка создается автоматически, если что-то инсталлируется из Маркета.
Можно ли папку создать вручную и будет ли это работать так, как будто бы папка создалась сама - не пробовал. Наверное - можно.
Но пробовал другое - если папка есть и она пустая, то её не видно в навигаторе Метатрейдера. И как только в папке что-то появляется - то появляется и в навигаторе.
Может, просто можно папки копировать в пределах одного компьютера..
Будет работать даже если скопировать в любое место.
Этот индикатор скачан через браузер в один терминал и скопирован в другой через Total Commander
А теперь я проделаю то, что наверное делали вы.
Я удалил вручную этот купленный советник из папки Маркет второго Метатрейдера, и перезагрузил второй Метатрейдер.
Советника в папке нет -
А во втором Mетатрейдере и папки нет -
Потом я вручную (мышкой) копирую этот советник из папки Маркет одного Метатрейдера (он там есть) в папку Маркет второго Метатрейдера, и делаю refresh на папке Expert Advisors в навигаторе второго Метатрейдера, и папка Маркет на втором Метатрейдере появляется в навигаторе с этим советником, и он нормально приаттачивается-
Ну хорошо, давайте ещё раз.
Речь идёт о трёх терминалах, установленных на одном компьютере.
Но самое интересное далее...
Так, на всякий случай, скопировал папку Маркет в папку Индикаторы терминала №3. .... Работает.
Дальше ещё интереснее. В терминале №2 заменил terminal64.exe на аналогичный из терминала №1. Индикатор заработал.... Трындец.
А дальше вообще ничего не понимаю...
Ну хорошо, давайте ещё раз.Дальше ещё интереснее. В терминале №2 заменил terminal64.exe на аналогичный из терминала №1. Индикатор заработал.... Трындец.
Укажите какие билды каждого из трех терминалов, пожалуйста.
Если билды плавают в режиме "активировал на новом билде, а потом подложил старому билду", то конечно может(может, а не 100% будет) быть отказ из-за контроля минимального билда.
Укажите какие билды каждого из трех терминалов, пожалуйста.
Если билды плавают в режиме "активировал на новом билде, а потом подложил старому билду", то конечно может(может, а не 100% будет) быть отказ из-за контроля минимального билда.
Все МТ с последним стабильным билдом 2190.
Выяснилась ещё одна неприятная вещь.
В общем так. На основе HMA5 я сделал свой индикатор my_HMA5 (тренировался). Он просто немного изменял цвета исходного.
Потом я сделал другой индикатор my_HMA7C_123
И наконец, в связи с проблемами с МТ№2, my_HMA7C_123_new
Для проверки включённых ресурсов убрал my_HMA5.ex5 и HMA5.ex5
Так вот при запуске в МТ№1 и МТ№3
а в МТ№2
Собственно из-за этого я и начал "копать". Если бы индикатор с ресурсом нормально работал, то я бы ещё долго, наверное, не обратил бы внимание на сам индикатор HMA5...
И ещё вскрылась непонятка.
Я решил установить чистый МТ и просто подключить свой счёт из МТ№2.
Как говориться - фиг угадал
Тогда как с "их" терминала подключение без проблем.
Теперь напрашивается вывод, что этот брокер как-то изменяет терминал, и к их серверу можно подключиться только из модифицированного терминала...
Как MQ на это отреагируют, с учётом того, что этот "их" пакоцанный терминал работает не так, как должно?
А может там вообще шпионский модуль вшит? )))