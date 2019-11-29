Так всё же, к чему привязывается продукт из маркета? - страница 5

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Купленные продукты.

Осталось 3 активации.


На одном Метатрейдере этот купленный советник уже есть: я его туда как-то давно загрузил, и при этом еще тогда давно создалась папка Маркет с ним -


То есть, он там уже был (и нормально приаттачивается к графику).

На втором Метатрейдере (в пределах одного компьютера) в экспертах папки Маркет нет.


То есть, я должен загрузить уже купленный советник и на второй Метатрейдер, и появится и на втором МТ5 папка Маркет в экспертах и этим советником -



То есть, я загрузил купленный когда-то советник и на второй Метатрейдер (в пределах одного компьютера), создалась папка Маркет в экспертах для второго MT5, и туда инсталировался эксперт (и он тоже нормально приаттачивается).

А активаций у меня при этом не уменьшилось - как было свободных три, так три и осталось (так как я все делал в пределах одного компьютера и одной ОС).

 
Сергей Таболин:

ОК. MQ-demo стоит обособленно. сейчас скачаю через него. 

Перенос скачанного индикатора в общую папку ни к чему не привёл.

А теперь я проделаю то, что наверное делали вы.
Я удалил вручную этот купленный советник из папки Маркет второго Метатрейдера, и перезагрузил второй Метатрейдер.
Советника в папке нет -


А во втором Mетатрейдере и папки нет -


Потом я вручную (мышкой) копирую этот советник из папки Маркет одного Метатрейдера (он там есть) в папку Маркет второго Метатрейдера, и делаю refresh на папке Expert Advisors в навигаторе второго Метатрейдера, и папка Маркет на втором Метатрейдере появляется в навигаторе с этим советником, и он нормально приаттачивается-


 
Sergey Golubev:

Я установил индикатор на первый Метатрейдер, он появился в папке Маркет (там создалась папка Маркет в индикаторах), и индикатор приаттачивается к графику. Для чистоты эксперимента - перезагрузил компьютер, - папка Маркет в другом Метатрейдере сама собой не появилась. То есть, мне пришлосьустановить этот же индикатор на второй Метатрейдер. И папка там появилась тоже (с индикатором), но она не общая для всех, а отдельная для каждого Метатрейдера.

Два МТ5, и две индикаторные папки Маркет: по одной на каждый Метатрейдер:


Тоесть папка "Маркет" обязательно должна присутствовать? Почему вы считаете что простым копированием в другой терминал нельзя обойтись?

ps; Позже я прочёл, что второй мой вопрос не имеет оснований.

 
Alexey Viktorov:

Тоесть папка "Маркет" обязательно должна присутствовать? Почему вы считаете что простым копированием в другой терминал нельзя обойтись?

ps; Позже я прочёл, что второй мой вопрос не имеет оснований.

На чистом Метатрейдере у меня этой папки не было.
По-моему, папка создается автоматически, если что-то инсталлируется из Маркета.

Можно ли папку создать вручную и будет ли это работать так, как будто бы папка создалась сама - не пробовал. Наверное - можно.
Но пробовал другое - если папка есть и она пустая, то её не видно в навигаторе Метатрейдера. И как только в папке что-то появляется - то появляется и в навигаторе.
Может, просто можно папки копировать в пределах одного компьютера..
 
Sergey Golubev:
На чистом Метатрейдере у меня этой папки не было.
По-моему, папка создается автоматически, если что-то инсталлируется из Маркета.

Можно ли папку создать вручную и будет ли это работать так, как будто бы папка создалась сама - не пробовал. Наверное - можно.
Но пробовал другое - если папка есть и она пустая, то её не видно в навигаторе Метатрейдера. И как только в папке что-то появляется - то появляется и в навигаторе.
Может, просто можно папки копировать в пределах одного компьютера..

Будет работать даже если скопировать в любое место.

Этот индикатор скачан через браузер в один терминал и скопирован в другой через Total Commander

[Удален]  
Sergey Golubev:

А теперь я проделаю то, что наверное делали вы.
Я удалил вручную этот купленный советник из папки Маркет второго Метатрейдера, и перезагрузил второй Метатрейдер.
Советника в папке нет -


А во втором Mетатрейдере и папки нет -


Потом я вручную (мышкой) копирую этот советник из папки Маркет одного Метатрейдера (он там есть) в папку Маркет второго Метатрейдера, и делаю refresh на папке Expert Advisors в навигаторе второго Метатрейдера, и папка Маркет на втором Метатрейдере появляется в навигаторе с этим советником, и он нормально приаттачивается-


Ну хорошо, давайте ещё раз.

Речь идёт о трёх терминалах, установленных на одном компьютере.

  1. Каждому терминалу открыл собственную папку "Индикаторы" (отключил от общей папки).
  2. Каждому в папку Индикаторы/Маркет положил индикатор HMA5.
  3. Запустил по очереди каждый из трёх терминалов и прямо из них удалил HMA5.
  4. ПЕРЕЗАГРУЗИЛ комп.
  5. Запустил терминал №1. В индикаторах папки Маркет нет.
  6. Загрузил из него HMA5. Папка Маркет появилась, индикатор благополучно встал на график.
  7. Закрыл терминал, скопировал папку Маркет в папку Индикаторы терминала №2.
  8. Запустил терминал №2. HMA5 виден. Но на график не становится

2019.11.23 16:00:24.308 HMA5    invalid license (538)

Но самое интересное далее...

Так, на всякий случай, скопировал папку Маркет в папку Индикаторы терминала №3. .... Работает.

Дальше ещё интереснее. В терминале №2 заменил terminal64.exe на аналогичный из терминала №1. Индикатор заработал.... Трындец.

А дальше вообще ничего не понимаю...

  1. Опять сделал сим.ссылки на общую папку Индикаторы
  2. Скопировал туда папку Маркет.
  3. В МТ№1 индикатор запустился.
  4. В МТ№2 индикатор не запустился.
  5. В МТ№3 индикатор запустился.

Закрыл доступ к общей папке для МТ№2. Из своей папки тот же индикатор запускается....
 
Сергей Таболин:

Ну хорошо, давайте ещё раз.

Дальше ещё интереснее. В терминале №2 заменил terminal64.exe на аналогичный из терминала №1. Индикатор заработал.... Трындец.

Укажите какие билды каждого из трех терминалов, пожалуйста.

Если билды плавают в режиме "активировал на новом билде, а потом подложил старому билду", то конечно может(может, а не 100% будет) быть отказ из-за контроля минимального билда.

[Удален]  
Renat Fatkhullin:

Укажите какие билды каждого из трех терминалов, пожалуйста.

Если билды плавают в режиме "активировал на новом билде, а потом подложил старому билду", то конечно может(может, а не 100% будет) быть отказ из-за контроля минимального билда.

Все МТ с последним стабильным билдом 2190.

[Удален]  

Выяснилась ещё одна неприятная вещь.

В общем так. На основе HMA5 я сделал свой индикатор my_HMA5 (тренировался). Он просто немного изменял цвета исходного.

#resource   "\\Indicators\\Market\\HMA5.ex5"

Потом я сделал другой индикатор my_HMA7C_123

#resource   "my_HMA5.ex5"

И наконец, в связи с проблемами с МТ№2, my_HMA7C_123_new

#resource   "\\Indicators\\Market\\HMA5.ex5"

Для проверки включённых ресурсов убрал my_HMA5.ex5 и HMA5.ex5

Так вот при запуске в МТ№1 и МТ№3 

2019.11.23 19:54:55.081 Indicators      custom indicator my_HMA7C_123 (EURUSD,M15) loaded succesfully
2019.11.23 19:54:55.123 Indicators      custom indicator my_HMA7C_123.ex5::my_HMA5 (EURUSD,M15) loaded succesfully
2019.11.23 19:54:55.162 Indicators      custom indicator HMA5 (EURUSD,M15) loaded succesfully
2019.11.23 19:57:23.570 Indicators      custom indicator my_HMA7C_123_new (EURUSD,M15) loaded succesfully
2019.11.23 19:57:23.609 Indicators      custom indicator HMA5 (EURUSD,M15) loaded succesfully

а в МТ№2

2019.11.23 19:58:19.763 HMA5    invalid license (538)
2019.11.23 19:58:19.763 my_HMA7C_123.ex5::my_HMA5 (AUDJPY,M30)  cannot load custom indicator 'C:\Users\AvoS\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\9058AC2A73B23B65040DD7F3D0DC1303\MQL5\Indicators\my_used\my_HMA7C_123.ex5::my_HMA5.ex5::Indicators\Market\HMA5.ex5' [4802]
2019.11.23 19:58:19.763 my_HMA7C_123.ex5::my_HMA5 (AUDJPY,M30)  Не удалось получить хендл индикатора handle_MA
2019.11.23 19:58:19.763 my_HMA7C_123 (AUDJPY,M30)       BarsCalculated() вернул 0, код ошибки 4603
2019.11.23 19:58:19.764 my_HMA7C_123 (AUDJPY,M30)       BarsCalculated() вернул 0, код ошибки 4603
2019.11.23 19:59:13.933 HMA5    invalid license (538)
2019.11.23 19:59:13.934 my_HMA7C_123_new (AUDJPY,M30)   cannot load custom indicator 'C:\Users\AvoS\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\9058AC2A73B23B65040DD7F3D0DC1303\MQL5\Indicators\my_used\my_HMA7C_123_new.ex5::Indicators\Market\HMA5.ex5' [4802]
2019.11.23 19:59:13.934 my_HMA7C_123_new (AUDJPY,M30)   Не удалось получить хендл индикатора handle_MA

Собственно из-за этого я и начал "копать". Если бы индикатор с ресурсом нормально работал, то я бы ещё долго, наверное, не обратил бы внимание на сам индикатор HMA5...

[Удален]  

И ещё вскрылась непонятка. 

Я решил установить чистый МТ и просто подключить свой счёт из МТ№2.

Как говориться - фиг угадал

2019.11.23 22:42:04.530 Network '50489982': no connection to ............-MT5-Demo

Тогда как с "их" терминала подключение без проблем.

2019.11.23 22:44:47.272 Network '50489982': authorized on .........-MT5-Demo through MT5-Demo.Europe.3 (ping: 58.88 ms)

Теперь напрашивается вывод, что этот брокер как-то изменяет терминал, и к их серверу можно подключиться только из модифицированного терминала...

Как MQ на это отреагируют, с учётом того, что этот "их" пакоцанный терминал работает не так, как должно?

А может там вообще шпионский модуль вшит? )))

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