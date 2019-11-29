Так всё же, к чему привязывается продукт из маркета? - страница 4

Сергей Таболин:

В картинках:

После нажатия на "Да, у меня есть...." просто запускается терминал. Никаких вопросов более не задаёт. К тому же, как уже говорил, вчера запускался терминал MQ-demo, а сегодня запустился терминал альфы.

Устанавливайте продукт из Маркета непосредственно из терминала.

Sergey Golubev:

Вот папка, и там скаченное с Маркета в Метатрейдер -

Вы серьёзно думаете, что я не знаю как и куда нужно устанавливать? )))

У всех терминалов есть общие папки

Я скачал бесплатный индикатор из маркета. Он привязывается к железу.

Так почему на одном железе он работает в одном терминале, но не работает в другом?

Очевидный вывод - привязывается, по крайней мере, не только к железу...

 
Сергей Таболин:


У всех терминалов есть общие папки


Что имеете в виду? Вы провели линковку папок в операционной системе?

 
Sergey Golubev:

Все правильно, осталось только делать такой пост раз в неделю например как ответ на регулярные вопросы пользователей, и потом удивляться тому, что все спрашивают об этом  одно и тоже в течение двух лет например. И отвечать им два года одно и тоже корректным постом без издевки и намеков

Я без издёвки и намёков ответил как скачать продукт из браузера. Вы-же настоятельно навязываете своё мнение.

Sergey Golubev:

Вы вот просто сделать пост без злобы не можете, а представляете сколько раз я на одно и тоже отвечаю? Больше 10 лет ..

И повторил, абсолютно без злобы и намёков как это сделать. Но навязывания своего мнения не прекращаются. Человек хочет сделать так как он хочет. Зачем пытаться заставить его делать по другому? Только потому, что так хочется вам?

Alexey Viktorov:

Сергей ну какой толк от ваших стенаний по этому поводу? Добейтесь открытия окна выбора терминала. Если придётся переименовать несколько папок, так и сделайте.

И в дальнейшем это окно будет появляться пока случайно не отметится чекбокс. За ним не помешает следить.

Vladimir Karputov:

Потому что это правильный путь - хочешь что-то сделать: купить продукт, подписаться на сигнал - делать нужно из терминала. Чтобы не було путаницы.

Кабы у меня терминалы стояли по умолчанию каждый со своими папками индикаторов, экспертов и т.д., то установка из каждого терминала вышеобозначенного индикатора решила бы вопрос.

Но проблема именно в привязке продуктов не только к железу.

Vladimir Karputov:

Что имеете в виду? Вы провели линковку папок в операционной системе?

После установки терминала, я сразу создаю сим.ссылки на общие папки. Запускаю терминал и все общие индикаторы, советники.... на месте и запускаются. Кроме тех, которые были скачаны из маркета.

Какие выводы?

 
Сергей Таболин:

Кабы у меня терминалы стояли по умолчанию каждый со своими папками индикаторов, экспертов и т.д., то установка из каждого терминала вышеобозначенного индикатора решила бы вопрос.

Но проблема именно в привязке продуктов не только к железу.

Тем более скачивать, на мой взгляд, лучше через браузер. А потом поместить его в общую папку. А вот как сделать недоступными все терминалы, вы лучше знаете. Но, видимо придётся поставить один терминал без ссылок на общие папки.

Alexey Viktorov:

Тем более скачивать, на мой взгляд, лучше через браузер. А потом поместить его в общую папку. А вот как сделать недоступными все терминалы, вы лучше знаете. Но, видимо придётся поставить один терминал без ссылок на общие папки.

ОК. MQ-demo стоит обособленно. сейчас скачаю через него. 

Перенос скачанного индикатора в общую папку ни к чему не привёл.

2019.11.23 11:54:18.743 HMA5    invalid license (538)
 
Сергей Таболин:

Вы серьёзно думаете, что я не знаю как и куда нужно устанавливать? )))

У всех терминалов есть общие папки

Я скачал бесплатный индикатор из маркета. Он привязывается к железу.

Так почему на одном железе он работает в одном терминале, но не работает в другом?

Очевидный вывод - привязывается, по крайней мере, не только к железу...

Я установил индикатор на первый Метатрейдер, он появился в папке Маркет (там создалась папка Маркет в индикаторах), и индикатор приаттачивается к графику. Для чистоты эксперимента - перезагрузил компьютер, - папка Маркет в другом Метатрейдере сама собой не появилась. То есть, мне пришлосьустановить этот же индикатор на второй Метатрейдер. И папка там появилась тоже (с индикатором), но она не общая для всех, а отдельная для каждого Метатрейдера.

Два МТ5, и две индикаторные папки Маркет: по одной на каждый Метатрейдер:


 
Сергей Таболин:

ОК. MQ-demo стоит обособленно. сейчас скачаю через него. 

Перенос скачанного индикатора в общую папку ни к чему не привёл.

Скорее всего вы скачанную демо-версию EX5 файла переносите на разные компьютеры.

Явно или неявно, вы вы ошибаетесь:

  1. Удалите все копии EX5 программы отовсюду
  2. Скачайте из терминала этот маркетный бесплатный продукт
  3. Проверьте на том же терминале работоспособность этой программы
  4. Потом вручную скопируйте в другой терминал, стоящий на этом же компьютере(не другом)  и проверьте там.

