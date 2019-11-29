Так всё же, к чему привязывается продукт из маркета? - страница 7
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Сделайте пожалуйста скриншот диспетчера задач, в котором будет видно два запущенных терминала, в которых воспроизводится описанная ситуация - в одном индикатор из маркета запускается, в другом нет
Сделайте пожалуйста скриншот диспетчера задач, в котором будет видно два запущенных терминала, в которых воспроизводится описанная ситуация - в одном индикатор из маркета запускается, в другом нет
Смотрите.
Покажите пожалуйста терминалы на вкладке подробности
Пожалуйста.
Вот уже что-то стало вырисовываться - у одного "Отключено", а у другого "Не разрешено". Может из-за этого? И как поправить?
Вы запускаете один из терминалов под правами Администратора - это и есть причина разного поведения.
Вы запускаете один из терминалов под правами Администратора - это и есть причина разного поведения.
Вполне возможно, но права никак не связаны с конфигурацией железа. )))
Сейчас кое-что допроверю - отпишусь.
Значит так.
Права Администратора никак не влияют на ситуацию.
А вот Контроль Учётных Записей портит всю малину. МТ№1 и МТ№3 были мною установлены ещё когда я был единственным пользователем компа. А МТ№2 и МТ от MQ были установлены уже после добавления другого пользователя.
Я сейчас отключил UAC и на всех терминалах "проблемный" индикатор из маркета благополучно запускается.
добавлено: Опять включил Контроль - ситуация вернулась в изначальное состояние. Под корень переустановил МТ№1 и МТ№3, удалил и заново установил индикатор из маркета - запускается из общей папки на всех терминалах.
Какой делаем вывод?
Продукт из маркета привязывается не только к железу, но и ещё к наличию/отсутствию (их количеству) пользователей этого железа (не к учётной записи, ибо она не менялась) !!!
На мой взгляд, это явный перегиб.