Так всё же, к чему привязывается продукт из маркета? - страница 6

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Сергей Таболин:

И ещё вскрылась непонятка. 

Я решил установить чистый МТ и просто подключить свой счёт из МТ№2.

Как говориться - фиг угадал

Тогда как с "их" терминала подключение без проблем.

Теперь напрашивается вывод, что этот брокер как-то изменяет терминал, и к их серверу можно подключиться только из модифицированного терминала...

Как MQ на это отреагируют, с учётом того, что этот "их" пакоцанный терминал работает не так, как должно?

А может там вообще шпионский модуль вшит? )))

Я с этим столкнулся на прошлой неделе впервые, билд 2190. 


Скачал с "их" сайта терминал - всё пошло без проблем.

Странная ситуация получается.

[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Я с этим столкнулся на прошлой неделе впервые, билд 2190. 


Скачал с "их" сайта терминал - всё пошло без проблем.

Странная ситуация получается.

Это другой брокер )))

П.С. Это именно второй из этого поста..
 
Менял видеокарту и к счастью активации продуктов не слетели. А к какому именно железу привязывается активация к CPU, ОЗУ, HDD? Может кто знает.
 
Aleksandr Vlasenko:
Менял видеокарту и к счастью активации продуктов не слетели. А к какому именно железу привязывается активация к CPU, ОЗУ, HDD? Может кто знает.

Никто не знает, а MQ не признаются. Но по аналогии - MS Windows привязан ко всему железу, но позволяет заменять до X% для апгрейда. Точной цифры не помню, до примерно 30%

[Удален]  

Задал вопрос по данной ситуации в службу поддержки брокера. Перезвонили, уверяли, что ничего с МТ не делали, попросили дополнительную информацию. Отправил в понедельник. Пока молчат.

 
Сергей Таболин:

Задал вопрос по данной ситуации в службу поддержки брокера. Перезвонили, уверяли, что ничего с МТ не делали, попросили дополнительную информацию. Отправил в понедельник. Пока молчат.

сравните хеш суммы экзешников МТ от брокера и МТ от Metaquotes (можно в тоталкомандоре посчитать, билды должны быть одинаковыми). по уму так брокеру разрешено только иконку менять в инсталяторе и не более того, если иначе - то ой....

[Удален]  
Andrey Dik:

сравните хеш суммы экзешников МТ от брокера и МТ от Metaquotes (можно в тоталкомандоре посчитать, билды должны быть одинаковыми). по уму так брокеру разрешено только иконку менять в инсталяторе и не более того, если иначе - то ой....

Не поможет. Я же уже заменил экзешник МТ№2 экзешником МТ№1.

Заметил ещё одну особенность. Скачал из МТ от MQ этот индикатор.

1. Размер его отличается от скачанного из МТ№1.

Допустим, что это зависит от билда. МТ от MQ последнего тестового. Но!

2. При добавлении его в общую папку на МТ№1 и МТ№3 он не запускается, а вот на МТ№2 запустился.

Совсем ничего не понимаю....

[Удален]  

@Renat Fatkhullin@Sergey Golubev может вы всё же разберётесь с проблемой?

В конце концов продукт из маркета используется в терминалах на одном компьютере, но при этом в одних запускается, а в других нет.

Мне звонили из СП брокера "проблемного" терминала. В результате пришли к соглашению, что эта проблема на стороне MQ.

Renat Fatkhullin - MetaQuotes
  • www.mql5.com
Профиль трейдера
 
Сергей Таболин:

@Renat Fatkhullin@Sergey Golubev может вы всё же разберётесь с проблемой?

В конце концов продукт из маркета используется в терминалах на одном компьютере, но при этом в одних запускается, а в других нет.

Мне звонили из СП брокера "проблемного" терминала. В результате пришли к соглашению, что эта проблема на стороне MQ.

Я проделал эксперименты в этой ветке - никаких проблем не заметил.
Но я не создавал общих папок (у меня для каждого терминала - своя папка) и так далее ... просто инсталлировал разными путями - без проблем.
Другие тоже экспериментировали в ветке - тоже все нормально.

Тут, если "возможный баг" можно повторить, то это могут рассмотреть на предмет профиксивания.
А если только у вас, а больше никто (вкл сервис деск) не может это повторить - то или это действительно только на вашем компьютере, или технических данных не хватает чтобы это повторить (может, у вас в компе какие-то "особенности" ...).

Есть еще такой термин у программистов в англ части - floating bug (не знаю как перевести, но что-то типа - "сегодня есть, а завтра нет") .. и отловить его тяжело (типа - что-то ситуационное) ... а у вас постоянное ...

-----------------

Просто ждите, когда побольше пользователей отрапортуют об этом (получится как бы - "повторение у других").
Больше ничего не могу посоветовать извиняюсь.

[Удален]  
Sergey Golubev:

Я проделал эксперименты в этой ветке - никаких проблем не заметил.
Но я не создавал общих папок (у меня для каждого терминала - своя папка) и так далее ... просто инсталлировал разными путями - без проблем.
Другие тоже экспериментировали в ветке - тоже все нормально.

Тут, если "возможный баг" можно повторить, то это могут рассмотреть на предмет профиксивания.
А если только у вас, а больше никто (вкл сервис деск) не может это повторить - то или это действительно только на вашем компьютере, или технических данных не хватает чтобы это повторить (может, у вас в компе какие-то "особенности" ...).

Есть еще такой термин у программистов в англ части - floating bug (не знаю как перевести, но что-то типа - "сегодня есть, а завтра нет") .. и отловить его тяжело (типа - что-то ситуационное) ... а у вас постоянное ...

-----------------

Просто ждите, когда побольше пользователей отрапортуют об этом (получится как бы - "повторение у других").
Больше ничего не могу посоветовать извиняюсь.

Спасибо за ответ. 

И у меня в собственной папке проблем нет. А в общей есть. Но ведь так быть не должно. Из этого можно сделать только один вывод - в "привязке к железу" продукта есть изъян.

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