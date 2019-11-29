Так всё же, к чему привязывается продукт из маркета? - страница 6
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И ещё вскрылась непонятка.
Я решил установить чистый МТ и просто подключить свой счёт из МТ№2.
Как говориться - фиг угадал
Тогда как с "их" терминала подключение без проблем.
Теперь напрашивается вывод, что этот брокер как-то изменяет терминал, и к их серверу можно подключиться только из модифицированного терминала...
Как MQ на это отреагируют, с учётом того, что этот "их" пакоцанный терминал работает не так, как должно?
А может там вообще шпионский модуль вшит? )))
Я с этим столкнулся на прошлой неделе впервые, билд 2190.
Скачал с "их" сайта терминал - всё пошло без проблем.
Странная ситуация получается.
Я с этим столкнулся на прошлой неделе впервые, билд 2190.
Скачал с "их" сайта терминал - всё пошло без проблем.
Странная ситуация получается.
Это другой брокер )))
П.С. Это именно второй из этого поста..
Менял видеокарту и к счастью активации продуктов не слетели. А к какому именно железу привязывается активация к CPU, ОЗУ, HDD? Может кто знает.
Никто не знает, а MQ не признаются. Но по аналогии - MS Windows привязан ко всему железу, но позволяет заменять до X% для апгрейда. Точной цифры не помню, до примерно 30%
Задал вопрос по данной ситуации в службу поддержки брокера. Перезвонили, уверяли, что ничего с МТ не делали, попросили дополнительную информацию. Отправил в понедельник. Пока молчат.
Задал вопрос по данной ситуации в службу поддержки брокера. Перезвонили, уверяли, что ничего с МТ не делали, попросили дополнительную информацию. Отправил в понедельник. Пока молчат.
сравните хеш суммы экзешников МТ от брокера и МТ от Metaquotes (можно в тоталкомандоре посчитать, билды должны быть одинаковыми). по уму так брокеру разрешено только иконку менять в инсталяторе и не более того, если иначе - то ой....
сравните хеш суммы экзешников МТ от брокера и МТ от Metaquotes (можно в тоталкомандоре посчитать, билды должны быть одинаковыми). по уму так брокеру разрешено только иконку менять в инсталяторе и не более того, если иначе - то ой....
Не поможет. Я же уже заменил экзешник МТ№2 экзешником МТ№1.
Заметил ещё одну особенность. Скачал из МТ от MQ этот индикатор.
1. Размер его отличается от скачанного из МТ№1.
Допустим, что это зависит от билда. МТ от MQ последнего тестового. Но!
2. При добавлении его в общую папку на МТ№1 и МТ№3 он не запускается, а вот на МТ№2 запустился.
Совсем ничего не понимаю....
@Renat Fatkhullin, @Sergey Golubev может вы всё же разберётесь с проблемой?
В конце концов продукт из маркета используется в терминалах на одном компьютере, но при этом в одних запускается, а в других нет.
Мне звонили из СП брокера "проблемного" терминала. В результате пришли к соглашению, что эта проблема на стороне MQ.
@Renat Fatkhullin, @Sergey Golubev может вы всё же разберётесь с проблемой?
В конце концов продукт из маркета используется в терминалах на одном компьютере, но при этом в одних запускается, а в других нет.
Мне звонили из СП брокера "проблемного" терминала. В результате пришли к соглашению, что эта проблема на стороне MQ.
Я проделал эксперименты в этой ветке - никаких проблем не заметил.
Но я не создавал общих папок (у меня для каждого терминала - своя папка) и так далее ... просто инсталлировал разными путями - без проблем.
Другие тоже экспериментировали в ветке - тоже все нормально.
Тут, если "возможный баг" можно повторить, то это могут рассмотреть на предмет профиксивания.
А если только у вас, а больше никто (вкл сервис деск) не может это повторить - то или это действительно только на вашем компьютере, или технических данных не хватает чтобы это повторить (может, у вас в компе какие-то "особенности" ...).
Есть еще такой термин у программистов в англ части - floating bug (не знаю как перевести, но что-то типа - "сегодня есть, а завтра нет") .. и отловить его тяжело (типа - что-то ситуационное) ... а у вас постоянное ...
-----------------
Просто ждите, когда побольше пользователей отрапортуют об этом (получится как бы - "повторение у других").
Больше ничего не могу посоветовать извиняюсь.
Я проделал эксперименты в этой ветке - никаких проблем не заметил.
Но я не создавал общих папок (у меня для каждого терминала - своя папка) и так далее ... просто инсталлировал разными путями - без проблем.
Другие тоже экспериментировали в ветке - тоже все нормально.
Тут, если "возможный баг" можно повторить, то это могут рассмотреть на предмет профиксивания.
А если только у вас, а больше никто (вкл сервис деск) не может это повторить - то или это действительно только на вашем компьютере, или технических данных не хватает чтобы это повторить (может, у вас в компе какие-то "особенности" ...).
Есть еще такой термин у программистов в англ части - floating bug (не знаю как перевести, но что-то типа - "сегодня есть, а завтра нет") .. и отловить его тяжело (типа - что-то ситуационное) ... а у вас постоянное ...
-----------------
Просто ждите, когда побольше пользователей отрапортуют об этом (получится как бы - "повторение у других").
Больше ничего не могу посоветовать извиняюсь.
Спасибо за ответ.
И у меня в собственной папке проблем нет. А в общей есть. Но ведь так быть не должно. Из этого можно сделать только один вывод - в "привязке к железу" продукта есть изъян.