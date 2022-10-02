Индикаторы: Symbol Switcher - страница 2

Новый комментарий
 

уже есть: Exeptions list

символы вводятся через запятую. но вообще странно, что-то в коде вешает терминал - там нет ни бесконечных циклов, ни сложных вычислений

 
Igor Zakharov:

уже есть: Exeptions list

символы вводятся через запятую. но вообще странно, что-то в коде вешает терминал - там нет ни бесконечных циклов, ни сложных вычислений

В какое поле вводить? В поле "префикс" символы, добавленные брокером к названию пары?

PS. Вопросы выше снимаются, метод тыка сработал.

Это другой индикатор вешает, не ваш.

 
cross22:

В какое поле вводить? В поле "префикс" символы, добавленные брокером к названию пары? Это другой индикатор вешает, не ваш.

написал же постом выше

префикс - это как раз для неконфликта по графическим объектам

 
Igor Zakharov:

написал же постом выше

префикс - это как раз для неконфликта по графическим объектам

Странно, я ввел в "маст хэв" (в экзепшене не сработало), в "префикс" букву, добавленную брокером - всё работает. Ненужные символы не листаются.

 

Добрый день Игорь!

Отличный индикатор пользуюсь им постоянно. Можно в него добавить функцию ? 

Например: я использую 4 вкладки на одной из вкладок стоит ваш индикатор, листая через него я оцениваю рыночную ситуацию,нахожу точку входа на одной из пар,делаю её копию вкладки,через индикатор. Ставлю на него советник,который отслеживает вход,но листая дальше вашим индикаторам листается и  выбранная валютная пара,из за этого приходится открывать другой терминал и там уже работать с выбранной валютной парой.

Отсюда вопрос можно сделать в индикаторе например ставим число 4,что соответствует четырем открытым вкладкам,последующие открытые вкладки не листаются . Если ставим переменную все,то он работает в обычном режиме .

 
Cenmix:

...но листая дальше вашим индикаторам листается и  выбранная валютная пара...

так не должно быть, это странный баг, который у меня не воспроизводится.

Добавлено: дошло... это же вы попросили такую опцию сделать, чтоб все листались. предупреждал, что это конфликтует с основной логикой.

 

Мы на верно не поняли друг друга :).

Ваш индикатор листает все окна если поставить в настройках true в переменной Switch All opened charts. Все работает как надо.

Хотелось бы увидеть еще одну настройку которая применяла ваш индикатор к указанному числу открытых вкладок.

Вот пример открываю 4 вкладки на одну из них вешаю ваш индикатор в настройках ставлю Switch All opened charts- true. Получается,что все 4 окна синхронно листаюстся. Далее открываю пятую вкладку она тоже синхронно будет листаться,открываю шестую вкладку и т д.

А хотелось бы чтобы в индикаторе была переменная. Пример открываю 4 вкладки кидаю ваш индикатор в настройках ставлю Switch All opened charts- true. В другой настройке которую прошу сделать ставим например 4 . Получаем следующее открытые 4 вкладки листаются синхронно ,но открытая пятая вкладка стоит не задействованная индикатором,так же открываем шестую вкладку ее индикатор не трогает и так далее. Надеюсь вы меня понимаете теперь о чем я :)  

 
Igor Zakharov:


Добавлено: дошло... это же вы попросили такую опцию сделать, чтоб все листались. предупреждал, что это конфликтует с основной логикой.

Ни каких конфликтов нет с основной логикой,все супер,если оценивать рынок, открывать рыночные ордера или растравлять лимитные ордера. А при использовании советников,как раз возникает такая необходимость в дополнительной настройке о которой прошу сделать. Привожу пример ставлю советника, который переводит в безубыток сделки по всем валютам,когда начинаю листать то идет торможение сильное,которое напрягает из без того не легкую жизнь трейдера :).
 

не проше тогда листать те, которые после текущего? те, что перед тем, где индикатор установлен - не листать?

    if(AllTheSame)
    {
    long cid=ChartNext(ChartID())
    while(cid!=-1)
     {
      ChartSetSymbolPeriod(cid,_Symbol,ChartPeriod(cid));
      cid=ChartNext(cid);
     }
    }

...или наоборот, только те, что до него...

 
Igor Zakharov:

не проше тогда листать те, которые после текущего? те, что перед тем, где индикатор установлен - не листать?


Этот вариант будет отличный. На сколько я понял у нас 4 вкладки на третей вкладке стоит индикатор,значит 1 и 2 вкладка не будет листаться,а 3 и  4 будет листаться ,верно?

1234
Новый комментарий