Symbol Switcher - страница 2
уже есть: Exeptions list
символы вводятся через запятую. но вообще странно, что-то в коде вешает терминал - там нет ни бесконечных циклов, ни сложных вычислений
В какое поле вводить? В поле "префикс" символы, добавленные брокером к названию пары?
PS. Вопросы выше снимаются, метод тыка сработал.
Это другой индикатор вешает, не ваш.
написал же постом выше
префикс - это как раз для неконфликта по графическим объектам
Странно, я ввел в "маст хэв" (в экзепшене не сработало), в "префикс" букву, добавленную брокером - всё работает. Ненужные символы не листаются.
Добрый день Игорь!
Отличный индикатор пользуюсь им постоянно. Можно в него добавить функцию ?
Например: я использую 4 вкладки на одной из вкладок стоит ваш индикатор, листая через него я оцениваю рыночную ситуацию,нахожу точку входа на одной из пар,делаю её копию вкладки,через индикатор. Ставлю на него советник,который отслеживает вход,но листая дальше вашим индикаторам листается и выбранная валютная пара,из за этого приходится открывать другой терминал и там уже работать с выбранной валютной парой.
Отсюда вопрос можно сделать в индикаторе например ставим число 4,что соответствует четырем открытым вкладкам,последующие открытые вкладки не листаются . Если ставим переменную все,то он работает в обычном режиме .
...но листая дальше вашим индикаторам листается и выбранная валютная пара...
так не должно быть, это странный баг, который у меня не воспроизводится.
Добавлено: дошло... это же вы попросили такую опцию сделать, чтоб все листались. предупреждал, что это конфликтует с основной логикой.
Мы на верно не поняли друг друга :).
Ваш индикатор листает все окна если поставить в настройках true в переменной Switch All opened charts. Все работает как надо.
Хотелось бы увидеть еще одну настройку которая применяла ваш индикатор к указанному числу открытых вкладок.
Вот пример открываю 4 вкладки на одну из них вешаю ваш индикатор в настройках ставлю Switch All opened charts- true. Получается,что все 4 окна синхронно листаюстся. Далее открываю пятую вкладку она тоже синхронно будет листаться,открываю шестую вкладку и т д.
А хотелось бы чтобы в индикаторе была переменная. Пример открываю 4 вкладки кидаю ваш индикатор в настройках ставлю Switch All opened charts- true. В другой настройке которую прошу сделать ставим например 4 . Получаем следующее открытые 4 вкладки листаются синхронно ,но открытая пятая вкладка стоит не задействованная индикатором,так же открываем шестую вкладку ее индикатор не трогает и так далее. Надеюсь вы меня понимаете теперь о чем я :)
не проше тогда листать те, которые после текущего? те, что перед тем, где индикатор установлен - не листать?
...или наоборот, только те, что до него...
не проше тогда листать те, которые после текущего? те, что перед тем, где индикатор установлен - не листать?
Этот вариант будет отличный. На сколько я понял у нас 4 вкладки на третей вкладке стоит индикатор,значит 1 и 2 вкладка не будет листаться,а 3 и 4 будет листаться ,верно?