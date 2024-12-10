Использование MT5 на мониторе с разрешением 4К - страница 7

Нет, я не об этом. Пожалуйста, попросите своего кодера показать, как решить проблему с читаемостью шрифтов в местах, указанных стрелками:







Действительно, я не об этом. А про это. На указанные вами места даже внимание не обращаю, меня на моих 4к (14 и 24 дюйма) все устраивает. 


Использование MT5 на мониторе с разрешением 4К
Использование MT5 на мониторе с разрешением 4К
  • 2019.11.05
Добрый день, обращаюсь к команде разработчиков MT5. Я использую монитор с разрешением 4К размером 43”...
 

настройки в системе такие, не знаю как скрин уменьшить )

 

Меня напрягает другой момент, но уже привык - это работа на VPS с 4к разрешением. Вот там точно на 14 дюймах с лупой можно сидеть, на 24х уже получше. ХЗ как лечится/настраивается, уже все перепробовал и забил. Иногда тупо занижаю разрешение до FullHD, тогда все норм..

 

@Nikolay Moskalev, при выставленных вами настройках действительно всё будет нормально. Потому что при увеличении всех элементов на 200% фактически монитор 4К будет работать с разрешением Full HD (1920x1080) и никаких проблем при этом не будет. Об этом неоднократно писал ТС на первых двух страницах, приводя доказательную базу из документации Microsoft.

Чтобы понять, о чём я, установите на какое-то время нижний параметр на 100%, а верхний ползунок передвиньте на деление 200%. 


Nikolay Moskalev:

Меня напрягает другой момент, но уже привык - это работа на VPS с 4к разрешением. Вот там точно на 14 дюймах с лупой можно сидеть, на 24х уже получше. ХЗ как лечится/настраивается, уже все перепробовал и забил. Иногда тупо занижаю разрешение до FullHD, тогда все норм..

У меня при подключении к VPS с вашими настройками терминалы МТ4 и МТ5 отображаются нормально. Невозможно разглядеть только элементы панели задач. Проверьте в настройках подключения RDP вкладку Экран, возможно там ползунок не установлен на максимум. И ещё можно свернуть активное подключение RDP на время в окно, щёлкнуть правой кнопкой мыши по заголовку и включить опцию "Интеллектуальное изменение размера".   

 
E38:

я знаю как выглядит на 100% масштабирование, насчет  Full HD на 200% улыбнуло конечно, там как было так и останется 4к, т.к при выборе 4к для меня не было цели впихнуть на экран побольше всего. Дело вкуса конечно.

насчет RDP эти рецепты испробованы давно, у меня не помогает )

 

Тоже такая проблема, при выборе крупного шрифта в настройках Windows плывут все надписи. Размера объектов OBJ_EDIT и OBJ_BUTTON не хватает чтобы уместить информацию.

Нужен признак, что шрифт увеличен в настройках на X процентов.

 
Fedor Arkhipov #:

Тоже такая проблема, при выборе крупного шрифта в настройках Windows плывут все надписи. Размера объектов OBJ_EDIT и OBJ_BUTTON не хватает чтобы уместить информацию.

Нужен признак, что шрифт увеличен в настройках на X процентов.

Мы учитываем штатное масштабирование интерфейса операционки, но не кастомное увеличиение шрифтов.
 

Вот у меня тоже монитор 43 дюйма с 4К , шкала цен в МТ 5 очень мелко читается, в других терминалах все нормально. Почему нельзя увеличить размер шрифта внутри платформы, это очень повлияет на что-то,  непонятно...? Тут много про подгонку написано операционкой...,но это каждый раз при загрузке терминала нужно делать, т.к. неудобно с FullHD  всегда сидеть...

 
notbad60 #:
Вот у меня тоже монитор 43 дюйма с 4К

А как Вам поля зрения хватает, или головой крутите постоянно?

Или мониторы ставят теперь как телевизор в углу комнаты?

Не понимаю современных тенденций, вот и интересуюсь.

