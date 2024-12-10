Использование MT5 на мониторе с разрешением 4К - страница 7
Нет, я не об этом. Пожалуйста, попросите своего кодера показать, как решить проблему с читаемостью шрифтов в местах, указанных стрелками:
Действительно, я не об этом. А про это. На указанные вами места даже внимание не обращаю, меня на моих 4к (14 и 24 дюйма) все устраивает.
настройки в системе такие, не знаю как скрин уменьшить )
Меня напрягает другой момент, но уже привык - это работа на VPS с 4к разрешением. Вот там точно на 14 дюймах с лупой можно сидеть, на 24х уже получше. ХЗ как лечится/настраивается, уже все перепробовал и забил. Иногда тупо занижаю разрешение до FullHD, тогда все норм..
@Nikolay Moskalev, при выставленных вами настройках действительно всё будет нормально. Потому что при увеличении всех элементов на 200% фактически монитор 4К будет работать с разрешением Full HD (1920x1080) и никаких проблем при этом не будет. Об этом неоднократно писал ТС на первых двух страницах, приводя доказательную базу из документации Microsoft.
Чтобы понять, о чём я, установите на какое-то время нижний параметр на 100%, а верхний ползунок передвиньте на деление 200%.
Меня напрягает другой момент, но уже привык - это работа на VPS с 4к разрешением. Вот там точно на 14 дюймах с лупой можно сидеть, на 24х уже получше. ХЗ как лечится/настраивается, уже все перепробовал и забил. Иногда тупо занижаю разрешение до FullHD, тогда все норм..
У меня при подключении к VPS с вашими настройками терминалы МТ4 и МТ5 отображаются нормально. Невозможно разглядеть только элементы панели задач. Проверьте в настройках подключения RDP вкладку Экран, возможно там ползунок не установлен на максимум. И ещё можно свернуть активное подключение RDP на время в окно, щёлкнуть правой кнопкой мыши по заголовку и включить опцию "Интеллектуальное изменение размера".
У меня при подключении к VPS с вашими настройками терминалы МТ4 и МТ5 отображаются нормально. Невозможно разглядеть только элементы панели задач. Проверьте в настройках подключения RDP вкладку Экран, возможно там ползунок не установлен на максимум. И ещё можно свернуть активное подключение RDP на время в окно, щёлкнуть правой кнопкой мыши по заголовку и включить опцию "Интеллектуальное изменение размера".
я знаю как выглядит на 100% масштабирование, насчет Full HD на 200% улыбнуло конечно, там как было так и останется 4к, т.к при выборе 4к для меня не было цели впихнуть на экран побольше всего. Дело вкуса конечно.
насчет RDP эти рецепты испробованы давно, у меня не помогает )
Тоже такая проблема, при выборе крупного шрифта в настройках Windows плывут все надписи. Размера объектов OBJ_EDIT и OBJ_BUTTON не хватает чтобы уместить информацию.
Нужен признак, что шрифт увеличен в настройках на X процентов.
Вот у меня тоже монитор 43 дюйма с 4К , шкала цен в МТ 5 очень мелко читается, в других терминалах все нормально. Почему нельзя увеличить размер шрифта внутри платформы, это очень повлияет на что-то, непонятно...? Тут много про подгонку написано операционкой...,но это каждый раз при загрузке терминала нужно делать, т.к. неудобно с FullHD всегда сидеть...
Вот у меня тоже монитор 43 дюйма с 4К
А как Вам поля зрения хватает, или головой крутите постоянно?
Или мониторы ставят теперь как телевизор в углу комнаты?
Не понимаю современных тенденций, вот и интересуюсь.